Robert Turcescu este LIVE pe Facebook Libertatea. Discutăm despre trecerea sa de la cariera de jurnalist, la cea de parlamentar, despre provocările din Legislativ, ca deputat din partea Opoziției, despre relația cu liderul PMP Traian Băsescu, dar și marea sa pasiune, muzica.

Robert Turcescu despre intrarea în politică. „În momentul în care am decis pasul în politică, l-am făcut cu posibilitatea de a schimba anumite lucruri. Nu întâmplător am ales să fac parte din Comisia de Educație. Rămân un optimist incurabil”

Robert Turcescu, despre activitatea din Parlament. „Am sentimentul că ceea ce se întâmplă acum în Parlamentul României, cu această hipermajoritate PSD-ALDE este toxică pentru România”

„Agenda unui parlamentar care vrea să-și ia rolul în serios este aglomerată. Constat foarte multă superficialitate. Oamenii urmează indicația liderului de partid.”

Robert Turcescu, despre Traian Băsescu. „Traian Băsescu este un personaj politic cu o forță extraordinară, la ani lumină față de cei care fac politică în România”

Robert Turcescu, despre o colaborare a partidelor din opoziție. „O colaborare începută la nivel parlamentar, continuată cu o agendă comună între formațiunile anti PSD-iste, este necesară. De anul viitor, acest lucru devine o urgență. Riscăm ca PSD-ul și gașca lui să conducă România în următorii patru ani”

Robert Turcescu, despre majorarea indemnizațiilor parlamentarilor. „N-am intrat în Parlament că, gata, am dat lovitura. Am lucrat în mediul privat. Am prins un moment fast în presa românească. Fără să spun că este o indemnizație mică, mai prost ca acum n-am câștigat în ultimii șapte-opt ani”

Cine este Robert Turcescu

Robert Turcescu este jurnalist și parlamentar român. A absolvit cursurile Școlii Superioare de Jurnalistică din București, în 1997, și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, în 1998.

A debutat în presă în anul 1993 la Curierul Național. A mai scris la publicațiile Ziua și Evenimentul Zilei. La 23 de ani, a devenit redactor șef la Radio Total, iar în 2000, a devenit redactor-șef la Europa FM.

Robert Turcescu a lucrat și în televiziune, la Realitatea TV, unde a realizat emisiunea „100%”, și la B1 TV, unde a realizat emisiunea „Sub semnul întrebării”.

În anul 2016, a candidat la Primăria Capitalei din partea PMP, obținând 6,46% din voturi. Robert Turcescu a fost ales deputat de Constanța în legislatura 2016-2020 din partea PMP, În iunie 2016, a fost ales vicepreședinte al PMP.