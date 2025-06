Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR) din Ucraina, un soldat ucrainean eliberat recent din captivitate rusă prezenta cicatrici pe abdomen care formau cuvintele „Slavă Rusiei”.

Andrii Iusov, adjunctul șefului comandamentului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, a confirmat autenticitatea fotografiei, într-o intervenție televizată.

Fotografia a fost făcută de un medic în timpul recuperării soldatului, după un schimb de prizonieri anterior.

„Fotografia este reală! Este un soldat eliberat într-un schimb anterior. În timpul examenului medical, într-unul din centrele regionale unde băieții trec prin reabilitare, doctorul pur și simplu nu a putut suporta. A fotografiat și a postat online această dovadă a ceea ce suportă soldații noștri în captivitate”, a declarat Iusov.

Oficialul ucrainean a subliniat importanța ca „întreaga lume să vadă aceste dovezi ale tratamentului inuman aplicat prizonierilor”.

Pe 9 iunie, Ucraina și Rusia au început un schimb de prizonieri de război în format „toți pentru toți”, stabilit în cadrul acordurilor de la Istanbul. Procesul se va desfășura în mai multe etape și va continua în zilele următoare.

Printre cei eliberați se numără soldați răniți și grav răniți, precum și cei mai tineri luptători, cu vârste sub 25 de ani.

Atenție, imagine care vă poate afecta emoțional!

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia. pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ