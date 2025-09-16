Activități interactive pentru public

Standul Poliției a fost punctul central de atracție, prezentând tehnologia modernă și metodele de lucru ale forțelor de ordine. Vizitatorii au avut ocazia să exploreze îndeaproape echipamentele și vehiculele speciale utilizate în misiuni.

Polițiștii au organizat ateliere interactive pentru toate vârstele. Aceștia au discutat cu minorii și adulții despre regulile esențiale pentru a evita problemele cu legea. Birourile specializate ale Poliției au fost prezente pentru a oferi informații și demonstrații.

Standul a inclus prezentări video despre școlile de poliție și traseele sportive aplicative. De asemenea, au fost difuzate spoturi din campaniile naționale de prevenire a violenței și a comportamentelor riscante.

Prevenirea criminalității, o prioritate

Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu Biroul Siguranță Școlară, au desfășurat activități de informare. Accentul a fost pus pe prevenirea violenței domestice, a consumului de droguri, a criminalității informatice și a disparițiilor de minori.

„Standul Poliției a atras numeroși vizitatori, fiind animat de clipuri și prezentări dedicate condițiilor de studiu din școlile de poliție, complexității traseului sportiv aplicativ, dar și de spoturi realizate în cadrul campaniilor naționale „Tăcerea e tot violență!”, „Vocea ta e soluția” și „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, au declarat reprezentanții IPJ Brăila.

Gipsy, vedeta evenimentului

Câinele polițist Gipsy a fost, ca de obicei, în centrul atenției. Dresajul său impecabil a impresionat publicul, în special copiii. Aceștia au avut ocazia să interacționeze cu patrupedul și să afle mai multe despre rolul său în combaterea infracționalității.

Siguranța rutieră, o temă importantă

Polițiștii rutieri au fost prezenți pentru a educa copiii cu privire la comportamentul corect în trafic. Aceștia au oferit sfaturi practice pentru prevenirea accidentelor.

Cu ocazia începutului de an școlar, copiii au primit diverse materiale educative:

Orare

Semne de carte

Rigle

Ecusoane

Insigne de polițiști

Stegulețe tricolore

Pliante informative

Aceste materiale conțin informații utile pentru crearea unui mediu școlar sigur și prevenirea comportamentelor riscante.

Oportunități de carieră în Poliție

Serviciul Resurse Umane a prezentat oferta educațională a școlilor de poliție. Tinerii interesați de o carieră în forțele de ordine au putut afla detalii despre procesul de admitere și programele de studiu.

Biroul pentru Protecția Animalelor a fost prezent pentru a informa proprietarii de animale despre obligațiile legale ce le revin. Aceștia au oferit sfaturi pentru îngrijirea corespunzătoare a animalelor de companie.

Cine este Gipsy

Gipsy este cel care i-a luat locul câinelui polițist Rex, când acesta din urmă a fost nevoi să se pensioneze. Cariera lui Gispy a început în urmă cu câțiva ani, atunci când patrupedul s-a făcut remarcat încă din primele sale zile „la lucru”, după ce i-a luat imediat urma unui tâlhar din Făureni și a reușit să-l prindă.

Totul s-a petrecut după ce o bătrână a fost atacată de un tâlhar, chiar în locuința ei din Făureni. Bărbatul i-a sustras suma de 500 de lei. La locul faptei a fost dus și câinele polițist Gipsy care a luat urmele atacatorului și s-a dus imediat la locuința aflată pe o stradă învecinată, acolo unde l-a găsit pe făptași.

Șuier, cel mai cunoscut câine polițist din România a ieșit la pensie în luna martie. În ultimii șapte ani, patrupedul a fost simbolul luptei antidrog în țara noastră. Șuier a devenit extrem de cunoscut în mediul online în 2018, atunci când pe pagina de Facebook a Poliției Române a apărut, din greșeală, o imagine cu un alt câine polițist retras din activitate.

