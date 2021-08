Din 42 de primari ai orașelor reședință de județ, 35 s-au imunizat. Cum văd ei posibilă relansarea campaniei de vaccinare

La jumătatea lunii iulie, 99,3% din primarii Greciei erau imunizați împotriva COVID-19. Statistica era publicată pentru a impulsiona campania de vaccinare prin puterea exemplului.



În România, astfel de informații nu există. Nu s-a realizat nici centralizarea datelor persoanelor vaccinate care lucrează în domenii esențiale – sănătate și învățământ –, iar reflectoarele mass-mediei au fost dirijate către acele persoane publice care au ales să vorbească deschis despre alegerea de a fi imunizate.



Pentru a vedea ce părere au edilii români despre vaccinare, Libertatea a stat de vorbă cu primarii din reședințele de județ. Am dorit să aflăm opțiunea fiecăruia de a se vaccina și de a face publică această informație, precum și modul în care abordează prezentul și viitorul campaniei de vaccinare, în pragul celui de-al patrulea val al pandemiei.



35 de primari din 42 s-au vaccinat, unul nu a dorit să răspundă, doi nu s-au vaccinat încă, dar au declarat că o vor face, iar despre patru nu există informații publice cu privire la decizia de imunizare.



Soluțiile propuse: de la vaccinarea la domiciliu până la obligativitate



Cei mai mulți dintre primarii marilor orașe din țară au declarat că s-au vaccinat în prima parte a campaniei și întrunesc unanimitate când apreciază încetinirea campaniei de imunizare și nevoia de relansare a eforturilor.



În ce privește soluțiile pe care le văd în a-i convinge pe cetățeni să se vaccineze anti-COVID, părerile sunt împărțite. Unii consideră că este nevoie de o campanie mai intensă în zonele rurale, alții propun ca vaccinul să ajungă la ușa fiecărui cetățean și câțiva aleg varianta obligativității vaccinării pentru întreaga populație, cu excepția cazurilor în care medicul nu recomandă imunizarea.

Au existat și câțiva primari care nu au răspuns solicitărilor Libertatea:



Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut public campania de vaccinare, însă nu există informații dacă a trecut prin boală sau dacă s-a vaccinat.

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, s-a vaccinat la începutul lunii aprilie.

Primarul din Deva, Florin Oancea, a fost infectat cu SARS-CoV-2 în martie 2020 și nu există informații publice dacă s-a vaccinat.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, spunea în ianuarie că amână decizia vaccinării: „N-am decis încă. Nu că n-aş vrea să mă vaccinez. Probabil că am să mă vaccinez. Dar nu știu dacă în această etapă, pentru că sunt foarte mulţi oameni care vor să se vaccineze şi care au mai multă nevoie de vaccin decât am eu”. Până acum, nu există informații publice dacă s-a vaccinat.

Nu există informații publice dacă primarul din Buftea, Gheorghe Pistol, s-a vaccinat.

21 dintre cei 24 de primari din reședințele de județ din regiunile Moldova, Transilvania și Banat s-au vaccinat, în timp ce unul a declarat că o va face pe viitor, iar doi nu au dat curs solicitării ziarului.

Informațiile privind rata de vaccinare în județe și în municipii sunt preluate din statistica făcută de Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare (CNCAV) până la data de 27 iulie, respectiv 5 august.

Moldova

Cristi Valentin Misăilă (PSD), primarul din Focșani: „Vaccinarea merge foarte încet sau deloc”

Primarul din Focșani, Cristi Valentin Misăilă, s-a vaccinat în luna aprilie

Rata de vaccinare în municipiu: 25,46%

Rata de vaccinare în județul Vrancea: 19,96%

S-a vaccinat cu Pfizer

„În acest moment, vaccinarea merge foarte încet sau deloc. E nevoie de o campanie care să fie dusă de autoritățile locale și, în special, de reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică, pentru că dumnealor cunosc cel mai bine datele acestor probleme”.

Andrei Carabelea (PNL), primarul din Piatra Neamț:

„M-am vaccinat pentru a da un imbold de încredere”

Rata de vaccinare în municipiu: 23,34%

Rata de vaccinare în județul Neamț: 21,22%

S-a vaccinat cu Pfizer

„M-am vaccinat pentru a da un imbold de încredere. Acum, campania de vaccinare în Piatra Neamț merge cam ca în toată Moldova. Oamenii trebuie să conștientizeze pericolul, să înțeleagă că nu este vorba despre propagandă sau manipulare.”

Din păcate, există destul de multe idei preconcepute care se răspândesc și nu-mi dau seama de ce, dar parcă în regiunea noastră se răspândesc cu mai multă ușurință.

Andrei Carabelea, primar Piatra Neamț:

„Am făcut tot felul de campanii de informare, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă și să conștientizeze beneficiile vaccinării”.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), primarul din Bacău: „Încurajez vaccinarea”

Rata de vaccinare în municipiu: 20,83%

Rata de vaccinare în județul Bacău: 19,09%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„M-am vaccinat ca să-mi protejez familia, să mă protejez pe mine și, implicit, pe toți cetățenii cu care intru în contact. Încurajez vaccinarea”.

Vasile Pavăl (PSD), primarul din Vaslui: „Am avut COVID-19, am stat în spital, m-am și vaccinat”

Rata de vaccinare în municipiu: 16,54%

Rata de vaccinare în județul Vaslui: 21,95%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Am avut COVID-19, am stat în spital, m-am și vaccinat. Decizia a fost pentru mine, nu pentru comunitate.

Când vorbim de rata mică de vaccinare din județ, trebuie să reținem un aspect. În Vaslui există un număr de locuitori care au domiciliul la noi, dar au plecat. Dacă ar fi să-i luăm strict doar pe cei care locuiesc și trăiesc pe raza județului, cred că nu ne vom situa la coada clasamentului”.

Soluții de a-i convinge nu știu. Doar realitatea îi poate convinge. Dacă în continuare se va constata că sunt cazuri de COVID, că sunt persoane internate, atunci îi convingem.

Vasile Pavăl, primar Vaslui:

Mihai Chirica (PNL), primarul din Iași: „Tocmai eu să nu vă vaccinez?!”

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, s-a vaccinat în luna mai

Rata de vaccinare în municipiu: 27,45%

Rata de vaccinare în județul Iași: 28,02%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Am fost coordonatorul vaccinării pe Iași. Tocmai eu să nu vă vaccinez?! Exemplul personal este foarte important, mai ales dacă vine de la vectori de imagine. Contează foarte mult ca oamenii să vadă că persoanele publice răspund chemării societății. Mi se pare că o persoană publică n-ar trebui să facă declarații împotriva unei decizii publice”.



Ionuț Pucheanu (PSD), primarul din Galați: „Am trecut prin boală, nu mi-aș mai dori să repet episodul”

Rata de vaccinare în municipiu: 26,93%

Rata de vaccinare în județul Galați: 26,54%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Am trecut prin boală și, chiar dacă a fost o formă ușoară, nu mi-aș mai dori să repet episodul. Voiam să știu că toți din jurul meu sunt în siguranță, că nu pun pe nimeni în pericol și-mi doream să scăpăm de restricții.



M-aș aventura să spun că m-au văzut oamenii pe mine și s-au încolonat la vaccinare. Ce pot să spun cu siguranță e că dacă nu o faci, ești un exemplu negativ. Lumea se poziționează vizavi de vectorii de imagine, mai ales în sens negativ, în purul stil românesc: «Dacă nu s-a vaccinat ăla, știe el ceva».



Am stat bine spre foarte bine în ce privește organizarea la nivel de municipiu. Faptul că Galațiul încă nu stă atât de bine la nivelul numărului de vaccinați e cauzat de reticența oamenilor. Plus că, odată relaxate măsurile, foarte mulți au considerat că nu mai este nevoie, că am trecut peste, dar specialiștii îi contrazic.

Ionuț Pucheanu, primar Galați:

Cosmin Andrei (PSD), primarul din Botoșani: „Nu m-am vaccinat, o s-o fac pe viitor”

Rata de vaccinare în municipiu: 24,21%

Rata de vaccinare în județ: 18,55%

Nu s-a vaccinat

„Deocamdată, nu m-am vaccinat. O să o fac pe viitor. Consider că noi, primarii, trebuie să facem ceea ce avem în fișa postului: să asigurăm cadrul organizatoric pentru cetățeni, astfel încât ei să se poată vaccina”.



Ion Lungu (PNL), primarul din Suceava:

Rata de vaccinare în municipiu: 21,97%

Rata de vaccinare în județul Suceava: 17,04%

S-a vaccinat cu Pfizer

„M-am vaccinat printre primii, în ianuarie, mai ales că Suceava a fost foarte afectată. A fost în carantină timp de șase săptămâni, am făcut mari eforturi să ieșim. Noi facem eforturi în continuare. În municipiu stăm binișor, dar problema este în mediul rural, unde lucrurile merg așa cum merg.

De o lună, avem rata de incidență 0, dar este și o problemă de mentalitate. Avantajul că avem rata de incidență 0 s-a transformat într-un dezavantaj. Sunt mulți care cred că a trecut pandemia și nu mai are sens să se vaccineze.

Ion Lungu, primar Suceava:

Cred că legea care permite o zi liberă pentru cei care se vaccinează este binevenită. La fel de important, zic eu, e să putem asigura vouchere și alte facilități pentru persoanele vaccinate. Eu am încercat să fac unele evenimente la care să participe doar persoanele vaccinate, dar am primit o sesizare de la Avocatul Poporului, care mi-a zis că încalc legea, îngrădesc dreptul la cultură”.



Transilvania și Banat

Dominic Fritz (USR-Plus), primarul din Timișoara: „Sunt un pic îngrijorat”

Dominic Fritz s-a vaccinat în aprilie

Rata de vaccinare în municipiu: 34,50%

Rata de vaccinare în județul Timiș: 34,31%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Am avut ghinionul să fac și eu această boală. Deși sunt tânăr și n-am avut nevoie de internare, nu mi-a fost bine.



Fiecare dintre noi poate fi un exemplu pentru ceilalți. De aceea, la Timișoara am demarat o campanie de informare în cadrul căreia am cooptat sportivi, artiști, medici, oameni care sunt respectați și care puteau deveni un exemplu.

Am deschis centre de vaccinare în aproape fiecare cartier. Am avut discuții constante cu Ministerul Sănătății și cu CNCAV. Când campania de vaccinare a dat semne de încetinire, am organizat primul maraton de vaccinare din România.

Evident, campania nu mai are același avânt ca la început și nu ascund că sunt un pic îngrijorat în privința încetinirii ritmului. Este nevoie de un efort comun atât al instituțiilor statului, al autorităților locale, județene și centrale, cât și al comunităților locale. Dominic Fritz, primarul din Timișoara:

Florin Oancea (PNL), primarul din Deva, nu a răspuns

Rata de vaccinare în municipiu: 30,64%

Rata de vaccinare în județul Hunedoara: 28,61%

Nu a răspuns solicitării Libertatea.

Cătălin Cherecheș (PNȚCD), primarul din Baia Mare, nu a răspuns

Rata de vaccinare în municipiu: 31,11%

Rata de vaccinare în județul Maramureș: 26,22%

Nu a răspuns solicitărilor Libertatea, dar s-a vaccinat în aprilie, potrivit informațiilor publice.

Gabriel Pleșa (USR), primarul din Alba Iulia:

Rata de vaccinare în municipiu: 34,90%

Rata de vaccinare în județul Alba: 32,06%

S-a vaccinat cu Pfizer

„La cât interacționăm noi cu oamenii, ar fi fost culmea să nu ne vaccinăm. Susțin vaccinarea din toate puterile. Am avut și două campanii foarte bune în Alba Iulia, au mers foarte bine. În ultimele trei săptămâni, am stagnat. Poate și pentru că lumea e plecată în concediu. Centrele funcționează în continuare, sunt deschise. Așteptăm lumea la vaccinare”.



Călin Bibarț (PNL), primarul din Arad: „Nu mi se pare corect ca aceia care se vaccinează să sufere”

Rata de vaccinare în municipiu: 27,53%

Rata de vaccinare în județul Arad: 25,61%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Încurajez vaccinarea, dar am spus și că nu poți obliga pe nimeni. Cum nu mi se pare corect nici ca aceia care se vaccinează să sufere, să aibă în continuare interdicții doar pentru că unele persoane nu doresc să se vaccineze. Dacă nu doresc, e dreptul lor, dar ceilalți să încerce să-și reia viața normală”.

Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca:

Emil Boc s-a vaccinat cu AstraZeneca

Rata de vaccinare în municipiu: 44,41%

Rata de vaccinare în județul Cluj: 43,85%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Vaccinul este cea mai bună cale de a ieși din pandemie și de a proteja sănătatea mea și a familiei. Încurajez vaccinarea prin toate modalitățile posibile: centre de vaccinare, centre mobile de vaccinare și campanii de informare”.

Allen Coliban (USR), primarul din Brașov: „Să transmitem un apel către sănătate și către viață”

Rata de vaccinare în municipiu: 33,61%

Rata de vaccinare în județul Brașov: 34,8%

S-a vaccinat cu Pfizer

„E foarte important ca noi, reprezentanții unor comunități, să dăm un semnal de maturitate, să fim responsabili în direcția vaccinării și să transmitem un apel către sănătate și către viață”.

Florin Birta (PNL), primarul din Oradea: „Am dorit să dau un exemplu”

Rata de vaccinare în municipiu: 30,18%

Rata de vaccinare în județul Bihor: 26,37%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Am dorit să dau un exemplu pentru locuitorii municipiului nostru. Este singura cale de a învinge pandemia și de a nu opri dezvoltarea economică. În acest moment, vaccinarea nu merge foarte bine în oraș, este aceeași problemă ca la nivelul întregii țări”.

În momentul în care au fost relaxate anumite măsuri de prevenție și în momentul în care nu mai sunt foarte multe cazuri, este greu ca lumea să se mai vaccineze, mai ales cei care sunt sceptici.

Florin Birta, primar Oradea:

„Cred că dacă se va întâmpla să mai vină vreun val de COVID, va crește dorința de vaccinare”.



Gábor Kereskényi (UDMR), primarul din Satu Mare: „Profesorii și medicii ar trebui vaccinați obligatoriu”

Rata de vaccinare în municipiu: 32,02%

Rata de vaccinare în județul Satu Mare: 28,90%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Este important ca aceia care sunt considerați lideri de opinie să dea un exemplu pozitiv în acest sens.

În oraș, mare parte din populația majoră este vaccinată, ceea ce e un lucru bun. În ultimele trei săptămâni, însă, nu prea se mai înghesuie lumea. În mediul rural, rata vaccinării lasă de dorit”.

Cred că Guvernul ar trebui să adopte anumite decizii mai drastice, în sensul că cel puțin personalul din sectorul medical și din învățământ ar trebui vaccinat obligatoriu, cum s-a mai întâmplat și în alte state.

Gábor Kereskényi, primar Satu Mare:



Astrid Cora Fodor (FDGR), primarul din Sibiu:„Cred că oamenii sunt sătui de politicieni”

Rata de vaccinare în municipiu: 37,41%

Rata de vaccinare în județul Sibiu: 37,29%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Cred că oamenii sunt sătui de politicieni și nu știu în ce măsură ar mai răspunde pozitiv îndemnului acestora la vaccinare. Cred că ar fi mai receptivi dacă un medic specialist le-ar prezenta concret și pe înțelesul lor ce înseamnă vaccinul și de ce ar trebui să-l facem.

Este îmbucurător că județul Sibiu are o rată bună de vaccinare comparativ cu altele. Cât despre relansarea campaniei de vaccinare, autoritățile pot să informeze corect și să ofere mijloacele, dar decizia ne aparține. De noi depinde să terminăm odată cu pandemia și efectele ei și să ne reluăm viața obișnuită”.

Ionel Ciunt (PSD), primarul din Zalău: „Nu se justifică cheltuiala echipelor mobile”

Rata de vaccinare în municipiu: 32,48%

Rata de vaccinare în județul Sălaj: 30,44%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Eu sunt medic veterinar, așa că înțeleg rostul și rolul vaccinului. Dar tocmai pentru că sunt atâtea discuții pe marginea vaccinării și nici pentru mine nu-i foarte clar, nu sfătuiesc pe nimeni să se vaccineze sau nu până nu am certitudinea că lucrurile sunt absolut în regulă.

M-am implicat în campanie în sensul de a pune la dispoziție tot ceea ce este necesar pentru buna funcționare a centrului de vaccinare”.

Ce se întâmplă acum cu echipele mobile nu se justifică – ca și cheltuială, în primul rând. Sunt echipe mobile care merg aproape în fiecare comună și vaccinează 7-8-10-15 oameni. Nu se justifică această cheltuială. Cei care vor să se vaccineze știu unde se pot vaccina.

Ionel Ciunt, primarul din Zalău:

Korodi Attila (UDMR), primarul din Miercurea-Ciuc: „Am decis să nu fac tam-tam din faptul că m-am vaccinat”

Rata de vaccinare în municipiu: 29,05%

Rata de vaccinare în județul Harghita: 23,91%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Am comunicat permanent în campania de vaccinare, am explicat cât de importantă este imunizarea. N-am folosit exemplul personal, pentru că atunci când Spitalul Județean a anunțat că m-am vaccinat, din păcate, foarte mulți au folosit această informație într-un mod negativ. Am decis, așadar, să nu fac tam-tam din faptul că m-am vaccinat”.

Ioan Popa (PER), primarul din Reșița: „Eu cred în știință”

Rata de vaccinare în municipiu: 25,37%

Rata de vaccinare în județul Caraș-Severin: 23,63%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Eu cred în știință, în medicină. Am încurajat vaccinarea mereu, fără să exagerez, pentru că dacă unii au concepții retrograde… au libertatea de a alege, până la urmă.

Noi am făcut și campanii de vaccinare, am făcut și maratonul vaccinării. Practic, persoanele din zona de risc, persoanele în etate și cu boli asociate au fost vaccinate într-un procent mare în Reșița. Dovadă că a scăzut foarte mult incidența și în reședință, și în județ”.

Ioan Turc (PNL), primarul din Bistrița: „Încurajez vaccinarea”

Rata de vaccinare în municipiu: 32,15%

Rata de vaccinare în județul Bistrița-Năsăud: 26,29%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Încurajez vaccinarea. Am constituit și un centru de vaccinare al Primăriei municipiului, am oferit sprijin și în județ pentru vaccinarea în alte localități, am organizat centre drive thru. Suntem în permanență angajați în campania pro-vaccinare”.

Soós Zoltán (UDMR), primarul din Târgu Mureș: „Sunt multe dezinformări la TV”

Rata de vaccinare în municipiu: 35,58%

Rata de vaccinare în județ: 31,21%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Sunt câteva persoane care refuză să se imunizeze. Sunt și multe dezinformări pe rețelele sociale și la TV, din păcate. Ar fi foarte important să existe campanii de informare, atât naționale, cât și locale, pentru a-i convinge pe toți cei care au dubii că vaccinul nu reprezintă un pericol.

Până acum, în Târgu Mureș, campania a mers destul de bine, s-au implicat și Primăria, și Prefectura, și Consiliul Județean. În perioada verii, ritmul vaccinării e mai lent, poate și pentru că e perioada concediilor. Vom reporni campania de informare, mai ales că se apropie anul școlar”.

Antal Árpád (UDMR), primarul din Sfântu Gheorghe: „Am și trecut prin COVID”

Rata de vaccinare în municipiu: 23,94%

Rata de vaccinare în județ: 19,72%

S-a vaccinat cu Johnson & Johnson

„Am și trecut prin COVID, am ales să mă și vaccinez pentru că am încredere în medici și am dorit să-mi protejez familia și pe cei din jur.

Cred că ar trebui să fie pus un accent mai mare pe oamenii din sistemul de sănătate, adică ei să popularizeze importanța vaccinării. Ar mai fi nevoie și de campanii de promovare a vaccinării, chiar și la nivelul Guvernului”.

În Libertatea de mâine citiți a doua parte a articolului în care au cuvântul primarii de reședință de județ din Muntenia, Oltenia și Dobrogea.

Fotografii: Facebook

