Cum a fost descoperită culoarea „Salmiak”

O nouă culoare de blană la pisici a fost descoperită oficial, conform unui articol publicat de Pets Radar. Numită „Salmiak”, această nuanță unică combină negru, alb și gri într-un mod fascinant.

Culoarea salmiak a fost observată pentru prima dată în 2007, în Finlanda. Blana începe neagră la rădăcină și devine tot mai albă spre vârf.

Cercetări privind originea culorii „Salmiak” la pisici

Un grup de experți, condus de geneticianul felin Heidi Anderson, studiază această nuanță din 2019, potrivit unui studiu publicat de Animal Genetics. Cercetătorii au investigat originea genetică a acestei culori neobișnuite. Inițial, s-a crezut că ar putea fi cauzată de o variantă a genei de diluare, responsabilă pentru nuanțele mai deschise la pisici.

După analize genetice extensive, echipa condusă de geneticianul felin Heidi Anderson a făcut o descoperire surprinzătoare. Potrivit Popular Mechanics, cercetătorii au identificat o secvență lipsă de ADN în apropierea genei KIT, cunoscută pentru influența sa asupra modelelor albe din blana animalelor.

#cat #catoftheday #genetics ♬ original sound - Wisdom Panel @wisdompanel 🚨New cat color alert 🚨 Check out salmiak (aka "salty licorice"). This coat color variant was discovered in Finland and investigated by the Wisdom Panel team, in partnership with the University of Helsinki. Cats with this coat pattern have hairs that are colored at the base and white at the tip. Learn about the genetics behind this distinctive look in our latest blog post. Link in bio. #cats

Cum arată blana „Salmiak”

O combinație inedită între alb și negru, blana „Salmiak” cu siguranță nu ar putea trece neobservată. Pisicile colorate astfel au un aspect special, fiind mai rar întâlnite față de alte feline.

Blana „salmiak” se caracterizează prin fire de păr care încep negre la rădăcină și devin treptat mai albe spre vârf. Această trăsătură este recesivă, manifestându-se doar când pisica moștenește mutația de la ambii părinți. Cu siguranță pisicile Salmiak s-ar putea încadra rapid pe lista celor mai frumoase feline din lume, alături de British Longhair.

De unde vine numele „Salmiak”

Numele pisicilor „salmiak” provine de la o gustare populară în Finlanda, numită tot „salmiak” sau „salmiakki”, care este un lemn dulce sărat.

Cercetătorii au dat această denumire unei noi nuanțe de blană descoperite la pisici, care este un mix între negru, alb și gri, având rădăcina firului de păr neagră și vârful alb, asemănătoare culorii dulciurilor salmiak.

Nuanța care sfidează regulile geneticii

Cercetătorii atrag atenția asupra faptului că descoperirea are implicații semnificative pentru înțelegerea geneticii culorilor la pisici și pentru eforturile de reproducere.

Anderson a explicat pentru New Scientist: „Aceste blănuri au stârnit multă admirație de ani de zile. Este cu adevărat interesant că avem acum o explicație genetică pentru asta”.

Într-o postare pe blog, el a subliniat importanța acestei descoperiri pentru conservarea acestei trăsături la pisicile domestice. Înțelegerea mecanismului genetic din spatele culorii „salmiak” poate ajuta la menținerea și poate chiar la răspândirea acestei variante de culoare unice în populațiile de pisici.

Această descoperire nu doar că explică o culoare rară și atrăgătoare la pisici, dar adaugă și la cunoștințele noastre generale despre genetica felină. Poate deschide calea pentru identificarea altor variații de culoare necunoscute până acum.

