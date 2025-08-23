Noaptea Dansului

Pe 23 august va avea loc o nouă ediție a evenimentului Noaptea Dansului – Bucureștiul Dansează. Aceasta se va desfășura în zona Muzeului Național de Istorie a României, mai precis pe Calea Victoriei 12.

Intrarea este liberă.

Evenimentul se va desfășura în intervalul 18:00 – 21:00, în cadrul proiectului Străzi deschise – București, Promenadă urbană.

Târg de adopții ASPA

Oamenii sunt invitați la târgul de adopții de la Romexpo, pe 23 august. Adopția se face în mod gratuit. Acesta se va desfășura între orele 14:00 – 18:00.

Cinema Sub Stele

Iată care este programul filmelor pentru perioada 22 – 24 august, din Parcul Crângași, de la ora 20.30:

Vineri, 22 august – Sonic the Hedgehog 3 (2024, 110 min., cu Idris Elba, animație)

Sâmbătă, 23 august – Planeta Maimuțelor: Noul Regat / Kingdom of the Planet of the Apes (2024, 145 min., acțiune, SF)

Duminică, 24 august – Fălci / Jaws (1975, 124 min., cu Roy Scheider, Robert Shaw, thriller)

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 23 august

Fază lungă, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Atelier, 16:00

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 17:00

Peștele Balon (Theo Herghelegiu), Teatrul de Artă București, 19:00

Între două nu te plouă!, Teatrul Roșu, 19:30

Jocul accidentelor, FF Theatre, 20:00

Dragoste pe-un fir de ață, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Atelier, 20:00

Alchimistul, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Terasa și Amfiteatrul în aer liber, 20:30

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Duminică, 24 august

Deziubire, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Pictura, 16:00

404 love (după Arthur Schnitzler), Teatrul Apropo, 19:00

Trei surori în Atena, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Atelier, 20:00

Nu sunt eu, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Terasa și Amfiteatrul în aer liber, 20:30

Concerte

Sâmbătă, 23 august

Taxi, Botanic Restaurant, 19:00

Duo Dumas Paired with Wine, The Great Hill Music Club, 19:00

Ionel Tudorache și taraful său, Berăria H, 21:00

Duminică, 24 august

Apolodor / Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu, Quantic Pub, 11:30

Concert în 3 cu Ada Milea, Bobo Burlacianu și Alex Neagu, Quantic Pub, 19:00

Baba Novak, Cântecele haiducilor, The Pub Universității, 20:00

Petreceri

Sâmbătă, 23 august

Jorj Summer Beats • Moss Farai • D:Moods, JORJ Restaurant, 17:00

Bairam Ca-n Anii 90 by Remi, B52 The Club, 21:00

PW x Trails • Nativo live, Jorge Escribano, Mianda, Platforma Wolff, 22:00

Caliente, Gilda Music Lounge, 22:00

ctrl nights: Demuja [AT], Nek, Walentin Pauer, Joji Chissu, Meelouna, Control Club, 22:00Duminică, 24 august

Expoziții

Sâmbătă, 23 august

Frecvența Mann, Muzeul Național al Literaturii Române, 10:00

Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 10:00

România Agfacolor. 1940-1948, Palatul Suțu, 10:00

Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Kazimir Malevich, Supraviețuiri, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Splashhh, POINT, 11:00

Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea, ARCUB, Hanul Gabroveni, 12:00

Recomandări Facturile românilor pe iulie au fost emise cu TVA 21%. „Netflix, utilități, internet, toate sunt mai scumpe cu o lună mai devreme”

Duminică, 24 august

Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 10:00

România Agfacolor. 1940-1948, Palatul Suțu, 10:00

Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Kazimir Malevich, Supraviețuiri, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Splashhh, POINT, 11:00

Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea, ARCUB, Hanul Gabroveni, 12:00

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE