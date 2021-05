Cătălin Moroșanu, decizie radicală după ce Sergiu, tăticul călăreț, a vândut casa. „Bă, de ce te-ai întors în sărăcie?”

Povestea lui Sergiu Ciobotariu a devenit cunoscută în întreaga țară primăvara trecută. Când a aflat că soţia lui a născut, bărbatul a vrut neapărat să-şi vadă fiul la maternitate şi să le ducă mâncare. Fiindcă n-a avut bani de taxi, a mers călare de la Răducăneni, 40 de kilometri, la Iași!

Cătălin Moroșanu a fost atât de impresionat de gestul tânărului, încât a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta. Mulți s-au mobilizat, mulți au donat bani și așa tânărul a primit în dar o casă în Miroslava și o anumită sumă de bani.

Sergiu Ciobotariu a dezvăluit recent de ce a vândut casa primită, dar și că are un nou loc de muncă. „Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a spus acesta pentru BZI pe 14 aprilie.

Casa pe care Moroşanu i-a ridicat-o „tăticului călăreț din Iași” are trei camere şi o bucătărie. Exista o clauză în contract prin care nu putea înstrăina imobilul – nu-l putea închiria pe o perioadă de cinci ani – dar sportivul spune: „Nu ştiu ce tertip financiar a folosit”.

„L-am luat dintr-o mahala, nu avea gaze, curent. Nu avea nimic. Stătea într-un bordei, era acoperit cu covoare. Nici măcar nu era făcut din chirpici. Nu avea nimic. Şi îi iau o casă şi cu internet, proprietarul i-a lăsat tot, toată mobila. Avea şi baie, avea tot. Avea şi în spate o bucată de teren unde putea să priponească şi calul. I-am dat tot.

Sunt dezamăgit, dar asta nu înseamnă că nu vom mai ajuta alţi oameni. Mi-e milă de copiii lui. Poate copiii aveau şansa să crească într-un mediu mai bun, să se ducă la şcoală. Acolo, în mahalaua aia, la ce şcoală să se ducă? Cine îi primeşte? Copiii ăia ce educaţie vor avea?”, a spus Cătălin Moroşanu pentru Antena Sport.

Cătălin Moroșanu, primele declarații după ce Sergiu Ciobotariu a vândut casa

„Când o să mă duc la Iaşi, o să am o discuţie cu el şi o să îl întreb. Bă, de ce te-ai întors în sărăcie? Sunt foarte dezamăgit. Eu aveam semnale că ar vrea să facă chestia asta. Chiar m-a sunat cineva că vreau să cumpăr casa lui Sergiu. Şi i-am zis cum să cumperi casa lui Sergiu? Nu îţi vând casa lui Sergiu pentru că e luată din donaţii. Una la mână!

Banii au fost strânşi din donaţii. Sute de mii de români au pus mână la mână să îi îndeplinească visul unui om. Acum ce fac? Îmi bat joc de banii lor? De dorinţa lor de a ajuta pe cineva? Nu am fost de acord să vând casa pentru că trebuia semnătura mea. În momentul în care am cumpărat imobilul i-am pus o clauză în contract şi i-am spus că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze imobilul. El nu are voie să înstrăineze bunul respectiv. Acum eu nu ştiu ce tertip financiar a folosit. Poate a închiriat-o sau ceva de genul”, a mai spus Cătălin Moroşanu pentru sursa menționată mai sus.

„Sunt dezamăgit, dar asta nu înseamnă că nu vom mai ajuta alţi oameni.”, a adăugat sportivul.

