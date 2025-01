Ce nu s-a văzut la TV la „ungerea” lui Crin Antonescu drept prezidențiabil: atacuri în rafală la adresa lui Georgescu și jocuri de culise pentru împărțirea funcțiilor din Executiv

Ce gândesc unii liberali despre austeritate: mai întâi păpica și apoi morala

PNL e primul partid care a bifat validarea în cel mai mare for a candidatului Crin Antonescu pentru prezidențiale. Ultima întâlnire a lui Crin Antonescu cu întreaga conducere liberală a fost în 2022, când într-un discurs de la BCU, Antonescu nu a fost deloc blând cu modul în care se prezenta partidul. Acum, Antonescu trebuie să fie vârful de lance al PNL și PSD la prezidențiale.

Înainte de sosirea greilor liberali, pe holuri discuțiile au fost concentrate pe ceea ce se întâmplă în plan local și modul cum vor reuși organizațiile să-și împartă funcțiile: prefecți și secretari de stat, în condițiile în care sunt mai puține poziții. Mai mult, unele principii stabilite se lovesc de anumite probleme practice. De exemplu, principial s-a stabilit că județele unde un partid are șefia de CJ va avea și prefectul, iar celelalte vor avea dreptul la secretari de stat. Însă în unele județe PNL, de exemplu, nu are nici șef de CJ, nici deputat sau senator, ceea ce ar însemna zero reprezentare la nivelul acestor funcții.

Apoi, inclusiv în rândul liberalilor se simte tensiunea pe tema restructurărilor din administrația publică și încep să-și pună întrebarea cum pot merge în campanie pentru Antonescu, din moment ce partidul lor a devenit un apostol al austerității. Iar niciun inamic nu e mai mare decât cel care dă găuri în bugetul unei familii. Practic, deși liberali, unii dintre ei ajung la vorba celebrului intelectual cu simpatii comuniste, Bertold Brecht: „mai întâi păpica și apoi morala”.

Rareș Bogdan n-a avut loc pe scenă

De la evenimentul liberal au lipsit inclusiv persoane din conducerea restrânsă, cum sunt Emil Boc (prim-vicepreședinte) și Valeriu Iftimie (ex-vicepreședinte național, dar șef al CJ Botoșani și unul din cei mai importanți lideri din Moldova). De asemenea, de pe scenă au lipsit figuri care până acum câteva luni erau în primele rânduri, cum sunt Rareș Bogdan, Lucian Bode sau Gheorghe Flutur.

Până la Crin Antonescu, atmosfera din sală părea că se îndreaptă spre o stare de adormire. Vergil Chițac (primarul Constanței) și George Scripcaru (primarul Brașovului) au discutat și s-au amuzat în mare parte a discursului lui Adrian Veștea, gluma lui Daniel David (ministrul Educației), care a punctat că el a venit fiind invitat ca ministru, dar și psiholog, a prins doar pe jumătate.

Alții au ieșit în evidență prin ținută, cum a fost cazul lui Mario de Mezzi, noul primar al Slatinei, care era singurul liberal de pe scenă într-un pulover, printr-o puzderie de bărbați cu costume, cu sau fără cravată la gât. Nici Ilie Bolojan, recunoscut pentru rolul de gospodar, nu cel de bun orator, nu a transmis vreo ideea majoră, cu toate că Alina Gorghiu, până de curând ministră, îl fotografia cu telefonul în timp ce discuta. Bolojan a ținut să vorbească inclusiv în discursul de duminică despre reformă și subțiere aparatului bugetar, cu toate că este în centrul unui scandal la Senat, care a început de marțea trecută și s-a amplificat miercuri.

Avertismentul privind „dictatorul” și „gurul expirat” Georgescu

Cătălin Predoiu, ministru de interne Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Cătălin Predoiu (vicepremier și ministru de interne) a avut cel mai virulent atac la adresa lui Călin Georgescu și a celor din anturajul sau a celor care îl susțin. Ministrul de interne a subliniat două idei importante: a) Călin Georgescu reușea să călătorească înainte de 1989, când ceilalți erau „arestați la domiciliu”; b) Georgescu e „un guru expirat”, care dă „impresia că a ieșit din fabricile de spioni din anii 80”; iii) alegerile din 2025, din punct de vedere al importanței lor, se aseamănă cu cele din 1992.

„Vorbește despre dumneavoastră, despre noi toți la grămadă, lucrează pe mulțimi mari, colectivist, exact ca un dictator. Vorbești de sistemul care a reprezentat poporul român în toate acești ani de dezvoltare economică. Eu propun să ieșim din această defensivă și să spunem cu mult curaj ceea ce a produs sistemul democratic pe care îl demonizează, acest guru expirat care dă senzația că a ieșit din fabricile de spioni din anii ’80 este dezvoltare economică, personală și colectivă, cu toate scăderile și imperfecțiunile sale. Sistemul democratic pe cale îl urăște și calomniază domnul Călin Georgescu a produs în România cea mai întinsă rețeaua de drepturi și libertăți individuale și colective”, a punctat Predoiu.

Mai mult, ministrul de interne a lansat mai multe avertismente legate de persoana lui Călin Georgescu. „Dânsul vorbește despre pace, dar se întâlnește pe ascuns cu simpatizanți legionari care ulterior pun la cale violență în România, violențe în stradă stopate salutar de Poliția Română. Vorbește despre adevăr, dar ascunde poporului fața nevăzută a carierei sale din anii 1980, precum și sursele campaniei sale electorale, care nu putea să fie cost zero, să fim serioși. Nu am nici cea mai mică îndoială că și-a plătit această campanie amanetând viitorul țării pe ascuns, în timp ce declară pe ton de lup îmbrăcat în haină de oaie că lucrează pentru neatârnare, pretinde ipocrit că nu va scoate țara din conceptul european și atlantic, știm bine că simpla sa prezență la Cotroceni ar atrage automat izolarea țării de lumea occidentală, înghețarea cooperărilor noastre cu aliații și partenerii strategici în materie de securitate și apărare națională”, a completat Predoiu.

Numărul lui Crin Antonescu

Finalul a fost așa cum era previzibil. Un crescendo cu Crin Antonescu drept prim solist. Fără a exagera deloc, Antonescu a proiectat simplu imaginea principalului adversar Călin Georgescu, unde a identificat „securiștii cei mai răi”, unii rezerviști, aportul propagandei ruse, însă fără a sublinia că guvernanții și partidele au fost cele care au adus când candidatul prorus „multă furie”. „Când văd cine e în spatele lui Călin Georgescu parcă întineresc” a punctat Antonescu, în amuzamentul sălii, care a înțeles clar mesajul.

De altfel, liberalul a mers țintit în discursul său liber: nu e o bătălie oarecare, de moment, ci pe termen lung, indiferent de câștigătorul prezidențialelor. „Nu e doar o bătălie aritmetică. E o bătălie pentru minte și sufletul compatrioților noștri”, a subliniat fostul președinte liberal.

Transmiterea unor idei forte au venit inclusiv prin subtile ironii față de actualul șef de stat. Puncte cum ar fi comoditatea, evitarea dialogului cu presa sau societatea per ansamblu, au fost taxate de Antonescu. „Nu voi fi un președinte comod. Nu voi fi comod cu mine, cu partidele politice în special (…) Nu voi fi comod cu elitele României, altele decât cele politice, pe care nu voi avea nicio atribuție să le condu, să le dirijez, dar pe care voi încerca să le inspir și pe care voi încerca să le chem și să le amintesc că sunt la fel de răspunzătoare de soarta acestei țări (…) Președintele este obligat să vorbească. Ceea ce vă promit, deși nu-mi place cuvântul, ceea ce trebuie să facă președintele e să aibă discernământul, înțelepciunea, generozitatea și cultura să asculte vocea poporului român”.

Crin Antonescu a avut grijă să și-l aducă aproape pe Ilie Bolojan, căruia i-a cerut să-i fie coordonator de campanie, un demers discutat în prealabil și cu liderii PSD.

Un singur vot împotrivă

Nu a lipsit nici tensiunea de la Consiliului Național al PNL. La final, când a fost dat votul pentru validarea lui Crin Antonescu, maestrul de ceremonii, secretarul general Adrian Veștea, a punctat că votul a fost în unanimitate, cu toate că Florin Roman a ridicat mână când s-a strigat de la tribună „Cine este împotrivă?”.

Florin Roman a fost singurul liberal care a votat împotrivă FOTO Vlad Chirea

De altfel, vicepreședintele PNL i-a și transmis lui Crin Antonescu, pe holurile Parlamentului, că trebuie să-și ceară scuze „față de partid”, cu aluzie la faptul că viitorul prezidențiabil a luat la rost și PNL pentru unele greșeli.

