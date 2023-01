Cât timp va lipsi Cătălin Măruță de la PRO TV. Andra l-a însoțit la spital: „Cum aș fi stat eu acasă, iar el să vină la operație singur?”

După ce de dimineață i-a dus la școală pe copiii lui, pe David și pe Eva, Cătălin Măruță s-a îndreptat spre spitalul unde va fi operat. „Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu.

S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat Cătălin Măruță încă de pe 10 ianuarie. De astăzi, el va lipsi din emisiunea de la PRO TV, „La Măruță”.

Ajuns la spital, Cătălin Măruță a avut-o alături pe Andra. Inițial, prezentatorul nu a vrut să o aibă pe soția lui alături, a vrut să își rezolve singur problemele. „Am ajuns la spital printr-o intervenție, copiii sunt la școală, totul e în regulă. Mi-am dorit foarte mult să vin la această intervenție singur, să îmi fac bagajul, îl am pe undeva pe aici, și să vin mai ales singur, pentru că se stă doar o noapte.

E o intervenție în care îți face anestezie, toate cele, dar voiam să fiu doar eu, numai că, ce credeți?”, s-a întrebat prezentatorul, după care în cadru a apărut imediat Andra.

„Tu ești iubit, trebuie să fii îngrijit. Cine îți umezește buzele după operație? Eu așa știu că se făcea, eu am născut, am fost așa. Eu trebuie să am grijă de tine. Cum aș fi stat eu acasă, iar el să fie la spital, să vină la operație singur? Tu ești al nimănui? Tu ești al meu. Eu vreau să fiu cu familia, dacă era ceva deschideam geamul și veneam și cu copiii pe aici”, a spus artista, care a fost completată de Măruță.

„Oricum copiii s-au trezit și ei de dimineață, și David, și Eva, așadar eu vreau să vă mulțumesc pentru mesaje. E pentru prima dată când ne confruntăm cu situația asta, el e cel vulnerabil, care are nevoie de grijă”, a mai zis el, vizibil emoționat înainte de intervenție.

Totodată, Andra a declarat că nu avea cum să își lase singur soțul în momentele mai dificile. „Am dus o muncă de lămurire zilele astea, nu există. Eu am zis că merg cu el. El a zis că nu, că nu se poate. Mi-am făcut test PCR ca să pot să vin, i-am zis să vorbească cu doctorul că vreau să am grijă de el. Și dacă nu se poate am zis că stăteam în mașină, mai intram și întrebam asistentele să văd cum e”, a zis artista, care a râs la declarațiile ulterioare ale soțului ei.

Cătălin Măruță a povestit cum au reacționat asistentele din spital când au văzut-o pe cântăreață. „Ce bine, domnule Măruță că ați venit. A venit și Andra? Ce bine!”, au spus cadrele medicale.

Cât lipsește Cătălin Măruță de la PRO TV

Din cauza problemelor de sănătate, Cătălin Măruță a anunțat că va lipsi câteva zile de la emisiunea pe care o prezintă de luni până vineri, de la ora 15.00, la PRO TV.

S-a și aflat câte zile va lipsi de la PRO TV prezentatorul. Aseară s-a filmat alături de familie și Eva, fiica lui, a dezvăluit că 10 zile tatăl ei nu va apărea pe post.

„Și vreau să vă spun ceva. Știți, el lucrează la PRO TV. Și 10 zile nu mai vine. Tati, dar în locul tău cine vine? Pavel Bartoș? Adela Popescu, care a cântat cu mami la operă”, a declarat micuța.

Adela Popescu îi ține locul lui Cătălin Măruță

Prin urmare, începând de astăzi, 12 ianuarie, Adela Popescu va prezenta emisiunea „La Măruță”. „Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni. Sănătatea este pe primul loc, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji, pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune.

Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, la «La Măruță»”, a declarat Adela Popescu.

