Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat într-un interviu pentru Libertatea, că liderul PMP Traian Băsescu l-a sfătuit, când a luat decizia de a intra în politică, și în PMP, să aibă un stomac tare, pentru că este multă mizerie în politică, dar dacă îi place va găsi și multe satisfacții. Turcescu a mărturisit că nu a avut o relație specială cu fostul președinte al României, când încă era la Cotroceni.



”Când am intrat în politică, am studiat foarte atent, m-am uitat înclusiv pe programul politic al PSD, pentru că am vrut să compar documentele programatice ale acestor partide. (..) Am pus problema, ok, voi intra în politică, una este să fii jurnalist, de la cine aș putea învăța despre viața politică? Pentru că există un joc politic permanent. Am zis: Vreau să învăț, am nevoie de un antrenor. Păi pe cine să aleg? PNL era condus atunci de Alina Gorghiu, USR, de Nicușor Dan și Clotilde Armand, și totuși, PMP era condus de Traian Băsescu. Decizia a fost destul de simplă”, a povestit Robert Turcescu.

El e precizat că nu a avut o relație specială cu președintele Traian Băsescu. ”Vă spun ceva ce am spus doar în discuții particulare. Am constatat, după ce am ieșit din zona presei, că foarte multă lume considera că eu în perioada când Traian Băsescu a fost președinte aveam așa, nu ușa deschisă, dar făceam vizite la Cotroceni. Probabil că alți jurnaliști făceau asta. Eu, când Traian Băsescu a fost președinte nu am fost niciodată la Cotroceni decât în calitate de realizator de emisiuni, și ne-am întâlnit doar la emisiuni. Poate mai stăteam de vorbă puțin înainte de emisiune sau după”, a spus el.

Robert Turcescu a mai arătat că pe vremea fostului președinte Emil Constantinescu erau jurnaliști care beau cafeaua cu președintele, care mergeau la Cotroceni, îi dădeau sfaturi, iar el lua camarila aceasta în deplasările externe și toată lumea era fericită.

”Relația mea cu președintele Băsescu a fost de la jurnalist la politician. Și astăzi avem o relație bune, dialogăm, este un om foarte implicat din perspectivă politică, are o perspectivă foarte bună asupra mediului politic pe care nu o găsesc la alți politicieni, face conexiuni cu ce se întâmplă în plan extern, și are darul de a da sfaturi, didactic”, a declarat Robert Turcescu.

Deputatul PMP a recunoscut și ce sfat i-a dat Traian Băsescu când a decis să facă pasul de la presă la politică. ”Mi-a spus că există multă mizerie în politică, una pe care nu am avut ocazia să o găsesc, ca jurnalist și că voi găsi satisfacție în timp. Dar că trebuie să am un stomac foarte tare, într-adevăr, ca viitor om politic, dacă vreau să fac politică. Au trecut doi ani de zile de când sunt membru de partid, și am simțit că este nevoie de un stomac puternic. Am avut totuși un avantaj, îmi călisem stomacul în cei peste 20 de ani de presă”, a mai declarat Turcescu.