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Aproape 68.000 de metri pătrați de terenuri

Adrian Veștea a trecut în declarația de avere mai multe terenuri în județul Brașov, în zona Râșnov. În total, suprafața declarată ajunge la aproximativ 67.920 de metri pătrați, adică aproape 6,8 hectare.

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Cele mai multe terenuri sunt agricole. În declarație apar un teren agricol de 10.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, un alt teren agricol de 24.513 metri pătrați, dobândit prin moștenire în 2012, și un teren agricol de 17.881 de metri pătrați, dobândit tot prin moștenire, în 2023.

Pe lângă acestea, Veștea a declarat două terenuri intravilane, unul de 8.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, și altul de 1.676 de metri pătrați, cumpărat în 2005. În document apare și un teren forestier de 5.850 de metri pătrați, cumpărat în 2012.

O casă de 570 mp și o casă de vacanță construită în 2024

La capitolul clădiri, declarația de avere include trei proprietăți. Cea mai mare este o casă de locuit în Râșnov, cu o suprafață de 570 de metri pătrați, cumpărată în 2005.

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Adrian Veștea mai declară un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, cumpărat în 2018, și o casă de vacanță în Râșnov, cu o suprafață de 278,68 metri pătrați. Casa de vacanță apare în declarație ca fiind construită în 2024. Împreună, cele trei clădiri declarate au o suprafață totală de aproape 900 de metri pătrați.

Bani în lei, euro și dolari

Premierul desemnat a declarat și mai multe conturi și depozite bancare. În lei, sumele trecute în document ajung la 280.628 de lei, împărțite între conturi curente și depozite bancare. În declarația din 2024 apare și un cont în euro, cu 30.345 de euro, deschis la BCR, precum și un cont în dolari, cu 19.929 de dolari.

Pe lângă banii din conturi, Adrian Veștea a declarat titluri de stat la Trezoreria Râșnov, în valoare de 200.000 de lei. Asta duce economiile și plasamentele declarate în lei la peste 480.000 de lei, fără a include sumele în euro și dolari.

Un Volkswagen Tiguan și nicio bijuterie declarată peste pragul legal

La bunuri mobile, Adrian Veștea a trecut un autoturism Volkswagen Tiguan, fabricat în 2017, cumpărat prin contract de vânzare-cumpărare.

În declarația de avere nu apar bijuterii, obiecte de artă, colecții sau alte bunuri de acest tip a căror valoare cumulată să depășească 5.000 de euro. De asemenea, nu sunt trecute bunuri imobile sau bunuri mobile de peste 3.000 de euro înstrăinate în ultimele 12 luni. În document nu apar nici datorii, debite, ipoteci sau alte obligații financiare declarate peste pragul prevăzut de formular.

Venituri de peste 335.000 de lei pentru Adrian Veștea

În ultimul an fiscal declarat, Adrian Veștea a trecut venituri personale de 335.195 de lei. Din funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, el a încasat 106.886 de lei. Din funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat 83.683 de lei.

La acestea se adaugă 11.121 de lei din închiriere, 4.547 de lei din dobânzi bancare și 128.958 de lei încasați de la Exim Banca Românească, pentru calitatea de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

Soția sa, Anca Daniela Veștea, a declarat 82.168 de lei din salariul de consilier superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, 11.121 de lei din închiriere și venituri din dobânzi de 9.158 de lei. În declarație apar și venituri ale copiilor din alocații, bursă școlară și programul Centenar Junior.

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