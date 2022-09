Alexandru Arșinel a murit la 83 de ani. Marele actor avea probleme cardiace

„În această seară, marele actor Alexandru Arșinel, s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București și de o săptămână se afla în secția de Terapie Intensivă. Conducere Spitalului Universitar de Urgență București transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis conducerea Spitalului Universitar de Urgență, conform Digi24.

Anterior, informația fusese confirmată de fiul acestuia, Bogdan Arșinel, pentru Fanatik.

În ultimul an, Alexandru Arșinel a fost internat la un azil de bătrâni și a ajuns de mai multe ori la spital. La jumătatea lunii septembrie, Arșinel a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

„Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București, pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repaosul prelungit la pat. Având în vedere istoricul medical și pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secția de ATI”, anunța instituția.

Peste 60 de ani pe scenă

Cu o activitate de peste șase decenii, Arșinel a avut zeci de roluri în teatru, film și televiziune. A fost Suflețel în „A doua cădere a Constantinopolului” (1994) și Costel în „Sexy Harem Ada-Kaleh” (2001). Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o însă pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, pe care l-a și condus vreme de 19 ani, până în 2018.

Recomandări „Vor muri cu toții în Ucraina”. Ce spun soldații și mercenarii ruși care s-au întors din război despre civilii pe care Putin îi mobilizează acum

Alexandru Arșinel a avut zeci de roluri în teatru, film și televiziune. Fotografie din 2019.

A făcut oamenii să râdă în spectacolele „Se caută o vedetă”, de Aurel Felea și Sandi Rudeanu, „Aventurile unei umbrele”, de Nell Cobar, „Sonatul lunii”, de Sașa Georgescu și Puiu Călinescu, „Un băiat de zahăr… ars”, de Harry Negrin şi Puiu Călinescu, „Hohote în Paradis”, de Mihai Maximilian şi V. Veselovski.

Aş fi putut să fac orice, dar am ales comedia, care este mult mai dificilă. În primul rând, trebuie să-ţi învingi stările tale dramatice pentru a-i face pe oameni să te creadă. Aici intervin construcţia sufletească, bonomia, generozitatea şi poate chiar talentul. Nu orice actor poate să manipuleze comedia foarte uşor.

Alexandru Arșinel, în Adevărul:

„Fără Stela, cu siguranță mi-ar fi fost mai greu”

În anul 1978, Alexandru Arșinel a început să joace alături de Stela Popescu la Grădina Boema. Așa s-a născut unul dintre cele mai de succes cupluri umoristice de pe scena românească, dar și cel mai longeviv: aproape 40 de ani au fost colegi și cei mai buni prieteni. Decenii la rând au fost nelipsiți din scheciurile de Revelion ale Televiziunii Române.

Recomandări Un cunoscut preot, după ce o femeie i s-a plâns că Visarion Alexa și-a deschis pantalonii în fața ei: „Dacă părintele a provocat din greșeală cu mâna deschiderea unui nasture?”

„Dacă n-aș fi întâlnit-o pe Stela, cred că viața mea ar fi fost mai muncită şi cu mai puţine satisfacţii. Când am făcut cuplu cu Stela am avut şansa să nu plecăm de la zero. Ea era deja o vedetă. Fără Stela, cu siguranță mi-ar fi fost mai greu”, mărturisea Arșinel într-un interviu din 2018 pentru Adevărul.

Alexandru Arșinel și Stela Popescu susțin o conferință de presă în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iași, în 2017.

Trebuia să se facă ciocănar la CFR

Alexandru Arșinel s-a născut pe 4 iunie 1939, în comuna suceveană Dolhasca. La doar câteva luni, a izbucnit Al Doilea Război Mondial, așa că a avut o copilărie marcată de bombardamente, sărăcie şi foamete. Însă actorul avea să-și amintească mai târziu doar lucrurile frumoase. „Armamentul rămas după război reprezenta jucăria noastră. Mergeam pe malul Şomuzului, săpam o groapă, puneam gloanţele înăuntru, dădeam foc şi vă imaginaţi cât de încântaţi eram de zgomotul care se auzea”, scria într-un volum de memorii.

Tatăl lui, angajat la CFR, îşi dorea ca fiul să-i calce pe urme, însă Arşinel a picat admiterea la Facultatea de Construcţii. „Nu vă pot descrie câte cruci şi Dumnezei am primit de la tata! În afară de înjurături, mi-a pregătit şi o surpriză. M-a trezit a doua zi de dimineaţă, la ora cinci: «Scoală-te, biserica mă-tii, că te duc la Revizia de vagoane să te fac ciocănar»”.

„Pleacă toată lumea acasă, în afară de ăla de la Iaşi, cu Despot Vodă”

Printr-un noroc, a ajuns în echipa de figuranți a Teatrului Național din Iași, datorită unui coleg de-ai tatălui său care l-a remarcat.

„Iaşiul era un reper în ceea ce priveşte cultura, un oraş care trăia la cel mai înalt nivel. Eu eram ţăranul ţăranilor, paraşutat într-un oraş în care vedeam pentru prima oară clădiri mai înalte de două etaje. Nu ştiam ce e curentul electric, la noi era lampă cu gaz, nu ştiam ce e aia apă la chiuvetă, nu ştiam ce e ăla duş, noi ne spălam în covată sau în lighean. Eram şocat, dar, în acelaşi timp, nu mă speriam şi nu mă intimida nimic”, povestea actorul într-un interviu din 2012 pentru Adevărul.

Atunci i-a încolțit ideea de a da admitere la Teatru, la București, deși tatăl lui se împotrivea. Până la urmă, un an mai târziu, s-a lăsat înduplecat și i-a plătit biletul de tren până în Capitală. A trecut examenul cu brio.

„Am intrat şi am zis: «Mă numesc Alexandru Arşinel, sunt din Iaşi, mai am 100 de lei în buzunar, diseară am tren, vreau să mă ascultaţi, să ştiu dacă merită să stau. Irina Răchiţeanu, mare actriţă, mi-a spus să trec pe scenă. Mai erau şi Costache Antoniu şi Dem Rădulescu în comisie. Ştiam «Despot Vodă» pe de rost. Am început cu monologul lui Despot Vodă din închisoare, la care Irina Răchiţeanu mă tot oprea: «Dar altceva, în afară de Despot, nu ştii?» „Nu, eu asta ştiu, dacă vreţi, bine.» «Bine, aşteaptă afară!». În clipa aia am zis: «Gata, s-a terminat!». Am aşteptat. A ieşit şi a spus: «Pleacă toată lumea acasă, în afară de ăla de la Iaşi, cu Despot».”

Stela și Arșinel

La scurtă vreme, în 1967, s-a angajat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a jucat până aproape de finalul vieții. Primii ani ca actor în Capitală au fost grei. A locuit o perioadă într-o cămară de alimente, de doi metri pe unul şi jumătate. „Nu exista căldură, mă încălzeam la aragaz. Cred că atunci m-am îmbolnăvit şi de rinichi. Trăiam din te miri ce”, nota Arşinel în biografie.

Apoi, a început colaborarea cu Stela Popescu și a devenit din ce în ce mai cunoscut și apreciat, cu zeci de roluri în țară și turnee peste hotare. „Dar am și muncit, am muncit serios. Adică nu am fost nişte oameni care să ne cruţăm”, spunea actorul.

Spectacolul „Aplauze, aplauze'” ce marchează împlinirea a 30 de ani de activitate a cuplului de actori Alexandru Arșinel – Stela Popescu, la Teatrul de Revistă ‘Constantin Tanase’, în 2010.

A căzut în dizgrație în urma unui transplant de rinichi

Popularitatea i-a fost știrbită însă după dezvăluirile potrivit cărora, în 2013, a făcut un transplant de rinichi în aceeași zi în care s-a înscris pe lista de așteptare, în condițiile în care alți pacienți așteaptă chiar și ani pentru o astfel de intervenție. Actorul a negat întotdeauna că s-ar fi folosit de statutul său pentru a fi favorizat.

„Vă dau cuvântul meu de onoare că nu am pus nicio pilă, absolut nimic. M-am trezit de o dată că-mi spune doctorul meu că rinichiul mai funcţionează doar în procent de 7% şi că dacă intru la dializă am terminat cu meseria pentru toată viaţa. A fost o întâmplare în care Dumnezeu mi-a dat şi mie puţin noroc. Nu puţin, mi-a dat mai mult…”

Profund afectat de moartea Stelei Popescu: „Lipsa ei n-o să mai dureze foarte mult”

În ultimii ani de viață, Alexandru Arșinel s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate și a fost internat de urgență în repetate rânduri. Starea i s-a deteriorat mai ales după moartea Stelei Popescu, din noiembrie 2017.

„Dispariţia Stelei… Noi formam un cuplu atât de strâns. Îmi lipseşte extrem de tare. Eram disperat că nu mai este. Eram gol. A fost un moment deosebit de greu. Durerea nu va dispărea niciodată, dar presupun că lipsa asta a ei nu o să mai dureze foarte mult. La un moment dat am să o caut”, spunea Alexandru Arșinel.

Foto: Agerpres

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Arșinel A MURIT! PENSIA COLOSALĂ pe care o avea! Românii, uimiţi de veniturile primite de regretatul actor

Viva.ro Connect-R, despre cazul preotului Visarion, acuzat de hărțuire sexuală și viol: 'Încetați să...'

Observatornews.ro Ultimele clipe din viața lui Cami, mama din Găești care și-a luat zilele după ce copilul ei a murit înecat în piscină

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat înainte să se sinucidă Camelia, îndurerată după ce singurul ei copil s-a înecat

FANATIK.RO Testamentul moral al lui Alexandru Arșinel! Ce își dorea actorul, în mare secret, înainte să moară

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor