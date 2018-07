Ovidiu Șarpe iese în fața patiseriei lui din Burnt Oak și schimbă politețuri cu o doamnă cu pălărie din paie. E cam cald în Londra, prea cald. A venit în Marea Britanie în anii ’80. A fugit din România comunistă și poate și experiența de viață îl face să nu fie îngrijorat prea tare de ce se va întâmpla cu românii din Marea Britanie după Brexit. Crede că pur și simplu britanicii nu-și dau seama ce pierd. „Noi suntem benefici pentru această țară și pentru țara noastră, unde trimitem bani. Ar trebui să fim apărați într-un fel, la nivel politic, de conducere. Pentru că noi suntem un asset, dacă noi stăm jos două zile, nu merg bus-urile, nu merg hotelurile, restaurantele, nu se curăță străzile… Va fi un șoc dacă ne așezăm două ore jos”, explică omul de afaceri.

Magazinul său este într-o zonă cu emigranți în mare parte și se discută destul despre ce se va întâmpla. Crede că oricum cei care visează să vină în Marea Britanie ar trebui să se gândească mai bine. „S-a terminat Anglia, nu mai sunt posibilitățile, nici Guvernul nu mai ajută, atitudinea față de noi s-a schimbat, ne întâlnim cu o atitudine ostilă pentru că noi nu protestăm, nu ridicăm capul, nu dăm cu bombe, nu strigăm, noi suportăm, mergem înainte. Dar comunitatea românească e blamată pe nedrept, autoritățile de aici ar trebui să ne apere mai mult, să calculeze matematic aportul nostru. Totul e politic. Și în trecut dacă ne uităm, când s-a întâmplat ceva major la noi, în altă parte a fost ceva și mai important și s-a trecut peste noi. N-am avut acea politică de a plânge, noi am suferit, am mers înainte”, exprimă bărbatul spiritul românilor.

Ce cred românii din Marea Britanie despre Brexit: „Este un miracol pentru România”

În anii 90, imediat după Revoluție, George Bețianu pleca din România cu 50 de dolari în buzunar. Aproape 30 de ani mai târziu, are afaceri de milioane de lire și o viziune aparte cu privire la Brexit și efectele sale asupra românilor. „Cu acest Brexit care s-a declanșat, foarte mulți văd asta ca un lucru dezastruos. Dar din punctul meu de vedere, eu văd acest Brexit ca fiind un miracol pentru România. De ce? Pentru că se vor întoarce acasă oameni, unii cu bani mai mulți, unii cu bani mai puțini, dar majoritatea cu mentalitatea schimbată și acolo unde se vor întoarce, vor reuși să facă o schimbare cu acei oameni”, explică bărbatul.

Plecat din țară în 2010, Tommy Tomescu face parte dintr-o altă generație și se simte cetățean al lumii. Așa că nu îl sperie Brexit. „Sunt medic dentist. Eu le aduc aici beneficii. Dacă nu le convine, toată Europa are nevoie de medici. Eu le-am zis în față: dacă aveți o problemă, eu plec în altă țară sau mă întorc în România. Partea proastă pentru ei e că acum cu Brexit-ul ei pierd oamenii de acest gen, care au idei mai deschise, chiar și prim ministrul lor a spus după ce și-a preluat funcția și s-a dus la întâlnirea partidului a spus că „citizens of the world are citizens of nowhere”, adică oamenii lumii, internaționali sunt de fapt nimica, după ea. Cee ace a făcut foarte mulți să refuze să vină în Marea Britanie. A scăzut numărul cercetătorilor care venea, numărul studenților, tot așa, nu mai este mare, anul ăsta e primul an în care numărul europenilor a scăzut. Înainte veneau asistente și medici foarte mulți, acum e o criză că nu mai vin din Europa, a crescut cu 90% numărul asistentelor care vin aici. Caută în disperare și în România medici și peste tot, dar de ce ai veni când vezi așa ceva”, explică tânărul.

Așa că nu îi este frică să se întoarcă, fiindcă ce l-a învățat Anglia în cei opt ani este că totul este posibil dacă îți pui mintea și muncești la asta. În prezent, în jur de 230 de mii de români lucrează în Marea Britanie și nu știu exact care va fi viitorul lor acolo după ieșirea din UE.