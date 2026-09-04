Hoții de suveniruri din restaurante

Restaurantele sunt adesea locuri unde clienții vin să se bucure de mâncare și de atmosferă, însă uneori, aceste vizite se transformă într-un coșmar pentru patroni.

Potrivit unui raport, tot mai mulți clienți pleacă acasă nu doar cu „amintiri culinare plăcute”, ci și cu diverse obiecte care le-au atras atenția.

Obiectele furate cel mai des

„Veți fi surprinși cu cea pleacă oamenii acasă”, se plâng proprietarii.

1. Lămpi de masă. Deși par dificil de furat, lămpile de masă mici, cu design unic, sunt adesea ținta celor care doresc un suvenir special. Uneori, chiar și felinarele de exterior dispar fără urmă.

2. Șervețele și accesorii pentru acestea. De la șervețele de lux din materiale textile până la suporturi sau inele decorative, aceste articole sunt frecvent sustrase. Renumitul chef britanic Jamie Oliver a mărturisit că, la un moment dat, în restaurantele sale dispăreau mii de șervețele lunar.

3. Lumânări decorative. Lumânările mici, folosite pentru a crea o atmosferă plăcută, sunt o altă categorie populară printre obiectele furate. În unele cazuri, clienții au încercat chiar să plece cu lumânările aprinse.

4. Paharele de vin și cocktail. Designul deosebit sau logo-ul restaurantului atrag mulți clienți care nu rezistă tentației de a lua paharele acasă. Restaurantele se confruntă deseori cu necesitatea de a înlocui stocurile de pahare din această cauză.

Cuțite pentru friptură. Cuțitele de friptură de calitate superioară, mai scumpe decât tacâmurile obișnuite, sunt o altă pradă căutată. Proprietarii de restaurante mărturisesc că asemenea obiecte dispar constant, ceea ce implică pierderi financiare considerabile.

6. Lingurițe de cafea. Dimensiunea compactă le face ușor de strecurat în buzunare sau genți. Lingurițele cu design special sau gravuri deosebite sunt preferatele celor care își doresc un „trofeu“.

7. Elemente de decor neobișnuite. Printre cele mai bizare furturi se numără obiecte de decor, piese de artă sau chiar animale împăiate. Într-un caz celebru, un client al unui lounge din Indianapolis a furat o vulpe împăiată numită Winston. După lansarea unui apel public, obiectul a fost returnat în mod anonim, fără a fi deteriorat.

De ce fură clienții din restaurante?

Motivațiile sunt diverse. Unii sunt atrași de designul unic al obiectelor, alții vor să păstreze un suvenir care să le amintească de locație.

Există și cei care consideră că un obiect mic, precum un șervețel sau o linguriță, nu va afecta semnificativ restaurantul.

Totuși, astfel de gesturi, raportate constant de restaurante, se traduc în pierderi financiare semnificative sau chiar în dificultăți de a înlocui piese de decor unice.

Proprietarii de restaurante încurajează clienții să întrebe mai întâi dacă pot achiziționa obiectele care le plac, pentru a evita neplăcerile.

Unele localuri sunt dispuse să le ofere gratuit sau contra cost, transformându-le astfel în suveniruri legitime și memorabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE