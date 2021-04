Ce a răspuns Cîțu când a fost întrebat cum va proceda dacă vrea să demită un ministru și nu are acordul coaliției

„Din partea PNL a semnat Ludovic Orban a semnat. Președinții partidului sunt cei care semnează, pentru că este un protocol politic. Să facem distincție între deciziile politice și deciziile guvernamentale care sunt reglementate de actele normative sau de Constituție. Nu știu de ce vă duceți direct către remaniere. Doresc să nu mai avem astfel de situații în perioada următoare și nu iau în calcul așa ceva. Atunci, nu are sens să discutăm. Este un document politic, nu s-a discutat modificarea Constituției (n.r. – care îi dă prerogativele de revocare a unui ministru)”, a explicat Florin Cîțu, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, potrivit Hotnews.

Anterior conferinței de presă de la Palatul Victoria, Florin Cîțu a transmis că din punctul său de vedere, completarea protocolului coaliţiei de guvernare nu aduce nimic nou.

„Rolul acestui protocol nu este de a îngreuna guvernarea, ci este acela de a face lucrurile să meargă mai uşor. Acesta este rolul acestui protocol. Sunt acolo mai multe puncte, poate trebuiau clarificate, să fie toată lumea mulţumită. Era nevoie de o clarificare. Dar rolul este de a face lucrurile (…) în coaliţie mai simplu. Până la urmă, deciziile politice sunt decizii politice, deciziile guvernamentale se iau în Guvern”, a punctat premierul.





Premierul a transmis că nu i-au fost știrbite prerogativele constituţionale, în urma negocierilor de marți seara.

„La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste şi suntem în faza următoare în care guvernăm România”, a mai precizat șeful Executivului.

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți seară, după două zile de discuții, la un acord privind funcționarea în continuare a coaliției de guvernare.

De asemenea, partidele au semnat un act adițional ce prevede, printre altele, că premierul nu mai poate revoca un ministru fără a se consulta cu partidul din care acesta face parte. „Deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formațiunilor din coaliție”, se arată în document.

Documentul prevede că deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formaţiunilor din coaliţie şi că responsabilitatea politică se asumă împreună, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coaliţiei şi a premierului.

Semnarea acordului vine după ce săptămâna trecută premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al sănătății, fără o discuție prealabilă cu cei din coaliție, după cum susțineau cei din USR-PLUS. Inițial, Dan Barna a anunțat public că Florin Cîțu nu mai are susținere din partea USR-PLUS.

Decizia prim-ministrului privind revocarea s-a produs după ce marți seară au fost publicate în Monitorul Oficial noi reguli privind carantinarea, despre care surse guvernamentale au declarat pentru Libertatea că „procedural, nu a fost în regulă cum a acționat Ministerul Sănătății”.





Citeşte şi:

Reacție adversă severă după vaccinarea cu Pfizer: un tânăr din Brașov, fără alergii, a făcut șoc anafilactic

Klaus Iohannis, mesaj pentru coaliție după învestirea noului ministru al sănătății: Mai puține dispute și mai mult dialog

Cine este medicul Ioana Mihăilă, noul ministrul al Sănătății

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, adevărul halucinant despre reinfectările cu covid-19 după vaccinare

Observatornews.ro Imagini tulburătoare cu momentul în care un polițist împușcă mortal o fată de 16 ani, în SUA. ”E un copil, omule!”

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate

Știrileprotv.ro Ce și-a scris pe mână fostul polițist Derek Chauvin înainte să fie dus în arest. FOTO

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca