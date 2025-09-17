A luat drumurile în piept pe un BMW R 1250 GS Adventure

Petr Pavel este cunoscut ca un pasionat al motocicletelor. Pentru excursia sa în România, el a ales o motocicletă BMW R 1250 GS Adventure, un model potrivit pentru drumuri lungi și variate.

Președintele ceh a pornit din Praga pe 19 august, cu mașina și cu trenul până la Košice, Slovacia, de unde a continuat cu motocicleta sa prin Ungaria până în România.

Traseul său a inclus zone precum Transilvania, Bucovina și Moldova. S-a întors în biroul de la Praga pe 15 septembrie.

N-a dormit nicăieri mai mult de o noapte

Pavel și-a planificat singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte într-un loc.

În timpul călătoriei sale, Pavel a avut ocazia să interacționeze cu localnici și să descopere cultura și tradițiile românești. A fost impresionat de ospitalitatea românilor și de frumusețea peisajelor.

Am întâlnit oameni minunați și am văzut locuri incredibil de frumoase

Sighișoara, Brașov, Iași

Președintele a vizitat atât zone rurale, cât și orașe, oprindu-se în locuri precum Sighișoara, Brașov și Iași. El a apreciat în mod deosebit gastronomia locală și arhitectura tradițională.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Deși a fost o vacanță privată, călătoria președintelui a necesitat măsuri de securitate. Pavel a fost însoțit de o echipă restrânsă, care a asigurat protecția sa fără a atrage atenția.

„Am încercat să călătorim cât mai discret posibil, pentru a nu perturba viața localnicilor”, a explicat președintele ceh.

„Nu a lipsit aventura și chiar am întâlnit urși”

„A fost timp și pentru plimbări și vizite la numeroase atracții. Nu a lipsit aventura și chiar am întâlnit urși”, a explicat fotoreporterul Jan Altner, cel care a și semnat articolul din iDnes.

Într-o altă situație, Pavel și dr. Tomas Sebek au ajutat un străin de pe stradă să depășească o criză de epilepsie. Bineînțeles, persoana în cauză nu avea nicio idee cine l-a ajutat.

La finalul călătoriei, Petr Pavel s-a declarat încântat de experiența sa în România.

„Recomand tuturor să viziteze România”

„Uneori avem prejudecăți că este o țară foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Există ceva sălbatic și totuși foarte primitor la acești munți, lucru pe care rar l-ai găsi în altă parte în zilele noastre”, a spus președintele ceh.

România este o țară fascinantă, cu o natură superbă și o istorie bogată. Recomand tuturor să o viziteze!

În selecția de imagini, se vede cum președintele ceh a făcut cumpărături la un supermarket local, în tricoul, bermude și sandale, sau cum a înotat într-un lac cu o gardă de corp.

Fost oficial NATO și șef al armatei, înnebunit după „motoare”

Fost oficial NATO și fost șef al armatei Cehiei, Petr Pavel a devenit președinte în 2023 și este cunoscut pentru condiția sa fizică bună și pasiunea pentru motociclete.

În mai, anul trecut, Petr Pavel, a fost rănit într-un accident de motocicletă produs pe un circuit sportiv închis. În 2023, a fost a fost surprins mergând pe motocicletă fără cască.

De asemenea, Pavel ajuns cu motocicleta în Germania, la deschiderea evenimentelor dedicate prieteniei ceho-bavareze.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
După ce a spus că nu sunt bani pentru profesori, Daniel David, a finanțat cu 207 milioane de lei un proiect de testare a elevilor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
Știri România 11:59
800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Știri România 11:45
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Stiri Mondene 12:03
Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Stiri Mondene 11:37
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Parteneri
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Mediafax.ro
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul

Politic

Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului
Spotmedia.ro
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului