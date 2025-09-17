A luat drumurile în piept pe un BMW R 1250 GS Adventure

Petr Pavel este cunoscut ca un pasionat al motocicletelor. Pentru excursia sa în România, el a ales o motocicletă BMW R 1250 GS Adventure, un model potrivit pentru drumuri lungi și variate.

Președintele ceh a pornit din Praga pe 19 august, cu mașina și cu trenul până la Košice, Slovacia, de unde a continuat cu motocicleta sa prin Ungaria până în România.

Traseul său a inclus zone precum Transilvania, Bucovina și Moldova. S-a întors în biroul de la Praga pe 15 septembrie.

N-a dormit nicăieri mai mult de o noapte

Pavel și-a planificat singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte într-un loc.

În timpul călătoriei sale, Pavel a avut ocazia să interacționeze cu localnici și să descopere cultura și tradițiile românești. A fost impresionat de ospitalitatea românilor și de frumusețea peisajelor.

Am întâlnit oameni minunați și am văzut locuri incredibil de frumoase

Sighișoara, Brașov, Iași

Președintele a vizitat atât zone rurale, cât și orașe, oprindu-se în locuri precum Sighișoara, Brașov și Iași. El a apreciat în mod deosebit gastronomia locală și arhitectura tradițională.

Deși a fost o vacanță privată, călătoria președintelui a necesitat măsuri de securitate. Pavel a fost însoțit de o echipă restrânsă, care a asigurat protecția sa fără a atrage atenția.

„Am încercat să călătorim cât mai discret posibil, pentru a nu perturba viața localnicilor”, a explicat președintele ceh.

„Nu a lipsit aventura și chiar am întâlnit urși”

„A fost timp și pentru plimbări și vizite la numeroase atracții. Nu a lipsit aventura și chiar am întâlnit urși”, a explicat fotoreporterul Jan Altner, cel care a și semnat articolul din iDnes.

Într-o altă situație, Pavel și dr. Tomas Sebek au ajutat un străin de pe stradă să depășească o criză de epilepsie. Bineînțeles, persoana în cauză nu avea nicio idee cine l-a ajutat.

La finalul călătoriei, Petr Pavel s-a declarat încântat de experiența sa în România.

„Recomand tuturor să viziteze România”

„Uneori avem prejudecăți că este o țară foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Există ceva sălbatic și totuși foarte primitor la acești munți, lucru pe care rar l-ai găsi în altă parte în zilele noastre”, a spus președintele ceh.

România este o țară fascinantă, cu o natură superbă și o istorie bogată. Recomand tuturor să o viziteze!

În selecția de imagini, se vede cum președintele ceh a făcut cumpărături la un supermarket local, în tricoul, bermude și sandale, sau cum a înotat într-un lac cu o gardă de corp.

Fost oficial NATO și șef al armatei, înnebunit după „motoare”

Fost oficial NATO și fost șef al armatei Cehiei, Petr Pavel a devenit președinte în 2023 și este cunoscut pentru condiția sa fizică bună și pasiunea pentru motociclete.

În mai, anul trecut, Petr Pavel, a fost rănit într-un accident de motocicletă produs pe un circuit sportiv închis. În 2023, a fost a fost surprins mergând pe motocicletă fără cască.

De asemenea, Pavel ajuns cu motocicleta în Germania, la deschiderea evenimentelor dedicate prieteniei ceho-bavareze.





