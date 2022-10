În emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D, Denise Rifai a adus în discuție această problematică, concedierea lui Romică Țociu de către Alexandru Arșinel la teatru. „În 1998 când ați început să aveți în fiecare duminică o emisiune de televiziune, vă citez: «Alexandru Arșinel, directorul teatrului, ne-a chemat pe amândoi și ne-a spus că nu e normal să nu jucăm duminica. Am înțeles situația și am propus să jucăm la matinée (n.r.: dimineața). Nu s-a dorit asta». În presă, s-a speculat că Alexandru Arșinel era, de fapt, invidios pe succesul pe care îl aveați în televiziune, pentru că el însuși forma un cuplu cu Stela Popescu.

De curând, ați spus așa: «Îmi reproșez că ar fi trebuit să fiu puțin altfel în relațiile cu unii dintre marii actori de comedie ai acestei țări. Poate că nu ar fi trebuit să fiu atât de acid, indiferent cât de mult au greșit ei față de mine și să nu încep un război care mie nu mi-a folosit în acea perioadă»”, a spus Denise Rifai.

Întrebat direct dacă l-a iertat pe Alexandru Arșinel pentru că l-a dat afară de la teatru, Țociu a răspuns: „N-am fost supărat niciodată pe maestru. Pesemne că a fost o conjunctură nefavorabilă. Nu cred că domnul Arșinel ar fi fost în stare să facă lucrul ăsta din răutate. Cred că a fost o conjunctură acolo. Nu știu dacă deranjam la Tănase (n.r.: teatrul) pentru că noi aveam spectacolul nostru. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai apropiat de noi, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că, în ultima perioadă și în ultima întâlnire cu maestrul Arșinel, lucrurile au stat altfel.

Poate că am avut și eu momente când ar fi trebuit să tac și n-ar fi trebuit să scot sabia, pentru că ei aparțin acestei țări și acestei tagme și au făcut lucruri extraordinare. Mă rog pentru sănătatea domnului Arșinel, mă rog să fie bine, aici nu e vorba de iertare. Cu cât trece vremea, devii mai înțelept, și am înțeles exact ce s-a întâmplat atunci. Ce a fost nasol e că am suferit și chiar am plâns că am plecat de la Tănase, pentru că era visul alergătorului de cursă lungă să joace broadway-ul din București. Am suferit tare mult că am plecat”, a mărturisit acum câteva săptămâni Romică Țociu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform kanald.ro.

„Cred că da. Cred că a fost o nedreptate pe care și dumnealui a înțeles-o, mă bucur că a înțeles-o și mă bucur că astăzi sunt bine și gândesc bine despre dumnealui”, a mai adăugat actorul.

Pe 29 septembrie, Alexandru Arșinel a murit la vârsta de 83 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Atunci, Romică Țociu a transmis un mesaj. „Îmi pare rău. Dumnezeu să-l odihnească! Este o pierdere.

L-am respectat și îl respect. Îi port respect toată viața. Este Alexandru Arșinel…”, a declarat Romică Țociu pentru fanatik.ro.

