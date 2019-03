Adolescentul nu s-a ridicat de pe cele trei scaune ocupate deși mai mulți oameni au vrut să se așeze. În imaginile postate de o internaută pe Twitter se poate vedea cum băiatul stă cu capul pe o rudă de-a lui, impasibil la tot ce se întâmplă în jurul lui, potrivit mirror.co.uk.

Totul se sfârșește când un bărbat deranjat de ce se întâmplă, se așează pe picioarele băiatului. Femeia care îl însoțea pe tânăr încearcă să intervină, dar nu reușește să mai spună ceva.

În tot acest timp bărbatul stă în continuare pe picioarele băiatului ca și cum ar fi cel mai natural lucru din lume.

dunno if thats his parent, but his guardian didnt say or do shit until— pic.twitter.com/WmReS21JLH

— ?? isabel ?? (@da_drought_3) 2 noiembrie 2018