„Domeniul achizițiilor din România a evoluat rapid în ultimii ani, devenind o componentă strategică în companii din toate industriile: de la retail și producție, până la servicii și sectorul public. Noile reglementări fiscale și presiunea creată de inflație, au făcut ca abilitățile de negociere, planificare strategică și gestionare a relațiilor cu furnizorii să fie mai importante ca oricând”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„O carieră în achiziții oferă oportunități de creștere profesională, mai ales pentru cei care reușesc să combine expertiza tehnică cu abilități interpersonale și de business. Într-un context economic volatil, companiile se bazează pe echipele de achiziții pentru a menține competitivitatea, ceea ce face din acest domeniu unul stabil pe termen lung”, mai spune Drăghici.

Peste 20.000 de locuri de muncă disponibile

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 20.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.500 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.