Pe intervalul orar 19.45 – 23.30, principalele televiziuni de știri au avut următoarele ratinguri naționale:

Digi24 – 406.000 telespectatori pe minut

România TV – 245.000 telespectatori pe minut

Realitatea Plus – 210.000 telespectatori pe minut

Antena 3 CNN – 188.000 telespectatori pe minut.

Mai mult de jumătate din audiența programului „Dezbaterea președinților” (orele 19.45 – 23.30) de la Digi24 a fost formată din persoane cu studii superioare: 58%. Este un procentaj zdrobitor comparativ cu stațiile concurente, unde ponderea studiilor superioare a fost relativ redusă din audiența fiecărei stații: România TV (20%), Antena 3 CNN (23%) și Realitatea Plus (26,3%).

Persoanele cu studii medii au fost în proporție de 36,3% la acest program, față de 56,7% la programul concurent de la România TV. Studiile primare au avut o cotă de 5,5% din audiența dezbaterii de la Digi24.

Confruntarea celor trei candidați de la Digi24 a fost urmărită mai mult de bărbați (53%). Ponderea publicului feminin, în intervalul orar amintit, a fost mai mare la programele difuzate de România TV (52,5%), Antena 3 CNN (50%) și Realitatea Plus (57%). Se constată că Realitatea Plus are o afinitate mai mare pentru femei, în timp ce Digi24 este urmărită cu precădere de bărbați.

În funcție de vârstă, cei mai mulți telespectatori ai programului „Dezbaterea președinților” au avut vârste de peste 65 de ani: 37,7%. Adică, 37,7% din audiența emisiunii a fost formată din telespectatori de peste 65 de ani. Este un procentaj inferior celor de la stațiile concurente: România TV (69%), Realitatea Plus (49%) și Antena 3 CNN (55.6%).

Dezbaterea de la Digi24 a atras și publicul tânăr cu vârste între 25 și 34 de ani, acesta reprezentând 5,8% din audiența emisiunii. La concurență, ponderea acestui segment a fost de sub 3%.

Notă explicativă: Măsurătorile audiențelor TV se referă la consumul pe telecomandă (televiziunea liniară) și nu i-au în considerare consumul pe internet.

Publicul cu vârste în 18 și 25 de ani a fost inexistent pe telecomandă la toate televiziunile de știri, arată sondajul Kantar Media.

Distribuția pe segmente de vârstă a fost echilibrată la „Dezbaterea președinților”:

35 – 44 de ani: 17,3%

45 – 54 de ani: 19,7%

55 – 64 de ani: 17,8%.

