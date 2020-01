De Livia Lixandru,

Fostul concurent de la Ferma, în vârstă de 47 de ani, mai are doi copii din prima căsnicie, pe Alexandra și Mihai. Cătălin și Luiza mai au o fetiță de aproape doi ani, pe Matilda.

”Sunt foarte bucuros. Ne mai doream un copil, nu era programat ce-i drept. Am avut și noi o perioadă mai liberă și ne-am cam distrat. Luiza este însărcinată în trei luni, iar la începutul lunii septembrie va naște.

Diferența de vârstă dintre Matilda și surioara sau frățiorul ei va fi foarte mică, doi ani și vreo trei luni, așa că e bine, vor crește și se vor juca împreună”, a spus Cătălin Zmărăndescu, potrivit Click.

”Eu îmi doresc fetiță, pentru că sunt mai deosebite, băieții pleacă, nu sunt lângă tine, fetele sunt mai lipicioase. Soția cred că vrea băiat, cel puțin, așa se exprimă. Soacra a zis că vom avea tot fată. Până la urmă important este să fie sănătos.

Luiza are niște pofte ciudate. În afara faptul că nu suportă mirosurile și vomită foarte des, are pofte foarte ciudate. M-a nenorocit, ieri a avut poftă de ardei iute, acum două zile voia caramele, ce să fac, am căutat prin tot orașul caramele. Bine că nu are pofte din astea, mai un Rolex, mai un Mercedes”, a mai declarat Cătălin Zmărăndescu.