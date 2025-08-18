„Contabilitatea rămâne una dintre cele mai stabile și căutate profesii din piața muncii din România, fiind una dintre cele mai căutate specializări în 2025. Cererea pentru specialiști în domeniu este constantă, în special în contextul creșterii complexității legislației fiscale și a nevoii de conformitate și raportare financiară riguroasă”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Structura salarială din contabilitate variază semnificativ în funcție de nivelul de experiență, gradul de responsabilitate, calificările profesionale, dar și de tipul angajatorului: firmă de contabilitate, IMM sau corporație”, mai arată aceasta.

De asemenea, mulți profesioniști aleg să lucreze pe cont propriu.

„Modificările recente în legislația fiscală din România pun o presiune mai mare pe acuratețea raportărilor, ceea ce crește importanța unor specialiști bine pregătiți, atât în contabilitate primară, cât și în raportări complexe sau audit intern. În concluzie, contabilitatea este un domeniu care oferă stabilitate, dar și oportunități de dezvoltare în poziții-cheie din zona financiară și managerială”, explică Dumitra.

23.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.900 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

