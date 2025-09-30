Sistemul de toaletă din avioane a fost subiectul multor mituri și speculații. Unul dintre cele mai răspândite mituri este că deșeurile din toaletă sunt aruncate direct în aer în timpul zborului.

Anastasia Troian, dispecer certificat de planificare a zborurilor, a explicat în detaliu cum funcționează de fapt sistemul și unde ajung produsele activității pasagerilor.

Troian a demontat imediat mitul despre aruncarea excrementelor în mediul înconjurător în timpul zborului. Ea a subliniat că la bord se folosește o tehnologie care asigură igiena și siguranța.

„În avioane, ca și în trenurile moderne, există un sistem de evacuare a deșeurilor cu vacuum”, a explicat specialista.

Secretul constă în sistemul însuși: când pasagerul apasă butonul de spălare, se deschide o supapă și se eliberează o cantitate mică de apă cu adăugarea de agenți antiseptici și de aromatizare. Deșeurile, împreună cu apa, sunt imediat aspirate de un flux puternic într-un compartiment special.

Dispecerul a subliniat că produsele activității pasagerilor nu ajung în aer sau în spațiul deschis. Acestea rămân închise ermetic la bord până în momentul aterizării. Apoi, când avionul ajunge la destinație, un vehicul special se apropie de acesta. Acesta se conectează la compartimentul în care sunt depozitate deșeurile și îl curăță.

După aceea, toate deșeurile sunt evacuate în siguranță în sistemul general de canalizare al aeroportului.

Multe companii aeriene au implementat măsuri suplimentare de igienă și siguranță în ultimii ani, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bord.

