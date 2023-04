Un economist contrează scăderea fondului de salarii la stat cu peste 30%: „Ar fi un dezastru politic și social”

Premierul Nicolae Ciucă și ministrul finanțelor, Adrian Câciu, insistă că economiile de 20 de miliarde de lei pe care intenționează să le facă Guvernul nu vor duce la tăieri de salarii. Marcel Boloș, ministrul proiectelor europene, spune însă că este nevoie de o reformă dură în sectorul public, așa cum România și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Boloș a declarat marți la Digi24 că în acest moment ponderea salariilor în bugetul statului este de 37%, iar Comisia Europeană ar dori o scădere consistentă, de 5-10 puncte procentuale, până în jurul a 25%.

„Dacă acest indicator va fi de referință, reducerea se face de la 37%. Este mult, dar vă dau trei exemple. Sunt țări precum Germania, Italia, Franța care au această pondere a cheltuielilor cu salariile în totalul veniturilor încasate undeva între 20 și 25%. Și atunci, noi fiind cu mult peste ceea ce este media europeană este posibil să avem acest indicator de referință (5-10% – n.r.) sau probabil poate să fie și ponderea pe care o dețin în PIB”, a declarat ministrul proiectelor europene.

Termenul de implementare a acestei reforme este trimestrul al patrulea al acestui an.

O reducere de 5-10 puncte procentuale ar însemna scăderea fondului de salarii al statului între 13,5% și 27%.

Coșea: „S-a făcut risipă din buget”

Mircea Coșea – Foto – Agerpres

Profesorul de economie Mircea Coșea, fost ministru al reformei, spune că problemele bugetare cu care se confruntă Guvernul vin din risipa bugetară făcută în ultimii ani.

„Este foarte grav ce se întâmplă, traim acum consecințele lipsei de judecată. S-a făcut risipă din buget, s-au făcut angajări, s-au mărit lefuri. Au crescut cheltuielile cu tot felul de comitete și comisii. Nu a existat niciun fel de idee să facem economie”, spune Coșea.

Acesta crede că țara noastră va face o reducere de suprafață și va argumenta la Bruxelles că a făcut multe sacrificii pentru Ucraina, astfel că reforma nu se poate face decât în etape.

Ar fi un dezastru politic și social. S-ar putea crea instabilitate politică. Nici România, nici UE, nici NATO nu au interes pentru asta. Mircea Coșea, profesor de economie:



Ce ar trebui să facă Guvernul

Acesta are mai multe recomandări de măsuri:

Implementarea ordonanței de urgență antispeculă, care se aplică în acest moment doar în caz de război

Reducerea cu 50% a numărului de secretari de stat și a comisiilor și comitetelor statului

Reorganizarea administrației locale, în special în teritoriu

Controale ale Fiscului la marile companii.

„ANAF nu merge la marii evazioniști, s-a văzut ce rezultate au avut când au controlat Petrom, acum vor să caute gospodinele pe internet. Dar nici nu poate face minuni. Potențialul de a atrage taxe mai mari a scăzut. Guvernul nu face decât să se împrumute”, spune acesta.

Ce spun sindicatele

Dumitru Costin, președintele Blocului National Sindical (BNS) | Alexandra Pandrea / Mediafax Foto

Sindicatele spun că este o necesitate ca statul să reformeze sectorul public, însă nu aceasta este problema reală.

„Nu spune nimeni că România nu trebuie să își facă o dată pentru totdeauna curățenie în sectorul public. Deși a avut la dispoziție fonduri europene pentru modernizarea administrației, România nu a făcut-o. Domnul Vasile Dâncu, care era vicepremier în 2016, anunța un audit instituțional. Am avut bani pentru asta, am avut pentru modernizare, digitalizare”, spune Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS).



Robinetul de bani de la administrațiile locale

Acesta spune că una dintre probleme este că administrațiile locale au libertatea de a-și institui propriile salarii, însă nu există o „matrice” standard privind serviciile pe care trebuie să le presteze și pentru câți oameni.

„Nu au făcut asta și au dat drumul la un robinet prin care se scurg resurse”, acuză Costin.

Dumitru Costin: „România este paradis fiscal”

Însă soluția nu trebuie să vină prin reduceri, ci prin creșterea veniturilor statului, astfel încât ponderea cheltuielilor cu salariile să scadă în final.

„România are cele mai mici venituri bugetare în PIB din Uniunea Europeană, de 30% din PIB. Media europeană este de 41%! România are și alt jalon în PNRR, cel cu reforma fiscală. România are cel mai permisiv Cod Fiscal cu mediul de afaceri, România este practic paradis fiscal. Dacă crești veniturile cu 10 puncte procentuale, scade ponderea (din total – n.r.). Când o să impozităm noi capitalul la nivelul mediu european o să se schimbe ceva”, afirmă liderul BNS.

Firmele care rețin contribuțiile și nu le plătesc

Dumitru Costin critică totodată o serie de modificări legislative operate în ultimii ani.

„România a ieșit ca păduchele-n frunte când s-a făcut «Revoluția fiscală» și s-au transferat toate contribuțiile doar pe angajat, generând un model în care doar angajații sprijină sistemul social, iar companiile, nu”, acuză Costin.

Contribuțiile sociale și de sănătate au fost trecute de la angajator la angajat în anul 2018, în timpul guvernării PSD-ALDE.

Conform lui Costin, firmele rețin și nu virează la buget o sumă de un miliard de lei lunar, ceea ce înseamnă 12 miliarde de lei anual.

Deficitul fondului de pensii în 2022 a fost estimat tot la 12 miliarde de lei de către Marius Budăi, ministrul muncii, conform Bursa.ro.

Eliminarea facilităților fiscale

De asemenea, sindicalistul spune că România și-a asumat prin PNRR și reforma fiscală.

Conform acestuia, dacă s-ar elimina toate facilitățile și reducerile de taxe, anual s-ar colecta cu 20 de miliarde de euro mai mult la bugetul de stat.

„Dacă am ajunge la media europeană a fiscalității s-ar strânge anual 20 de miliarde de euro anual în plus. Banii ăștia nu se văd în investiții sau în economie. Numai în România poate să facă firmă oricine cu 200 de lei și să ai oricâte firme, chiar dacă toate sunt pe pierderi. Legea societăților comerciale și Codul Fiscal permit să treci pe firmă orice. Florin Georgescu (viceguvernator BNR – n.r.) a zis că numai în România firmele sunt sărace și patronii bogați”, conchide acesta.

Foto: Dumitru Angelescu

