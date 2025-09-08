Liderul ceh, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motociclete, călătorește însoțit de garda personală și echipe de protecție românești.

După ce a traversat Moldova și Ardealul, Pavel a ajuns în Oltenia, fiind observat pe străzile Craiovei. Un martor ocular a relatat pe platforma X întâlnirea neașteptată cu președintele ceh.

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY — 🇷🇴 doratul - little bastard 🇺🇦 (@dorulets) September 8, 2025

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris internautul în postarea sa pe X.

Conform surselor citate, vacanța lui Petr Pavel în România se apropie de final. Se estimează că liderul ceh va părăsi țara în următoarele una sau două zile.

