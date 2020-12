Ce nu s-a văzut la TV de la AUR: „Îl suspendăm pe Iohannis!” / „Nimeni nu ia decizii de unul singur”

Dintr-o curte cu gard înalt din fier, de culoare neagră, pe strada Traian nr. 168, din sectorul 2 al Capitalei, se aude o voce dintr-un ecran mare pus în capătul curții cimentuite. La intrare flutură un steag galben pe care scrie mare AUR.

Este sediul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul fondat de un an de George Simion.

Simion este doar cel mai vizibil dintre membri, în spatele lui fiind însă o coaliție de lideri aproape invizibili până în această zi a adevărului alegerilor, „bine conectați la servicii și masonerie”, după cum a explicat pentru Libertatea un om care cunoaște nașterea mișcării.

Știau de aseară că au voturi multe și în diaspora

În curtea mică sunt doi oameni, unul stă la o masă de unde butonează un laptop conectat la ecranul pe care se văd mai multe posturi TV, iar un altul care stă în apropiere și fumează.

Cu o căciulă apăsată pe cap, Mircea Gheorgheosu este purtătorul de cuvânt al partidului și are rolul să întâmpine jurnaliștii care vin la AUR în ziua alegerilor parlamentare. Vorbește la telefon prin niște căști roșii cu românii din străinătate, care îl sună încontinuu să-i spună că nu pot vota.

Mircea Gheorgheosu, purtătorul de cuvânt al AUR

„Problema este că au modificat legislația electorală de la alegerile precedente, iar românii din diaspora nu pot vota decât cu dovada oficială că locuiesc în statele respective, și asta înseamnă că «TIR-iștii» care sunt plecați cu TIR-ul pentru două săptămâni nu pot vota, pentru trebuie să dovedească rezidența din statul respectiv”, a spus Mircea Gheorgheosu.

Sediul AUR este o casă veche boierească, nu mare, cu trei camere, dar renovată și bine întreținută.

Fără mască în interior

Nimeni din cei câțiva oameni aflați în clădire nu poartă măști, „pentru că nu sunt de niciun folos”. „Chiar Guvernul României a recunoscut asta. Ca să nu mai zicem că a fost o contrabandă cu aceste materiale de zile mari, iar de multe ori în această contrabandă au fost implicați oameni din aparatul de guvernare care au născut peste noapte firme-fantome care au comercializat aceste măști aduse de multe ori din China”, explică purtătorul de cuvânt de ce nu se poartă mască la AUR.

Membri ai AUR urmăresc cum se desfășoară scrutinul. Masca de protecție este aruncată pe masă, abia se observă printre toate foile

Spune că nu neagă existența virusului, dar zice că au fost prea multe declarații în contradictoriu cu privire la acest virus.

AUR are 10.000 de membri, iar printre primii a fost Mircea Gheorgheosu. „Noi suntem pentru debirocratizarea României, iar clientelismul politic trebuie să dispară”, justifică Gheorgheosu unul dintre obiectivele noii formațiuni politice.

Partidul și-a făcut un „guvern din umbră”, unde experții AUR colaborează, programul partidului fiind făcut după programul de țară al lui Călin Georgescu, expert român care s-a ocupat cu programele de dezvoltare durabilă a României. AUR a folosit o carte a acestuia cu care se identifică.

Călin Georgescu | Foto: Facebook.com

„Cele patru valori ale partidului sunt familia, libertatea, națiunea și credința. Și atunci ce intră în sfera acestor patru valori ne reprezintă. Dacă programul dumnealui este un program de bun-simț pentru AUR, noi îl susținem. Vom susține oameni profesioniști care vin ori din societatea civilă, chiar și de la alte partide. Sunt oameni buni în toate partidele și nu contestăm asta”, mai spune purtătorul de cuvânt.

Pentru binele țării, AUR va colabora cu profesioniști din toate partidele. În ultimul timp, au fost cooptați în partid mai mulți inventatori, dar și oameni cunoscuți precum antrenorul de genii Florian Colceag, profesorul Iulian Horneț, profesorul Alexandru Hornilă, susține Gheorgheosu.

Chiria de 2.000 de euro/lună, din donații

Sediul AUR este închiriat cu 2.000 de euro pe lună, bani plătiți din donațiile și cotizațiile membrilor de partid. În două din camerele care dau din hol sunt mai multe doamne care vorbesc la telefon sau scanează internetul.

Una dintre aceste femei este de origine din Republica Moldova. A studiat la București, iar apoi a rămas în România. Îl știe pe George încă de când organiza marșurile pentru unirea Basarabiei cu Moldova. „Suntem alături de el pentru că credem că la un moment dat, dacă nu acum, cel puțin în viitorul apropiat, acest lucru se va întâmpla, am început cu mici pași – unirea culturală, unirea economică – și cred că încet, încet se va întâmpla.

Una dintre susținătoarele AUR, o tânără din Republica Moldova

Stomatologul care vrea să devină parlamentar

După ora 17.00, la sediul din strada Traian, au sosit și câțiva dintre candidații de pe listele AUR. Ana Maria Mihai se află pe locul al doilea pe listele de la Camera Deputaților. Este medic stomatolog și are 35 de ani. „Îl știu pe George personal. Și pe Claudiu Târziu. Am venit aici când s-a inaugurat sediul, am candidat și la alegerile locale la Primăria Sectorului 2 și am luat 1.800 de voturi”, spune candidata.

Banii de campanie sunt din donații, iar fondul total al AUR pentru campanie nu depăștește 200.000 de euro, spun ei.

„Nu m-a pasionat niciodată politica, mi se părea așa o… nu mă puteam asocia cu politica niciodată, dar cunoscându-i pe cei doi copreședinți și știind că sunt oameni cinstiți, m-am hotărât”, a spus candidata Ana Maria Mihai.

Ana Maria Mihai

În cazul în care intră în Parlament, doctorul stomatolog Ana Maria Mihai vrea să elimine pensiile speciale. Va face o cerere prin care să semneze ca parlamentarii să nu mai primească aceste pensii, iar partidele să nu mai fie finanțate de stat.

Candidatul care a fost în partidul lui Marian Munteanu

În holul clădirii, așteaptă un alt candidat – Andrei Dîrlău, scriitor, filolog și teolog – aflat pe locul 2 la Senat, după copreședintele partidului, Claudiu Târziu.

Andrei Dîrlău

„Am mai fost într-un partid acum 4 ani – la ANR-ul lui Marian Munteanu și am candidat la Senat în județul Alba. Îl știu pe Marian încă din facultate. Acum am ales AUR pentru că și ANR (Alianţa Noastră România) era un partid de dreapta conservator și astea sunt valorile la care ader”, a spus Dîrlău, care are un doctorat în istoria religiilor și a publicat 8 cărți.

AUR fără alianțe

La ora 19.00 sosește la partid George Simion, care s-a plimbat prin secțiile de votare toată ziua. Nici el nu poartă mască.

„Vrei să port mască acum?”, întreabă George Simion, care își și pune o mască neagră cu un tricolor pe ea.

„Am văzut foarte mulți oameni care nu pot vota, foarte mulți care nu au fost informați că nu pot vota în județul lor, foarte multe urne mobile care n-au mai ajuns la bolnavii de Covid și foarte multe buletine care nu erau ștampilate pe ultima pagină”, enumeră George Simion neregulile pe care pretinde că le-a găsit în secțiile de votare.

George Simion, liderul partidului AUR

În Parlament, AUR nu se va alia cu niciun partid, susține Simion.

„I-am cunoscut față în față pe toți, pe Băsescu și pe Ponta cu Roșia Montană, Iohannis a devenit un fel de despot luminat, un președinte care își folosește puterea să facă campanie. Cu PSD-ul, care a condus cel mai mult România, nu putem să avem nimic în comun. USR e pe altă latură ideologică ca noi, pe zona asta globalistă, multiculturalistă, progresistă, noi suntem pe zona conservatoare patriotică – națională”, dezvăluie Simion.

La ora 21 va ține un discurs pe treptele sediului, alături de ceilalți candidați.

Între timp, la sediul din strada Traian sosesc și partenerii AUR. Unul dintre aceștia este Ninel Peia, al cărui partid ( Neamul Românesc) are patru candidați pe listele AUR, așa cum s-au înțeles cu cei de la partidul lui George Simion.

Ninel Peia (centru)

„Realizăm împreună un lucru extraordinar!”

Spre seară sosește la sediu și candidata partidului de la Iași – avocata Diana Șoșoacă. Îmbrăcată în haine tradiționale românești, avocata Șoșoacă intră pe poartă vorbind tare cu telefonul pe speaker. „De ce nu ai venit cu noi? Și eu am votat tot la Iași, stau în Copou, lângă teiul lui Eminescu”, îi spune Diana Șosoacă interlocutorului.

Cu un sfert de oră înaintea anunțării primelor exitpolluri, George Simion însoțit de mai mulți candidați iese pe scări. „Fac un apel către ai noștri să se mobilizeze și să fie foarte vigilenți. La ora 21 se închid urnele de vot din România și Republica Moldova și trebuie să fie foarte atenți și să numere separat și să nu semneze niciun proces-verbal până nu se termină numărătoarea”, transmite George Simion pe Facebook.

Candidații AUR încep să iasă în fața sediului

Nu luați în considerare rezultatele anunțate la ora 21, sunt doar pentru a justifica eventuale fraude. Avem o numărătoare paralelă, ponderăm rezultatele, ieșim cu primele rezultate la ora 23. George Simion:

Prin fața lui trec pe rând naistul Nicolae Voiculeț, căruia Simion îi urează la mulți ani, urmat la scurtă vreme de Bobby Păunescu. Ambii se așază în primele rânduri alături de candidații AUR.

Bobby Păunescu, ultimul din dreapta, cu fular galben cu negru

„E numai începutul”

La 20.55, toată lumea începe să aplaude. „Realizăm împreună un lucru extraordinar!”, începe Simion discursul de învingător. „Bravo, AUR!”, îi răspund oamenii. „E numai începutul”, spune Simion.

„O să rog pe toată lumea, pe toată suflarea de AUR, să se bucure! Este o mare victorie pe care reușim să o obținem la un an de existență a Alianței pentru Unirea Românilor. Se anunță a fi un rezultat foarte bun, am luat cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus și care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament, dacă tot procesul electoral se desfășoară așa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de români adevărați. Este o victorie care vă aparține. Este o victorie a neamului românesc!”, spune George Simion la ora 21.00.

Simion susține că nu o să intre în nicio formulă de guvernare, pentru că nu vede nicio diferență între partidele lui Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu.

„Mă bucur că avem și atenție din partea mass-media, ne-a lipsit acest lucru, sperăm ca în viitor fiecare organ al mass-media să vină să discute cu noi, pentru că am trăit din punct de vedere mediatic într-o beznă totală, nu știe nimeni cine suntem”, le transmite Simion jurnaliștilor.

După declarații, liderul AUR pleacă la emisiunea lui Marius Tucă, spune că se va întoarce la 23.00 pentru alte declarații.

Diana Șoșoacă de la Iași vrea să-l suspende pe Klaus Iohannis

În curte rămâne avocata Diana Șoșoacă, candidata de la Iași, care răspunde la întrebările jurnaliștilor. „Noi trebuie efectiv să fim singura opoziție, pentru că până acum nu a existat opoziție. Noi am exercitat opoziția din afară, din stradă, de la mitinguri”, spune Șoșoacă care arată că va face plângeri penale în fiecare zi pentru cei care își bat joc de poporul român.

„Jos masca!”

„Vă spun încă o dată: Jos masca! Cine vrea să o poarte. Cine nu, să fim lăsați în pace! Sunt exemplul elocvent, de 8 luni nu port mască, mă duc la toate spitalele Covid! Domnule, cum Dumnezeu de nu iau Covidul? Eu nu zic că nu există, dar ceva e putred în România!”, a spus Șoșoacă.

Diana Șoșoacă

Avocata de la Iași își propune ca printre primele acțiuni pe care să le facă să fie suspendarea lui Klaus Iohannis. „Mai avem suspendarea domnului președinte Klaus Iohannis și alegeri pentru președinte. Acesta nu e președintele meu, al nostru!”, spune Șoșoacă.

„Nici nu vă închipuiți câți de la guverne și din partide doresc să-l anihilăm pe Iohannis. Nu vă închipuiți câți nu-l mai vor la guvernare! În primul rând, poporul român nu-l mai dorește la guvernare. Să știți că foarte mulți din aceste partide, cărora le e frică, mi-au zis «de-abia aștept să intri în Parlament, să vin și eu să pot să spun ce am de spus»”, a decretat Șoșoacă, care a mai spus că vrea să introducă răspunderea prezidențială, fără să detalieze ce ar însemna asta.

Copreședintele Claudiu Târziu nu este de acord cu abordarea avocatei de la Iași.

Doamna Șoșoacă nu poate să ia nicio decizie de una singură. Ea a venit în partidul nostru pe filiera unui alt partid de natură naționalistă, într-o înțelegere electorală. Nu s-a pus această problemă. Doamna poate să aibă orice opinie, pentru că este libertate. Dar când faci un astfel de demers trebuie să îl dezbați întâi în partid și partidul să ia o decizie. Claudiu Târziu:

Sunt primele semne că această coaliție de temperamente diferite va avea o viață grea.

Dar AUR nici nu cere una ușoară, pentru că, potrivit sondajelor interne ale partidelor mari, PSD și PNL, cei care i-au votat pe nou-veniți sunt, la rându-le, oameni cu o viață grea, mulți tineri și o parte dintre cei supranumiți „pierzătorii globalizării”.

