Conform reprezentanților asociației, patrupedul se află în acest moment într-o stare bună, dar este extrem de afectat psihic.

Câinele nu numai că are blana arsă, dar prezintă și răni la cap de la lovituri, semn că a mai fost schingiuit.

„Inițial am crezut că nu mai are nicio șansă la viață, dar după ce l-am preluat, ne-am dat seama că nu este foarte afectat de arsură. Am înțeles de la domnii polițiști că a fost stropit cu acetonă și doar i-a fost pârlită blănița”, a declarat, la Digi 24, Marius Chirca, reprezentant Kola Kariola, ONG-ul care l-a salvat pe cățelușul rănit.

„Problema la câine e că este foarte afectat psihic. Nu e prima oară când a fost schingiuit. Tremură necontrolat, se pune pe burtă și înțepenește așa. Are mai multe răni în jurul capului care nu sunt provocate de arsură, ci de lovituri”, a adăugat Marius Chirca.

„Acestea sunt imaginile care nu ne-au lăsat să dormim”, a transmis ONG-ul care a recuperat câinele rănit, după ce imaginile cu patrupedul ars de viu au apărut în spațiul virtual.

În ceea ce-i privește pe cei doi minori care i-au dat foc câinelui, aceștia au fost identificați de polițiștii orașului Pantelimon.

Oamenii legii au deschis un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor.



FOTO: Digi 24

