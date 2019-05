Ce este Sfântul Rozariu, cea mai importantă rugăciune catolică pe care o va rosti Papa Francisc în vizita sa în România

Călătoria Papei în „Grădina Maicii Domnului” stă sub motto-ul „Să mergem împreună!” și are ca logo pe Fecioara Maria, ocrotind sub mantia ei un grup de oameni purtând o cruce. Prin acest simbol, Papa îi invită pe oameni să fie uniți sub acoperământul maicii Domnului.

Una dintre cele mai importante rugăciuni pe care le va spune Papa Francisc este Sfântul Rozariu, care va fi auzită vineri după-amiază, la Catedrala „Sfântul Iosif” din București. Credincioșii vor putea rosti rugăciunea alături de Suveranul Pontif.

Cele 20 de mistere ale Rozariului Sfintei Fecioare Maria

Sfântul Rozariu, numit și Rozariul Sfintei Fecioare Maria pentru îndeplinirea dorințelor, este, potrivit PS Cornel Damian, cea mai importantă rugăciune catolică către Fecioara Maria, sub patronajul căreia este așezată şi vizita Papei Francisc în România.

Cele 15 mistere ale Rozariului au fost stabilite în secolul al VI-lea de către Papa Pius al V-lea și sunt grupate în trei categorii: misterele Bucuriei (pentru zilele de luni și sâmbătă), misterele Suferinței (pentru marți și vineri) și misterele de Slavă (pentru miercuri și duminică).

În 2002, Papa Ioan Paul al II-lea a introdus un set nou de mistere, opțional, numite misterele Luminii (pentru zilele de joi).

Numărul misterelor asupra cărora se meditează în Rozariul Sfintei Maria a ajuns la 20.

Aceste mistere reprezintă de fapt episoade din viața Domnului și ale Fecioarei Maria, precum nașterea lui Isus, agonia lui în Grădina Măslinilor, biciuirea și încununarea cu spini, moartea, învierea și înălțarea Domnului, botezul sau prima minune a lui Isus.

Cum se rostește rugăciunea Sfintei Fecioare Maria

Seria de rugăciuni spuse pentru cinstirea Maicii Domnnului începe cu semnul crucii, urmate de crez și de trei ori „Bucură-te, Marie”, pentru credință, speranță și iubire, apoi „Slavă tatălui” și primul mister, potrivit Bisericii Catolice.

Se recită de 10 ori „Bucură-te, Marie”, apoi Slavă Tatălui și rugăciunea de la Fatima. La fel se procedează și pentru misterele următoare.

Rozariu este și acel șirag de mărgele pe care preoții îl folosesc pentru a ține evidența rugăciunilor. În săculețul pe care îl vor primi pelerinii care ajung vineri în zonele special amenajate de lângă Catedrala „Sfântul Iosif” este și un rozariu sfințit, echivalentul mătăniilor la ortodocşi.

Veșmintele Papei

Atât Papa Francisc, cât și episcopii și preoții vor purta veșminte special făcute pentru vizita Suveranului Pontif în România. Ele au fost concepute de comisia liturgică a Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și executate în Polonia, potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș.

Veșmintele reproduc două motive ornamentale care se regăsesc în Catedrala „Sfântul Iosif”: basorelieful unei cruci de pe altarul principal și un simbol-monogramă al numelui Maria, cu referință la Sfânta Fecioară Maria.

La Șumuleu-Ciuc, hainele liturgice pe care la va purta Suveranul Pontif sunt create de Cristina Sabău Trifu, un designer din Satu Mare. Ele sunt inscripționate în limba maghiară cu motto-ul „Să mergem împreună” și poartă imaginea statuii Fecioarei Maria de la Catedrala din Șumuleu-Ciuc, despre care se crede că este făcătoare de minuni.

