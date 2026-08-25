De ce facem cumpărături impulsive

Înainte de a aplica orice metodă este important să înțelegem de ce facem achiziții impulsive. Uneori cumpărăm pur și simplu pentru că avem nevoie de o recompensă emoțională imediată, nu pentru că avem cu adevărat nevoie de ceva anume. Printre cele mai frecvente declanșatoare ale shoppingului impulsiv se numără stresul, plictiseala, anxietatea, dorința de a ne răsplăti, influența rețelelor de socializare, publicitatea personalizată, ofertele limitate în timp și presiunea socială.

De exemplu, după o săptămână dificilă la serviciu, poate părea firesc să cheltuiești 100-120 de euro pe niște sneakerși noi ca „recompensă”. Numai că, peste câteva săptămâni, descoperi că aveai deja o pereche identică acasă. Ei bine, regula celor 30 de zile introduce o pauză a cărei menire este tocmai să reducă impactul acestor emoții de moment, dovedindu-se extrem de utilă atunci când vrei să-ți îmbunătățești finanțele personale.

Ce este regula celor 30 de zile

„Regula de 30 de zile” este un principiu simplu de autocontrol financiar care te ajută să iei decizii financiare solide. Mai exact, această regulă presupune să aștepți cel puțin o lună înainte de a face o achiziție care nu este importantă. Fie că este vorba despre un produs într-un magazin fizic sau online, această regulă spune «Oprește-te. Ieși din magazin sau dă click pentru a părăsi site-ul». Cu alte cuvinte, atunci când îți dorești ceva, în loc să îl cumperi imediat, îl poți nota pe o listă, împreună cu locul unde se poate găsi și prețul acestuia și aștepți o lună. Datează documentul și apoi marchează în calendar când vor fi trecut 30 de zile. După această perioadă te poți gândi dacă ai cu adevărat nevoie de acel produs sau dacă este mai degrabă o dorință decât o nevoie, dacă mai ești interesat de el și dacă merită investiția, notează microbank.com. După ce au trecut cele 30 de zile, dacă totuși vrei să achiziționezi articolul, poți face acest lucru știind că nu mai este o achiziție impulsivă. Logica din spatele acestui sistem este simplă: multe cumpărături sunt declanșate de emoții trecătoare, iar așteptarea te ajută să distingi între o nevoie reală și un capriciu de moment.

De ce este atât de eficientă regula celor 30 de zile

Principalul beneficiu al regulii de 30 de zile este acela că reduce senzația de urgență. Multe strategii de marketing sunt gândite special pentru a te determina să acționezi rapid. Cu siguranță ai întâlnit mesaje precum „ultimele bucăți”, „locuri limitate” sau „reducere exclusivă doar pentru o perioadă limitată”. Experții în domeniu recomandă să nu lași aceste mesaje să-ți dicteze deciziile de cumpărare dacă nu le-ai analizat temeinic în prealabil. Atunci când aplici regula celor 30 de zile, senzația de urgență se estompează, iar aceste formule de marketing au un impact mult mai redus asupra deciziei tale.

De fapt, după o lună este posibil fie să îți pierzi interesul pentru produs, fie să găsești o alternativă mai ieftină, fie să ajungi la concluzia că nu aveai nevoie să îl cumperi. Toate aceste situații te feresc să iei o decizie bazată pe impuls și te ajută să evaluezi mai ușor dacă acea cheltuială chiar merită făcută. Trebuie să știi că regula celor 30 de zile este o modalitate de a te ajuta să cheltuiești doar pe ceea ce ai cu adevărat nevoie, dar ea nu se limitează strict la sănătate sau la siguranță, ci se poate aplica oricărui tip de cheltuială.

Avantajele și dezavantajele regulii celor 30 de zile

Odată ce ai înțeles principiul din spatele acestei reguli de economisire, merită să iei în calcul și părțile ei bune, dar și pe cele mai puțin convenabile. În ceea ce privește aspectele pozitive, regula de 30 de zile te ajută să eviți cumpărăturile impulsive, așa cum spuneam anterior, îți oferă timp pentru a evalua o achiziție importantă, pentru a compara prețuri și pentru a-ți planifica bugetul și te ferește de cumpărăturile făcute din plictiseală.

Pe de altă parte, regula are și dezavantaje. Poate genera frustrare sau senzația de privare, pentru că nu poți cumpăra imediat ceea ce îți dorești. În plus, dacă aștepți cele 30 de zile și decizi în cele din urmă să cumperi produsul, există riscul ca acesta să se fi scumpit între timp sau să nu mai fie disponibil.

Nevoi vs dorințe

Regula celor 30 de zile poate fi o modalitate excelentă de a gestiona cheltuielile excesive și de a face diferența între nevoi și dorințe. Ea poate reduce cheltuielile pe lucruri dorite, dar nu neapărat necesare, și îți oferă timp să alegi cel mai bun preț.

Nevoile reprezintă cheltuielile de bază, esențiale pentru viața de zi cu zi. Dacă ai rămas fără hârtie igienică, este limpede că aceasta intră în categoria nevoilor și nu se supune regulii celor 30 de zile. Poți, desigur, să cauți cel mai bun preț, dar aceasta rămâne o achiziție necesară. Același raționament se aplică și dacă mașina este aproape să rămână fără combustibil și trebuie să mergi la serviciu. La fel, dacă trebuie să mănânci și frigiderul este gol, ai nevoie de mâncare, însă nu neapărat de icre negre sau friptură de vită.

Dorințele sunt lucruri care nu țin de supraviețuirea zilnică, cum ar fi produsele de lux. Alimentele pentru gătit intră la nevoi, însă o cină la un restaurant scump sau un latte de vanilie luat în fiecare dimineață sunt în mod clar dorințe. Când vine vorba de cumpărături observi că cedezi foarte ușor atunci când alegi o pereche nouă de pantofi doar pentru că este la reducere sau când decizi să îți schimbi telefonul mobil, deși cel pe care îl deții funcționează foarte bine.

Când nu se aplică regula de 30 de zile

Există, desigur, și o zonă de mijloc, în care, uneori, este mai greu să stabilești dacă ceva este o nevoie sau o dorință și dacă regula de 30 de zile se poate aplica sau nu. De exemplu, dacă urmează să mergi la un interviu de angajare ai nevoie neapărat de o ținută nouă? În cazul în care ai deja hainele potrivite, dar există haine noi la un preț bun, iar tu crezi că te vei simți mai încrezător purtându-le pe acelea, ar fi mai indicat să te gândești la această achiziție timp de una-două zile, nu să o amâni 30 de zile, moment în care ar putea fi deja prea târziu.

Cum aplici regula celor 30 de zile

Regula celor 30 de zile te învață să pui o pauză între dorință și cumpărare, lăsând timp emoțiilor de moment să se stingă. Iată, pas cu pas, cum o poți aplica în viața de zi cu zi astfel încât să iei decizii financiare mai chibzuite:

Separă ce ai nevoie de ce ți-ai dori să ai

Această metodă nu este menită pentru cheltuielile zilnice sau pentru facturi. Așadar, trebuie să-ți împarți achizițiile pe categorii distincte: nevoi reale și lucruri pe care ți-ai dori să le ai, dar de care nu ai neapărat nevoie. De exemplu, repararea unei mașini de spălat vase stricate este o nevoie, în timp ce cumpărarea unei mașini de spălat vase noi, mai modernă, care dispune de mai multe funcții, este o dorință. Înlocuirea unor ochelari sparți este o nevoie, în timp ce achiziția unui alt model doar de dragul noutății este o dorință. Cumpărarea unui medicament este o nevoie, în timp ce achiziția impulsivă a unui gadget tehnologic este o dorință. Dacă într-adevăr ai nevoie de un produs, nu are sens să aștepți o lună pentru a lua decizia de a-l cumpăra.

Creează o listă de așteptare

Folosește un carnețel, un tabel Excel pe laptop sau o aplicație mobilă. Notează numele produsului, prețul, data și motivul pentru care vrei să îl cumperi. De exemplu, dacă vrei să-ți cumperi o pereche de căști wireless, notează prețul și motivul pentru care vrei să le cumperi: o calitate mai bună a sunetului. Pentru o jachetă scrie prețul și motivul: îți place designul și ți se potrivește. În sfârșit, pentru o tabletă notează prețul și motivul: pentru citit și pentru lucru. Faptul că vezi aceste notițe te va ajuta să-ți analizezi achizițiile într-un mod mai obiectiv și mai lucid.

Prețul de 180 de euro și motivul pentru care vrei să le cumperi: o calitate mai bună a sunetului.

Evită să faci prea multe cercetări în cele 30 de zile

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să petreci cele 30 de zile vizionând clipuri, citind recenzii și comparând produse, deoarece acest lucru îți va crește, de fapt, dorința de a cumpăra un anumit articol. Ideal ar fi să notezi produsul, așa cum am precizat anterior, iar apoi să-l uiți complet până la finalul perioadei.

Verifică lista o dată pe lună

După ce trece acea lună, analizează fiecare produs notat și întreabă-te dacă îl mai dorești, dacă ai cu adevărat nevoie de el, dacă ți-l permiți, dacă îl vei folosi frecvent și dacă există o alternativă mai ieftină. Un răspuns sincer la aceste întrebări va risipi majoritatea îndoielilor.

Rolul cheltuielilor FOMO

Cheltuielile FOMO (n.n. – „Fear of Missing Out”, adică teama de a nu rata ceva) descrie acel tip de cheltuieli în care simți că, dacă nu cumperi un anumit produs, vei rata ceva important. Fenomenul apare frecvent pe rețelele sociale, acolo unde vezi prieteni sau chiar necunoscuți afișând achiziții pe care tu nu le ai. Această anxietate te poate împinge să cheltuiești bani pe care, în realitate, nu ți-i permiți. Este esențial să reții că situația financiară a fiecăruia dintre noi este diferită, iar prietenii tăi pot avea venituri mai mari sau cheltuieli mai reduse decât ale tale.

Dacă simți presiunea de a cheltui nesănătos pentru bugetul tău, caută alternative mai ieftine (de exemplu, gătiți împreună acasă în loc să mergeți la un restaurant scump). Totodată, dacă tinzi să cheltuiești mai mult cu cardul bancar, ia cu tine doar numerar atunci când mergi în locuri care îți declanșează impulsul de cumpărare. Dacă îți place shopping-ul, „navighează” liber prin magazinele online și mergi fizic în magazin abia când te decizi cu adevărat să cumperi, iar astfel te asiguri că produsul chiar merită. Aceste strategii sunt forme de gratificare amânată, un obicei sănătos care îți protejează atât liniștea, cât și portofelul.

Alte metode pentru a economisi bani

Dincolo de regula celor 30 de zile, există și alte metode simple care te pot ajuta să pui bani deoparte fără un efort prea mare. Iată-le pe cele mai cunoscute pe care le poți integra în rutina ta financiară:

Plătește-te mai întâi pe tine. Poți face asta setând un transfer automat dintr-o parte a salariului tău direct într-un cont de economii. Prin automatizarea economiilor te asiguri că nu cheltuiești bani care ar putea contribui la finanțarea visurilor tale de viitor.

Încearcă diferite metode de bugetare. De multe ori, este nevoie de puține încercări pentru a găsi un buget potrivit situației tale. Unii oameni preferă regula 50-30-20, alții folosesc sistemul plicurilor, iar opțiunile nu se opresc aici. Caută online și testează diverse metode până o găsești pe cea care ți se potrivește cel mai bine, potrivit sofi.com.

Folosește o aplicație. Tehnologia te poate ajuta să-ți urmărești cheltuielile și să economisești mai mult. Este posibil ca banca ta să ofere deja astfel de instrumente, ușor de folosit, însă poți apela la o aplicație de tip „Round Up”, care rotunjește fiecare plată și trimite automat diferența într-un cont de economii. Verifică ce oferă banca ta sau caută online alternative.

Începe o activitate suplimentară. O altă modalitate de a economisi mai mult este să câștigi mai mult. Pornirea unei mici afaceri secundare, cu costuri reduse, poate fi o soluție eficientă. Fie că este vorba despre plimbatul câinilor, vânzarea propriilor fotografii cu natura sau furnizarea de servicii de social media pentru afaceri locale, există întotdeauna o modalitate simplă și satisfăcătoare pentru a-ți valorifica talentele și de a genera venituri suplimentare.

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