Tricologia, un domeniu complementar dermatologiei

Mihaela Mihăescu este hairstilist cu peste 23 de ani de experiență, educator de peste un deceniu și specialist în tricologie aplicată – ramura care studiază sănătatea scalpului și a firului de păr din perspectivă nonmedicală, preventivă și funcțională. Activitatea ei este concentrată pe evaluarea scalpului, educație și colaborare interdisciplinară cu medici dermatologi, atunci când situația o impune.

În mediul online, Mihaela a devenit cunoscută pentru conținutul educativ despre îngrijirea scalpului și a părului, reușind să construiască o comunitate de peste 60.000 de urmăritori pe Instagram și aproape 300.000 pe TikTok, unde a adunat până în prezent peste 5,5 milioane de aprecieri.

Hairstilistul, care are salon în București, a câștigat în anul 2025 premiul pentru excelență în formare profesională, primit în cadrul Galei Campionilor de la Brașov și spune că acesta a reprezentat o recunoaștere a activității sale educaționale din ultimii ani.

„Acest premiu reflectă implicarea mea constantă în formarea hairstiliștilor, accentul pus pe educație reală. În cadrul academiei mele, formarea include atât teorie solidă, cât și practică aplicată pe cazuri reale, tocmai pentru a ridica standardul profesional din domeniu”, spune aceasta. Pentru ea, această distincție a confirmat că există o nevoie reală de educație serioasă, de responsabilitate profesională și de colaborare între specialiști, în beneficiul clientului final.

Mihaela Mihăescu, specialistă în tricologie. Foto: Arhiva personală

Importanța vitaminei D

Dermatita seboreică este una dintre cel mai des întâlnite afecțiuni ale scalpului. Aceasta este o afecțiune inflamatorie cronică, ce necesită control constant și o rutină corectă de îngrijire. „Este important ca oamenii să înțeleagă că dermatita nu dispare de la sine și nu se tratează ocazional. Este o afecțiune care necesită consecvență și, în unele cazuri, monitorizarea nivelului de vitamina D”, explică specialista.

Alopecia este o altă problemă frecventă și are mai multe forme și cauze, motiv pentru care diagnosticul diferențiat este esențial. „Nu există soluții universale, pentru că alopecia are mai multe forme: alopecia areată, alopecia androgenetică și alopecia prin tracțiune. Fiecare are cauze diferite și necesită o abordare personalizată”, spune Mihaela.

Importanța unei rutine corecte de îngrijire

Multe dintre problemele scalpului pot fi prevenite sau ameliorate printr-o rutină corectă de îngrijire. Aceasta presupune spălarea regulată a scalpului, folosirea produselor potrivite tipului de scalp – nu doar tipului de păr –, evitarea tratamentelor agresive și evaluări periodice. „În primul rând, este important să avem analizele la zi și să vedem dacă există carențe de vitamina D, fier sau alte vitamine și minerale. Abia apoi alegem produsele potrivite. Șamponul se alege în funcție de scalp, nu de lungimea părului”, explică aceasta.

Stilul de viață joacă un rol esențial. Stresul, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și dereglările hormonale pot influența direct sănătatea scalpului. „Scalpul este o extensie a pielii și reacționează rapid la dezechilibre interne. „Căderea difuză, sebumul excesiv apărut brusc sau inflamațiile recurente sunt adesea ignorate, deși pot indica probleme mai profunde”, avertizează specialista.

Greșeli frecvente în îngrijirea scalpului

Printre cele mai frecvente greșeli se numără spălarea prea rară sau prea agresivă, utilizarea produselor nepotrivite – prea dure sau prea hidratante –, ignorarea completă a scalpului în favoarea firului de păr, automedicația și lipsa hidratării scalpului.

Evitarea pieptǎnatului este încǎ o greşealǎ care duce la atrofierea vaselor sangvine și poate genera cǎderi, de aceea specialista recomandă pieptǎnarea pǎrului de la scalp spre vârfuri.

O recomandare simplă, dar adesea trecută cu vederea, este clătirea temeinică a șamponului, pentru că de multe ori, produsul nu este complet eliminat din păr și de pe scalp. Acest lucru duce la apariția unor depuneri albe, care pot fi confundate cu dermatita, dar sunt, de fapt, reziduuri de produs. Clătirea corectă este esențială, explică Mihaela.

Evaluările moderne ale scalpului permit măsurători obiective, precum nivelul de sebum, pH-ul scalpului sau structura firului de păr. Aceste analize ajută la formularea unor recomandări bazate pe date concrete, nu pe impresii subiective, și pot face diferența între o rutină eficientă și una greșită.

Exfolierea ajută la eliminarea reziduurilor, a excesului de sebum, a celulelor moarte și la oxigenarea scalpului, facilitând absorbția tratamentelor. „Făcută corect, este un pas extrem de benefic, similar cu detartrajul dinților”, susține ea.

Recomandările sale sunt ca scalpul să fie tratat ca pe piele, nu ca pe un „suport” pentru păr, deoarece susține că o rutinǎ greşitǎ poate declanşa boli la nivelul acestuia. Iar din acest motiv, specialista recomandă persoanelor să ceară evaluări corecte, să nu urmeze sfaturi virale fără bază și să colaboreze cu specialiști.

Mitul pe care Mihaela vrea să îl demonteze este că părul cade doar din cauza șampoanelor sau a vopsitului. „O lipsă majoră de fier sau o boală autoimună poate genera cǎderi masive de păr”, spune ea.

Alte mituri pe care vrea să le demonteze sunt că spălatul des dăunează scalpului și că un singur produs poate rezolva toate problemele.

Mihaela consideră că educația este cheia și că oamenii nu au nevoie de soluții miraculoase, ci de înțelegerea corectă a scalpului lor și de colaborare între profesioniști.

Terapia cu lumină, metodă complementară

Există studii internaționale care susțin eficiența terapiei cu laser de joasă frecvență (LLLT) și a terapiilor cu lumină LED ca metode complementare pentru stimularea microcirculației, reducerea inflamațiilor și susținerea ciclului de creștere a părului, în special în anumite tipuri de alopecie.

Lumina roșie este cea mai utilizată și studiată, având rol în stimularea foliculului pilos și susținerea fazei de creștere a firului de păr (anagen). Lumina albastră are efect calmant și ajută la reglarea secreției de sebum, fiind utilă pentru scalpul gras sau cu tendință inflamatorie.

Lumina galbenă acționează asupra circulației limfatice și a sistemului vascular superficial, contribuind la reducerea roșeții și a sensibilității scalpului, iar lumina verde are rol de echilibrare, fiind utilizată în special pentru scalpul hiperreactiv sau stresat. „Aceste terapii nu sunt soluții miraculoase. Ele pot aduce beneficii reale atunci când sunt integrate într-un protocol personalizat, stabilit în urma unei evaluări corecte și, la nevoie, în colaborare cu medicul dermatolog”, subliniază Mihaela Mihăescu.

