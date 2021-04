În momentul în care alegătorii s-au apropiat să intre pe turnantă pentru ultimii 100 de metri, pe pistă a apărut un sprinter neașteptat.

Holly a venit puternic din spate, a depășit câțiva atleți și a trecut primul linia de sosire, în ovațiile publicului.

Potrivit BBC Sport, cățelușul a alergat 100 de metri în 10,5 secunde, cu o secundă sub recordul mondial deținut de ”Fulgerul” Usain Bolt.

La feminin, recordul mondial este de 10,49 și a fost stabilit de Florence Griffith-Joyner.

Late entrant to this race has a come from behind victory and wins the day 🐕 #dog #trackandfield #victory pic.twitter.com/O1OLZN7yC1