După Spitalul Județean de Urgență Vaslui, un nou focar de coronavirus este în evoluție la nivelul unităților medicale cu paturi COVID din județ.

Este vorba de Spitalul de Urgență Bârlad, acolo unde au fost confirmate 20 de infectări cu SARS-COV-2 în Secția de Neonatologie – un medic, 16 asistente, două infirmiere și o îngrijitoare.

Conducerea unității medicale bârlădene așteaptă acum rezultatelealtor teste făcute în rândul personalului medical și auxiliar, în special din Secția de Obstetrică-Ginecologie.

De asemenea, mai multe femei care abia au născut au fost testate, la fel și bebelușii acestora.

În momentul de față, se află în derulare o anchetă epidemiologică pentru depistarea pacientului zero din rândul celor 20 de persoane confirmate cu coronavirus. Așa cum prevede procedura, am mutat întreaga Secție de Neonatologie și am făcut dezinfecție în spațiile rămase goale.

Dr. Angelica Gramaticu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Bârlad: