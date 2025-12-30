Ce au prezis corect americanii în 1998

În 1998, America arăta complet diferit. Bill Clinton se confrunta cu procedura de impeachment, filmul „Titanic” domina gala Oscarurilor, iar majoritatea gospodăriilor aveau doar telefon fix. În acel context, Gallup și USA Today au realizat un sondaj neobișnuit: au sunat 1.055 de americani și i-au întrebat cum cred că va arăta anul 2025. Răspunsurile, păstrate astăzi în arhivele Roper Center de la Universitatea Cornell, oferă o imagine surprinzătoare despre cât de bine sau cât de prost au anticipat americanii viitorul.

Unele dintre predicții s-au dovedit surprinzător de exacte. Majoritatea celor chestionați credeau că, în următorii 27 de ani, Statele Unite vor alege un președinte de culoare, că mariajul între persoane de același sex va deveni legal și răspândit și că va apărea o „nouă boală mortală”. Toate aceste lucruri s-au adeverit până în 2025.

De asemenea, respondenții au fost realiști în privința altor scenarii. Cei mai mulți nu au crezut că zborurile în spațiu vor deveni ceva obișnuit pentru americanii de rând și nici că omenirea va lua contact cu forme de viață extraterestre.

Predicțiile care nu s-au adeverit

Alte așteptări s-au dovedit prea optimiste. Aproximativ două treimi dintre americanii intervievați în 1998 credeau că, până în 2025, Statele Unite vor avea o femeie președinte. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Mai mult de jumătate dintre respondenți se așteptau la descoperirea unui tratament pentru cancer, iar 61% credeau că oamenii vor trăi, în mod obișnuit, până la 100 de ani. Realitatea anului 2025 arată că aceste predicții nu s-au materializat.

Mult pesimism despre direcția societății

Sondajul a inclus și întrebări mai greu de cuantificat, legate de direcția în care se îndreaptă societatea americană. Răspunsurile arată un nivel ridicat de pesimism. 70% dintre respondenți credeau că viața se va îmbunătăți pentru cei bogați. În același timp, opiniile erau împărțite în privința clasei de mijloc, iar majoritatea se aștepta ca situația celor săraci să se înrăutățească.

Aproape 8 din 10 americani anticipau o pierdere a vieții private, iar 57% credeau că oamenii vor avea mai puțină libertate personală. Majoritatea se aștepta și la mai multă criminalitate, o calitate mai slabă a mediului și o scădere a valorilor morale. 71% au spus că va deveni mai greu să crești copii „buni”.

Au mai rămas puține motive de optimism

Chiar și așa, nu toate predicțiile au fost sumbre. Mulți americani credeau că relațiile rasiale se vor îmbunătăți și că accesul la servicii medicale va fi mai larg, chiar dacă mai scump.

Gallup continuă și astăzi să măsoare percepția publicului asupra direcției în care merge țara, deși sondajele nu se mai bazează aproape deloc pe telefoane fixe.

Diferența față de 1998 este însă majoră. Atunci, aproximativ 60% dintre americani spuneau că sunt mulțumiți de felul în care merg lucrurile în Statele Unite. În prezent, acest procent a scăzut la 24%, potrivit datelor Gallup citate de CNN.

