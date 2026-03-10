Descoperiri din cruste alimentare

Cercetătorii au examinat resturi arse de mâncare, cunoscute ca „cruste alimentare”, rămase pe 85 de fragmente de ceramică veche, descoperite în 13 situri arheologice din Europa, de la Danemarca până în regiunea Ivanovo din Rusia. Dintre acestea, 58 de fragmente conțineau urme bine conservate de plante, analizate la microscop pentru identificare.

„Autoarea principală a studiului, Lara González Carretero, pur și simplu a căutat acolo unde nimeni altcineva nu o făcuse” , a declarat Oliver Craig, profesor de științe arheologice la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, și coautor al cercetării.

Experimente moderne pentru a recrea rețetele din Epoca de Piatră

Pentru a înțelege mai bine utilizarea ingredientelor, echipa a recreat câteva dintre rețetele antice. Au combinat boabe de crap și viburnum, picior-gâscă cu frunze de stejar și sfeclă roșie, gătindu-le în replici de vase de lut la foc deschis. Această metodă le-a permis să compare mostrele moderne cu crustele alimentare antice.

„Povestea standard despre vânători-culegători era că „pur și simplu aruncau lucruri în foc”. Noul studiu demonstrează însă că aveau „moduri sofisticate de a găti” și erau „remarcabil de selectivi” în alegerea alimentelor”, a explicat Craig.

Preferințe regionale distincte

Analiza ingredientelor a scos la iveală diferențe regionale clare. În zonele din apropierea graniței dintre Ucraina și Rusia, combinațiile de pește de apă dulce și iarbă sălbatică erau populare. În centrul Rusiei moderne, bucătarii antici preferau amarantul combinat cu pește, în timp ce în Danemarca plantele de amarant erau utilizate mai ales pentru flori.

„Este o alegere conștientă”, a spus Craig, subliniind complexitatea gusturilor culinare din Epoca de Piatră. Unele dintre aceste preferințe s-au păstrat până în prezent. De exemplu, boabele de viburnum, identificate în mai multe mostre, sunt încă folosite în Polonia, Ucraina și Rusia.

O perspectivă nouă asupra vânătorilor-culegători

Mark Robinson, profesor asociat de arheologie la Universitatea din Exeter, care nu a fost implicat în studiu, a declarat: „Ideea că oamenii din Epoca de Piatră se bazau exclusiv pe vânătoare este fundamental greșită. Cercetările sugerează acum că aveau o abordare sofisticată în ceea ce privește utilizarea plantelor”.

Totuși, Robinson subliniază că „încă știm extrem de puține despre cum au fost combinate alimentele în mese sau despre cum s-au dezvoltat tradițiile și rețetele culinare de-a lungul timpului”.

Constatările acestui studiu oferă o nouă perspectivă asupra dietelor vânătorilor-culegători, demonstrând că aceștia nu doar că foloseau o gamă largă de ingrediente, dar le combinau și în moduri care reflectă o înțelegere profundă a resurselor disponibile. Concluziile contribuie la rescrierea istoriei gastronomiei din Europa antică.

Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Știri România 17:49
Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șeful grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Compania are afaceri aproape cât jumătate din PIB-ul României
Știri România 17:09
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șeful grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Compania are afaceri aproape cât jumătate din PIB-ul României
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie". Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România"
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Politică 15:05
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
