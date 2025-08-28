  • Gergő Sz. a deteriorat sistemele de alimentare cu combustibil ale mașinilor, rupând clapetele și capacele rezervoarelor. El suferea de o tulburare sexuală, dar a fost considerat responsabil.
  • Cazul bizar al bărbatului a șocat opinia publică. Deși a fost condamnat de mai multe ori, acesta nu a renunțat la parafilia sa până la ultima sentință.

Bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce avea contact cu un Smart Roadster prin orificiul de alimentare cu combustibil.

El a fost condamnat de trei ori pentru vandalism, deoarece acțiunile sale au provocat daune materiale vehiculelor.

Prima dată a primit o pedeapsă cu suspendare în 2018, a doua oară în 2020 a fost condamnat la 120 de zile de muncă în folosul comunității, iar a treia oară a primit o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare.

„Are o pedeapsă penală de un an și patru luni de închisoare, a cărei executare a fost suspendată pentru doi ani”, a declarat, pentru Blikkș Tamás Kutas, purtătorul de cuvânt al Parchetului Județean Baranya.

Tânărul folosea întotdeauna aceeași metodă: deteriora sistemul de alimentare cu combustibil, forțând ușile din fața orificiului de alimentare și rupând capacul rezervorului. Apoi ungea orificiul cu ceva și „trecea la acțiune”.

Într-o situație, camera de supraveghere a înregistrat totul. Potrivit unui apropiat al lui Gergely, acesta alegea în special mașini pe benzină,

Un vecin a trebuit să construiască un zid înalt pentru a-l împiedica să intre în curte. La un dealer auto au fost afectate în total 13 mașini, dar la majoritatea, pagubele nu au depășit 50.000 de forinți (circa 125 de euro).

Conform expertizei psihiatrice efectuate în cadrul procesului, bărbatul suferea de o tulburare sexuală, dar nu se afla într-o stare psihică patologică în momentul comiterii faptelor, astfel că a putut fi pedepsit.

„A avut o viață foarte zbuciumată, părinții nu s-au ocupat de el, a locuit cu bunica. Aceasta s-a rușinat foarte tare că au ajuns la știri din cauza lui”, a mai spus apropiatul lui Gergő..

Parafilia este un termen folosit în psihologie și sexologie pentru a descrie o atracție sexuală bizară. Un tip de parafilie este obiectofilia, o atracție față de obiecte, mașini și unelte.


