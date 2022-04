Ce spune o directoare despre o profesoară care și-a lovit elevii: „E greu din afară să vezi situația în care suntem noi puși în fața părinților și a copiilor”

Profesoara din Borșa, Maramureș, care a fost filmată pe 12 octombrie 2020 lovind doi elevi în timpul orei, a fost pedepsită cu o tăiere salarială și s-a transferat la o școală dintr-o altă localitate. Poliția orașului Borșa a început în urmă cu doi ani o anchetă și acum dosarul se află la Parchet. Potrivit răspunsului oferit publicației Școala 9, urmărirea penală este pentru a determina „purtarea abuzivă” și „omisiunea sesizării”.

Asta deoarece conducerea școlii de atunci nu a sesizat poliția când s-a întâmplat incidentul, doar a demarat o anchetă internă. După ce filmul a apărut în spațiul public, poliția a început cercetările.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a răspuns succint că „doamna profesoară s-a transferat la o altă unitate de învățământ preuniversitar din județ, iar în prezent este în concediu pentru îngrijirea copilului” și că „activitatea managerială a conducerii unității de învățământ a fost evaluată”, dar nu ne pot spune la ce concluzii au ajuns. „Rezultatul evaluării reprezintă un document cu caracter intern și, prin urmare, nu poate fi făcut public”, a precizat inspectoratul pentru Școala 9.

Așadar, profesoara a revenit în învățământ, doar că într-o altă școală. Cadrul didactic în cauză nu a răspuns la solicitarea redacției Școala 9 pentru un punct de vedere.

Directoarea: Părinții copiilor ar fi problema

Profesoara predă acum la Școala Gimnazială Dragoș Vodă și are câteva ore și la Școala nr. 1 Moisei, o localitate la zece kilometri distanță de Borșa, tot în Maramureș.

Am vorbit cu directorii școlilor unde a predat sau încă predă. Cu toții condamnă gestul profesoarei, dar părerile sunt împărțite cu privire la cum ar trebui soluționat un astfel de derapaj.

Ioana Coman, directoarea de la „Dragoș Vodă”, unde profesoara predă astăzi matematică, e de părere că problemele din sistem și relația cu părinții te pot duce la capătul răbdării.

„Ea e apreciată de părinți”

„Am văzut imaginile, e jenant că s-a ajuns acolo, atitudinea doamnei profesoare nu e cea normală, dar e greu din afară să vezi situația în care suntem noi puși în ziua de astăzi în fața părinților și a copiilor. Probleme nu avem neapărat cu copiii, ci cu părinții, cu atitudinea lor. Școala nu mai are autoritatea pe care a avut-o odată”, a spus pentru Școala 9 Ioana Coman, directoare Școlii Dragoș Vodă din Moisei.

Anul acesta profesoara reclamată pentru violență are și ore de dirigenție. „În momentul în care a fost incidentul la Borșa, ea era profesoara noastră titulară. Noi în școală n-am avut probleme cu dumneaei, e apreciată de părinți. Eu am încercat să vorbesc cu doamna profesoară despre ce s-a întâmplat și am înțeles că problemele de acolo țin și de organizarea școlii”, a mai spus aceasta.

Directoarea crede că profesorilor trebuie să li se mai dea o șansă și să aibă parte și de consiliere psihologică. Școala pe care o conduce are un consilier cu jumătate de normă pentru cei 330 de elevi și la nevoie ajută și cadrele didactice.

Unul dintre copii a filmat cum profesoara îi lovea colegii în timpul orei | FOTO: Dumitru Angelescu

„Educația nu se face prin corecție fizică”

La Școala nr. 7 din Borșa, unde a avut loc incidentul acum doi ani, este un alt director. Gabriela Emilia Borlea, învățătoare cu 26 de ani experiență, consideră că ce a făcut profesoara nu are scuză. „Eu nu mi-am permis niciodată să ridic mâna la vreun elev de-al meu, chiar dacă uneori ești mai tensionat. Eu așa văd lucrurile: meseria noastră este de a educa și educația nu se face prin corecție fizică. Și transferul iar nu e OK, nu știu dacă doamna și-a învățat lecția. E părerea mea personală. Bănuiesc că dumneaei se simte neîndreptățită, fiindcă nu știu în ce măsură și-a dorit transferul de aici”, spune directoarea.

Timp de șase ani a fost colegă cu profesoara care și-a bătut elevii. Am întrebat-o dacă din comportamentul din cancelarie al colegei sale ar fi fost ceva ce ridica semne de întrebare și în ceea ce privește comportamentul de la ore. „Sincer, da”, spune scurt cadrul didactic.

„Mi-a spus: «Nesimțitule, român împuțit»”

Sorin Nemeș, în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Apor Péter din Târgu Secuiesc, s-a întâlnit la poarta școlii cu trei colegi, la 8 și 10 minute. În acea dimineață de decembrie din 2021, a întârziat zece minute, a spus el într-un interviu pentru Școala 9. În spatele lor a apărut un profesor, iar elevii s-au dat la o parte, ca să intre acesta înaintea lor pe poartă. Apoi, Sorin s-a grăbit cu ceilalți colegi spre ușa clădirii.

„Când am dat să intru, m-a prins de ghiozdan. Nu mă așteptam să fie el, am crezut că este un coleg și are chef de glume. M-a tras în spate, m-am întors și i-am cerut scuze că nu l-am văzut. Mi-a spus: «Nesimțitule, român împuțit»”, a povestit Sorin. „Mi-a băgat mâinile în gât, eu m-am speriat, i-am luat mâinile din gât și m-am întors la colegii mei. Erau și ei uimiți”.

Inițial, n-a vrut să o anunțe pe directoare, a mai spus Sorin, pentru că va susține examenul de bacalaureat în acest an și nu-și dorea probleme. Câteva minute însă a analizat ce i se întâmplase, s-a răzgândit și s-a dus la directoare. Nu știa cine e profesorul respectiv, dar l-a văzut pe hol chiar în timp ce vorbea cu aceasta.

„A ieșit dânsul din cancelarie glonț afară și i l-am arătat. Directoarea m-a întrebat atunci ce caut pe hol la 8 și 20, de ce nu sunt la ore”, a rememorat adolescentul. Nemulțumit că n-a primit niciun ajutor, și-a sunat tatăl, care l-a sfătuit să anunțe Poliția. Autoritățile au venit după o oră și ceva, a aproximat Sorin.

Ca să „se împace” cu elevul, profesorul l-ar fi sunat seara pe tatăl băiatului. Dar Sorin nu a vrut să-și retragă plângerea la Poliție.

Deocamdată, în urma anchetei comisiilor din școală, profesorul a fost sancționat cu o observație scrisă, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Covasna. Sorin pune rezultatul anchetei din liceul lui pe seama unui conflict etnic, într-un oraș în care, conform recensământului din 2011, aproape 90% dintre cei 18.000 de locuitori erau maghiari. „Eu și colegii suntem marginalizați pentru că suntem români, există doar câteva secții de români”, a mai spus Sorin Nemeș.

Școala 9 a demarat campania „Profesorii și disciplina” prin care prezentăm cazuri de profesori care au comis diferite agresiuni împotriva elevilor și totuși s-au întors la catedră. Invităm la o dezbatere pe această temă oamenii implicați în viața școlii.

