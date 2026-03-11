Incidentul care a avut loc în octombrie 2025 a început cu o vizită obișnuită la spălătorie, unde tânărul și un prieten au curățat temeinic mașina, incluzând spălarea cu presiune, aspirarea interiorului și curățarea jantelor.

Tânărul a plătit toate serviciile conform tarifului afișat, iar întregul proces a durat 25 de minute. Problema a apărut atunci când operatorul spălătoriei a considerat că timpul petrecut depășește limita de 15 minute specificată în regulamentul afișat pe o plăcuță informativă.

În ianuarie 2026, tânărul a primit o notificare de la avocatul spălătoriei, solicitând o amendă inițială de 180 de euro pentru „prelungirea nejustificată a staționării”.

Tatăl tânărului, un avocat renumit din Viena, a contestat vehement sancțiunea, descriind-o drept o practică abuzivă împotriva clienților care respectă regulile.

Ulterior, suma a fost majorată la 360 de euro, incluzând, conform avocatului spălătoriei, „costurile de supraveghere video, identificarea proprietarului vehiculului și onorariul avocatului”.

În documentul etichetat „Ultimul avertisment”, operatorul amenința cu acțiuni în instanță dacă amenda nu era achitată.

După ce cazul a fost mediatizat, operatorul spălătoriei a decis să anuleze amenda „din bunăvoință”.

S-a explicat că limitele de timp sunt necesare pentru a preveni blocarea locurilor de către cei care nu utilizează efectiv serviciile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE