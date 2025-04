Povestea unei tragedii anunțate: copilul urla de durere, însă analizele erau în regulă

Calvarul soților Boboc a început în Vinerea Mare, atunci când Irina, mama fetiței, a observat că bebelușul are crampe puternice și refuză să se mai hrănească. Pentru că micuța Anastasia plângea de durere și nimic nu o putea liniști, părinții au decis să meargă cu copilul la spital. Au ajuns într-un suflet la Craiova, la Spitalul de urgență, acolo unde mama a insistat să fie internată. Femeia mai avea acasă un copil, geamăna fetiței bolnave, pe Eleonora, însă mama era decisă să rămână în spital atât cât este nevoie. Nu a vrut să riște nimic.

După internare, primele analize și investigații efectuate, inclusiv o radiografie abdominală, au ieșit în parametri normali. Copilul era doar ușor balonat. Prin urmare, nimic grav. Au urmat apoi două teste pentru adenovirus și rotavirus care, și ele, au ieșit negative. Inclusiv un chirurg a consultat copilul fără a recomanda investigații în plus. „A considerat că e ceva minor”, își amintește acum Ștefania Sanda, mătușa copilului. Apoi, bebelușul a fost mutat în salon și primit doar glucoză, pentru hidratare.

„Am fost catalogați ca fiind disperați fără motiv”

Însă starea fetiței se agrava de la o oră la alta. „Medicii ne-au spus să așteptăm să aibă scaun”. A doua zi, sâmbătă, analizele au fost repetate. Cu același rezultat, însă: totul părea în regulă. „De dimineață și până la ora 14.00, am chemat medicul de gardă de foarte multe ori și am fost catalogați ca fiind disperați fără motiv. Tot ce ni se spunea era să stăm liniștiți că are glucoză care o va hidrata și alimenta”.

Însă, după orele amiezii, când în sfârșit medicilor le-a fost clar că starea fetiței chiar se deteriorează, aceștia au decis să mute copilul la terapie intensivă. „Medicul pediatru a hotărât să trimită copilul în ATI pentru că citez: „Eu nu stau la noapte cu stres aici»”, povestește, în continuare, Ștefania.

„Medicii ne-au trimis să cumpărăm paracetamol perfuzabil pentru secția ATI”

În ATI problemele au continuat și duminică, în ziua Paștelui. Burtica fetiței se umflase foarte mult, iar abdomenul era ca un balon gata să se spargă. „Ni s-a spus că trebuie să așteptăm să elimine gazele, iar apoi i-au făcut un computer tomograf. Asta, pentru a exclude o ocluzie intestinală. La ATI nu am reușit să discutăm cu medicul decât după 10 ore”.

În schimb, mătușa Ștefania a fost trimisă să cumpere de la farmacie paracetamol perfuzabil. „Am reușit să găsesc într-un final și am ajuns cu paracetamolul după 45 de minute. Atunci am cerut pentru prima dată ca fetița să fie transferată la alt spital, unde să i se pună un diagnostic”. Între timp, mama a reușit să-și vadă copilul. „Era stabil, dar cu abdomenul imens”.

Mătușa povestește că atât ea cât și mama bebelușului, Irina, au alergat ore în șir pe holurile spitalului în căutarea medicului ATI de gardă căruia voiau să-i ceară transferul. Cele două femei nu puteau înțelege cum de analizele și investigațiile au ieșit bune, dar copilul agoniza, în pragul morții. Însă, spun femeile, doctorul părea că fuge de ele. „Ne-a transmis printr-un asistent că nu se poate efectua trasferul. Și ne-a trimis la medicul pediatru, care ne-a trimis înapoi la medicul de gardă din ATI”.

Bebelușul a fost intubat, cu plămânii perforați

Timpul se scurgea însă, la fel și viața Anastasiei. Duminică, la ora 23.00, medicii i-au făcut copilei o puncție abdominală, iar apoi, puțin după miezul nopții, fetița a fost intubată. La scurt timp, doctorii i-au chemat pe părinți, dar nu pentru a-i consola, ci ca să-i certe. „Că de ce vor transfer, că oricum acum, intubată fiind, nici nu se mai poate. Că elicopterul nu zboară noaptea și că spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde sunaseră, a refuzat cazul”.

Părinții au insistat să afle diagnosticul bebelușului, dar nu li s-a spus. „Medicul ne-a zis că nu are, până în acel moment, un diagnostic”. Iar apoi, părinții au fost trimiși din nou la farmacie să cumpere, de data aceasta, un test de gripă și urocultură. „Să-i mai facă ceva investigații”.

În timp ce oamenii se aflau în oraș, în căutarea unei farmacii deschise, tatăl a fost sunat de medic. Era ora 01.30 când i s-a spus că au descoperit problema, aveau un diagostic: adenovirus/rotavirus. „Astfel că avea și diagnostic pus în termen. În tot acest timp, însă, abdomenul copilului creștea, iar medicii așteptau eliminarea conținutul gastric”.

La ora 02.00, părinții au fost anunțați că micuța Anastasia are cetoacidoză metabolică, iar în urma unui alt CT s-a descoperit că bebelușul avea și plămânii perforați. „Luni, la ora 02.00, mama și tatăl au fost chemați din nou, deoarece a fost nevoie de resuscitare, moment în care au constatat și decesul”.

Sora fetiței, salvată de medicii din București. „La Craiova nu i-au făcut analizele pentru că nu mergea centrifuga”

Însă povestea nu se termină aici, căci în același spital, la pediatrie, a fost internat și al doilea bebeluș, sora geamănă a Anastasiei, Eleonora. Aceasta era și ea suspectă de infecție cu rotavirus, așa cum fusese diagnosticată, într-un final, Anastasia. „Luni dimineață, la ora 09.00, alt medic de gardă, alte ordine, altă poveste: recoltarea de analize pentru fetița de pe secția de pediatrie, alt test adeno/rotavirus efectuat și cu rezultat negativ. Analizele de sânge nu au putut fi făcute pentru că nu funcționa centrifuga. În acel moment am cerut transfer de urgență, aceleași tactici, aceleași mizerii spuse. Doar că, de data asta, am reușit să vorbim direct la spitalul din București”, povestește mătușa Ștefania.

De la 9 dimineața și până la ora 15.00 părinții s-au chinuit să-și scoată copilul din spitalul de la Craiova și să-l transfere la Marie Curie din București. Și, din fericire, al doilea bebeluș a supraviețuit.

„Medicii își spală mâinile infecte cu durerea oamenilor”

Anastasia, însă, a pierdut lupta cu viața, iar astăzi, la ora 11, părinții și-au îngrpat copilul. „Marți dimineață a trebuit să mergem la morgă după cea mică unde am solicitat toate analizele, procedurile și investigațiile efectuate. Acest lucru este posibil doar dacă se face plângere penală. Am urmat procedura, astfel că a trebuit să așteptăm până miercuri dimineața pentru a se face necropsia de către medicina legală în prezența celor de la investigații criminale”, continuă femeia. Potrivit unor surse judiciare, la necropsie ar fi fost evidențiată o stare septică în urma unei enterocolite.

După studierea tuturor documentelor, rudele au fost rugate să povestească în amănunt tot ce s-a întâmplat. „Firul poveștii în acele documente era altul. Atunci ne-am dat seama că ne luptăm cu morile de vânt. Medicii își spală mâinile infecte cu durerea oamenilor. Fugiți! Regret enorm că am lăsat îngerul în mâinile monștrilor”, mai psune, disperată, femeia.

Reacția spitalului, scurtă, seacă și la obiect

În urma tragediei care a avut loc la Spitalul de Urgență din Craiova, acolo unde micuța Anastasia s-a stins sub ochii neputincioși ai medicilor, spitalul a considerat că un comunicat scurt și la obiect este suficient pentru a lămuri situația. Conducerea unității medicale a afirmat că fetița a venit în stare gravă și a primit toate îngrijirile necesare. Sunt, însă, declarații care se bat cap în cap cu ceea ce spun părinții copilei.

„Sugarul s-a internat în spitalul nostru în cursul zilei de 18.04.2025, cu stare generală alterată, cu dezechilibre severe hidro-electrolitice și acido-bazice. A fost investigat amănunţit, a fost consultat și monitorizat de o echipă multidisciplinară de medici şi a primit tratament complex, iniţial în Clinica de Pediatrie, apoi în Clinica ATI. Trebuie precizat că mama a afirmat că, de 16 ore, la domiciliu, sugarul nu primea alimentație, avea abdomenul meteorizat și nu prezenta tranzit intestinal pentru materii fecale. Cu toate eforturile depuse de către medici, evoluţia a fost una nefavorabilă, copilul decedând în noaptea de 20 spre 21.04.2025′, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Cazul se află pe masa procurorilor

Între timp, cazul a ajuns în atenția poliției. În urma plângerii făcute de părinți, lnspectoratul Județean de Poliție Dolj a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„În cursul zilei de ieri, 22 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați prin plângere de către tânăr de 29 ani, din comuna Daneți, care reclamă presupuse erori medicale comise de către personalul medical al unui spital din Craiova, ce ar fi condus, la data de 21 aprilie, la decesul fiicei sale, în vârstă de 3 luni, în timp ce aceasta se afla internată în unitatea medicală respectivă”, au precizat oamenii legii.

Cercetările în acest dosar sunt făcute sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

