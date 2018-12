Lilit Marcus se afla într-un magazin din New York când a zărit un bărbat care purta un mesaj neobișnuit agățat de ghizdanul său: „Am nevoie de un rinichi pentru soția mea”, scria pe foaie, alături de un număr de telefon, potrivit CNN.

Jurnalista nu a stat pe gânduri și a făcut o fotografie pe care a postat-o apoi pe contul ei de Twitter. „În câteva ore, fotografia făcută de mine a devenit virală. Celebrități precum Zach Braff, Martina Navratilova și Rachel Wood au distribuit fotografia. Actrița Sarah Hyland, care și ea a avut un transplant de rinichi, a distribuit imagine. O săptămână mai târziu, fusese redistribuită de 23.000 de persoane”, a povestit ea.

După reacția primită din partea oamenilor, Lilit a decis să-l contacteze pe bărbatul din magazin. Acesta se numește Raymond Thompson și locuiește în Brookyn alături de soția lui, Mylen, și fetița lor de 4 ani.

Bărbatul a povestit că soția lui a fost diagnosticată acum doi ani cu o boală de rinichi, iar acum a ajuns în situația disperată de a avea nevoie de un organ.

Pentru că nu s-a găsit un donator în rândul familiei, Raymond și-a adus aminte că a văzut un caz al unui bărbat care a scris pe o foaie că are nevoie de un donator. Astfel, el nu a stat prea mult pe gânduri și a încercat metoda.

Răspunsul primit din partea oamenilor a fost unul șocant. Sute de oameni i-au scris lui Raymond că vor să ajute. Deocamdată nu s-a găsit un rinichi pentru femeie, dar șansele de a găsi un donator s-au mărit considerabil.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy

— Lilit Marcus (@lilitmarcus) 22 decembrie 2018