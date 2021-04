„La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste şi suntem în faza următoare în care guvernăm România”, a declarat miercuri premierul Florin Cîţu.

Acesta a mai precizat că până la finalul zilei speră să existe un titular la Ministerul Sănătății. De asemenea, Dragoş Tudorache, preşedintele executiv al PLUS, a declarat marți seară că, în urma acordului la care au ajuns liderii din coaliţia guvernamentală, formaţiunea va anunţa miercuri dimineață propunerea pentru funcţia de ministru al sănătăţii.



Întrebat dacă după negocierile de marţi seară nu i-au fost ştirbite prerogativele constituţionale, premierul a răspuns:

„Aseară nu s-a discutat Constituţia, că nu are sens să vorbim despre aşa ceva”, a mai punctat Cîțu.

De asemenea, premierul a evitat să comenteze declarațiile ministrului transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a numit „zombie politic”.

„Este vorba despre conștiința și onoarea celor care fac astfel de declarații. Nu spun ce am discutat în privat cu colegii mei.”, a mai explicat Florin Cîțu.

Legat de noul acord privind funcționarea în continuare a coaliției de guvernare, premierul a transmis:

„Rolul acestui protocol nu este acela de a îngreuna guvernarea, e acela de a face lucrurile să meargă mai ușor. (…) Nimeni nu vrea să facă remanieri, remanierile sau revocările sunt o situație extremă”, a mai afirmat Cîțu.

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți seară, după două zile de discuții, la un acord privind funcționarea în continuare a coaliției de guvernare.

Partidele au semnat un act adițional ce prevede, printre altele, că premierul nu mai poate revoca un ministru fără a se consulta cu partidul din care acesta face parte. „Deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formațiunilor din coaliție”, se arată în document.



