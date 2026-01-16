Aplicația se remarcă prin funcția sa unică, alertând un contact desemnat dacă utilizatorul nu răspunde timp de 48 de ore.

Deși apreciată pentru utilitate, vechiul nume a stârnit controverse, unii utilizatori considerându-l nepotrivit, în timp ce alții au susținut că acesta a contribuit la viralizare.

Popularitatea aplicației a depășit granițele Chinei, înregistrând o creștere internațională semnificativă, amplificată de mediatizarea din partea BBC și AFP.

Ce face aplicația

Dezvoltatorul Moonscape Technologies a anunțat că aplicația, denumită inițial „Sileme?” (tradus din mandarină ca „Ești mort?” sau doar „Mort?”), va purta de acum înainte numele „Demumu”.

Aplicația a devenit populară datorită funcției sale unice: trimite un semnal de alarmă unui contact desemnat dacă utilizatorul nu răspunde timp de 48 de ore.

Concepută simplu și funcțională, aplicația costă 8 yuani (1,15 dolari), iar utilizatorii se pot conecta atingând zilnic butonul verde gigantic pentru a confirma că sunt „în viață”.

Lansată în iunie 2025, aplicația a fost înregistrată sub egida unei companii cu sediul în provincia Henan, centrul Chinei, și dezvoltată de 3 persoane în vârstă de aproximativ 30 de ani, toate cu alte locuri de muncă cu normă întreagă. Aplicația are acum doar o versiune pentru iOS.

De la 140 de dolari, la 1,4 milioane de dolari

Potrivit unuia dintre dezvoltatori, Guo Mengchu, le-a luat o lună să dezvolte aplicația.

„Ești mort?” a fost dezvoltată cu 140 de dolari, iar acum este acum evaluată la 1,4 milioane de dolari.

Dezvoltatorii plănuiau să vândă 10% din acțiunile companiei lor pentru un milion de yuani (143.000 de dolari), ceea ce sugerează că estimau valoarea companiei la 10 milioane de yuani (1,4 milioane de dolari).

Numele inițial al aplicației a provocat controverse. De exemplu, Huang Zixuan, o studentă de 20 de ani, a declarat: „Dacă aș vrea ca bunicii mei să descarce această aplicație, probabil că nu m-aș putea decide să le spun numele”.

„Nu era o problemă pentru oamenii de vârstă mijlocie, care adesea reflectăm asupra temei morții”

Pe de altă parte, Sasa Wang, o angajată de birou de 36 de ani, a afirmat că denumirea „nu este o problemă pentru persoanele de vârstă mijlocie, reflectăm adesea asupra temei morții”.

Dezvoltatorul Guo a sugerat că printre motivele popularității sale se număra chiar numele „distractiv” și atractivitatea sa pentru persoanele care locuiesc singure în orașe.

Simbolul său, un mic spiriduș, a atras atenția publicului

Aplicația, în top

Simbolul său, un mic spiriduș, a atras atenția publicului. Recent, aplicația a urcat pe primele locuri în topul magazinelor de aplicații din China.

Pe 10 ianuarie, aceasta ocupa deja poziția fruntașă în clasamentele aplicațiilor cu plată de pe Apple Store.

Schimbarea denumirii a fost primită cu surprindere de unii utilizatori. Un internaut a scris pe platforma chineză Weibo: „Nu credeți că viralizarea aplicației a fost datorită numelui? Fără el, nimeni nu ar fi instalat această aplicație, cu excepția cazurilor de urgență absolută”.

Alt utilizator a comentat: „Cu acest nume nou, își pierde farmecul”.

Sileme suna de parcă chiar mă vrea moartă. Cu siguranță nu l-am folosit din cauza numelui.

Notificare guvernamentală

Lu, celălalt dezvoltator, declarase, anterior, că nu intenționează să schimbe numele, dar se pare că a primit o notificare guvernamentală care îi spune să facă acest lucru.

Lu a adăugat că cuvântul „moarte” este rareori menționat în chineză, dar „moartea este o problemă cu care se va confrunta toată lumea. Atunci când o persoană își înfruntă moartea cu curaj, probabil că își poate trăi viața mai bine”.

În ciuda controverselor, aplicația a cunoscut un succes internațional, mai ales după un reportaj realizat de BBC, despre care Moonscape Technologies susține că a contribuit la o creștere explozivă a numărului de utilizatori din afara Chinei. Agenția de știri AFP a relatat, de asemenea, despre popularitatea aplicației.

Schimbarea numelui vine pe fondul unei creșteri a numărului de persoane care locuiesc singure în China. Conform datelor oficiale din 2024, 20% din gospodăriile chineze erau alcătuite dintr-o singură persoană, comparativ cu 15% în 2014.

123 de milioane de chinezi sunt singuri

Conform raportului New Solo Era publicat de Institutul de Cercetare Beike, 123 de milioane de persoane din China locuiau singure în 2024, o creștere de 5,2% față de anul trecut. Printre acestea se numărau 110 milioane cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani.

Între timp, populația Chinei cu vârste de 60 de ani și peste a depășit 310 milioane până la sfârșitul anului 2024, reprezentând mai mult de o cincime din populația totală.

