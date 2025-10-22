Cum a fost filmat cățelul în timp ce își ținea stăpânul de mână

Totul s-a petrecut în weekend, la stația de metrou Piața Sudului. Acolo, o tânără a filmat momentul în care un cățel își ține stăpânul de mână pe peron. Patrupedul, un Ciobănesc German, și stăpânul său par să stea și să aștepte metroul.

În imagini se vede cum patrupedul stă extrem de cuminte pe peron și așteaptă, însă nu se poate dezlipi de stăpânul său. Cei doi se pare că sunt cunoscuți prin București, pentru că internauții au comentat la clipul de pe TikTok și au mărturisit că i-au văzut adesea împreună, iar cățelul mereu e cuminte.

„Nu plănuiam să plâng sâmbătă dimineața la metrou”, a scris autoarea videoclipului care a postat imaginile pe TikTok.

 
 @ioananicolau98 My hearttttt🥹🥹🥹 #dogs #dogtok #loyaldog #emotionalmoments ♬ son original - 𝐬𝐫𝐧𝐚𝐚.𝐱

Cățelul, fotografiat cu un porumbel pe care îl căra în spate

Odată ce videoclipul a devenit viral pe TikTok, au apărut sute de comentarii. Internauții au reacționat, iar unul dintre ei a postat și o fotografie cu Ciobănescul German în timp ce duce pe spate un porumbel.

Cățelul din București, fotografiat în timp ce duce în spate un porumbel. Foto: TikTok / Dumitru Andreea

Nu este clar dacă pasărea era rănită și nu se putea deplasa așa că avea nevoie de ajutor, însă cert este că gestul a fost unul care i-a lăsat pe internauți fără cuvinte.

Cățelul și stăpânul său, vedete deja în metroul din București

O altă persoană a mărturisit că a mai văzut cățelul, alături de bărbatul din imagine. Patrupedul se pare că merge frecvent cu metroul și întotdeauna este frumos privit de pasageri.

„L-am mai văzut pe acest domn în metrou. Are un câine foarte inteligent și este privit frumos de mulți oameni”, a mai scris cineva în comentarii.

O altă tânără din online spune că bărbatul din imagini ar fi dresor, iar patrupedul ar fi cățelușa sa, pe care o ia cu el oriunde.

„Domnul este dresor și întotdeauna călătorește cu cățelușa sa”, a mai spus cineva.

Internauții au lăsat sute de comentarii, iar mulți dintre ei au recunoscut că au plâns și au fost emoționați în momentul în care au văzut imaginile.

Regulile pentru pasagerii care vor să ia câinele în metrou, în București

Regulile pentru călătoria cu câinii în metroul din București în 2025 sunt următoarele:

  • Câinii mici și medii pot călători în metrou dacă sunt ținuți sub control, iar pentru câinii mici este permis să fie transportați în cuști sau genți speciale.
  • Câinii de talie medie și mare trebuie să fie în lesă și să poarte botniță pe toată durata călătoriei.
  • Câinii de talie mare pot avea acces în metrou doar în situații speciale, cum ar fi câinii-ghid sau câinii de asistență, care pot circula fără botniță.
  • Este necesar să se dețină carnetul de sănătate al câinelui, cu vaccinările la zi.
  • Proprietarul este responsabil de comportamentul câinelui și trebuie să păstreze curățenia, având la îndemână pungi pentru îndepărtarea eventualelor excremente.
  • În orele de vârf, accesul câinilor de talie mare poate fi restricționat pentru a evita aglomerația.
  • Este interzis ca animalele să ocupe locurile din metrou și trebuie să stea sub supravegherea constantă a stăpânului.

Aceste reguli au ca scop asigurarea unei călătorii sigure și confortabile pentru toți călătorii, inclusiv pentru cei cu animale de companie.

Cele mai importante curiozități despre Ciobănescul German

Ciobănescul German este o rasă populară și cunoscută în Europa, iar stăpânii ar trebui să știe mai multe înainte să adopte sau să cumpere un patruped. Acest cățel este recunoscut pentru loialitatea, inteligența, curajul și capacitatea de a învăța comenzi complexe, fiind folosit tradițional ca un câine de pază, protecție, salvare și de asistență.

Are o constituție robustă, atletică, cu o înălțime medie de 60-65 cm la masculi și 55-60 cm la femele, iar greutatea variază între 30-40 kg pentru masculi și 22-32 kg pentru femele.

Blana poate avea diverse culori, cele mai frecvente fiind negru cu pete bej sau maronii, dar există și exemplare complet negre sau cu combinații de gri, roșcat, argintiu. Este o rasă extrem de echilibrată, cu un temperament ascultător, vigilent, încrezător și protector, având o speranță medie de viață între 11 și 14 ani.

De-a lungul istoriei, Ciobănescul German a fost folosit pe scară largă în misiuni militare și polițienești și a fost unul dintre câinii preferați pentru diverse roluri deosebite, inclusiv ca actor în filme. În România, Gipsy este un câine-polițist, Ciobănesc German, extrem de cunoscut și o adevărată atracție la festivaluri.

Necesită o socializare și dresaj adecvat pentru a valorifica întregul său potențial și pentru a putea fi un companion devotat și echilibrat în familie. Are o personalitate puternică, dar este și foarte afectuos cu membrii familiei, fiind un companion perfect pentru familiile active.

Stâlpul din calea autostrăzii. Dacă e mutat rapid, s-ar putea circula încă din 2025 între București și Suceava ocolind toate orașele de pe traseu
Analiză
Știri România 21:08
Stâlpul din calea autostrăzii. Dacă e mutat rapid, s-ar putea circula încă din 2025 între București și Suceava ocolind toate orașele de pe traseu
Cu ce se aleg proprietarii din blocul distrus de explozie, în Rahova, dacă e demolat de stat: „Dacă a dispărut locuința, dispare și dreptul de proprietate"
Interviu
Știri România 19:00
Cu ce se aleg proprietarii din blocul distrus de explozie, în Rahova, dacă e demolat de stat: „Dacă a dispărut locuința, dispare și dreptul de proprietate”
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Stiri Mondene 19:31
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri". Ce promite după Congresul PSD
Politică 19:54
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”. Ce promite după Congresul PSD
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Exclusiv
Politică 15:21
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
