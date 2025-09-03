Identificată pe 1 iulie 2025 de telescopul Deep Random Survey din Chile, parte a proiectului ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), a atras imediat atenția comunității științifice. Telescoape de pe Pământ și din spațiu, inclusiv Hubble și James Webb, au îndreptat privirea către ea, pe măsură ce se apropie de Soare.

Unul dintre evenimentele speciale dedicate cometei a fost organizat de Observatorul Gemini Sud din Chile, care, prin inițiativa Shadow the Scientists (StS), a transmis live o sesiune de observații.

Moment rar

Publicul a putut urmări în direct cum astronomii pregăteau telescopul de 8 metri pentru măsurători precise, utilizând instrumentele GMOS (Spectrografele Multi-Object Gemini) și noul GHOST (Gemini High-resolution Optical Spectrograph) pentru a analiza compoziția chimică a cometei.

Astronomul Karen Meech, de la Universitatea din Hawaii, a subliniat raritatea momentului: „Obiectele interstelare sunt fragmente ale altor sisteme solare, aruncate în spațiu și ajunse accidental la noi. Am identificat doar trei până acum, așa că fiecare minut de observație este prețios pentru a vedea dacă seamănă sau nu cu corpurile din sistemul nostru solar”.

Pentru a permite studiul, cercetătorii au solicitat chiar timp suplimentar de observație de la directorul observatorului.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

În timp ce echipa făcea calibrarea, Meech a răspuns întrebărilor publicului, explicând că ceea ce vor observa rămâne o surpriză.

Compoziție bogată în dioxid de carbon

Între timp, Hubble estimase deja că nucleul are sub 3 kilometri, ascuns sub un nor de praf și gaz, iar JWST a descoperit o compoziție bogată în dioxid de carbon, diferită de cea a cometei interstelare 2I/Borisov, care conținea mult monoxid de carbon.

Specialiștii de la Gemini sperau să confirme aceste date, urmărind în special semnătura cianurii, vizibilă prin spectrografie.

Prima imagine obținută a arătat o pată luminoasă, însoțită de o coadă abia vizibilă – un semn că 3I/ATLAS se comportă mai mult ca o cometă clasică decât ca misteriosul ‘Oumuamua, primul obiect interstelar descoperit în 2017.

„Te uiți ca la o bucată din casa altcuiva. Aceasta e doar imaginea brută”, a explicat Meech, sugerând că după procesare coada va fi mai evidentă.

Pe lângă spectre, cercetătorii au măsurat și luminozitatea cometei, comparând reflexia luminii solare cu standarde de referință. Rezultatul: un corp slab strălucitor, dar activ, care deja eliberează gaz și praf, deși se află încă la o distanță considerabilă de Soare.

Recomandări Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc

În octombrie, cometa va ajunge cel mai aproape de Soare

Cometa va ajunge cel mai aproape de Soare în octombrie 2025, însă va fi atunci imposibil de observat direct, deoarece va trece în spatele astrului. NASA analizează dacă unele sonde spațiale existente ar putea fi redirecționate pentru a o studia din cealaltă parte.

Dacă nu, următoarea șansă de observație va fi în noiembrie, când ar putea deveni mai strălucitoare datorită intensificării activității. Totuși, fereastra de timp rămâne limitată, pentru că asemenea corpuri dispar rapid din câmpul vizibil.

„Odată ce devin invizibile, nu mai pot fi observate niciodată. Acestea sunt doar vizitatori de trecere ai sistemului nostru solar”, a concluzionat Meech.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE