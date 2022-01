Ce spunea Vasile Petrariu în 2020, în mandatul lui Firea, când un alt lider sindical reclama defecțiunile vehiculelor: „Informații false, cu scopul de a crea panică”

În iunie 2020, liderul unui alt sindicat din STB decât cel condus de Vasile Petrariu, Valer Ciobănescu, critica defecțiunile vehiculelor care ies pe traseu.

Troleibuzele sunt într-o stare foarte proastă! Chiar dacă uneori se mai aduc piese, dar nu se aduc la nivelul la care ar trebui. La fel și la tramvaie, aceeași situație, și se iau piese de pe cele care sunt imobilizate! Se iau, de exemplu, patine, se iau alte piese care se pun de pe cele defecte pe cele care se află în circulație. Valer Ciobănescu, lider sindical, în iunie 2020:

Valer Ciobănescu este și în prezent lider de sindicat, dar al unuia care reprezintă doar 10% dintre angajații STB. Cei mai mulți sunt afiliați Sindicatului Transportatorilor București, condus de Vasile Petrariu, care este și consilier PSD în Consiliul General al Primăriei Capitalei.

Într-un comunicat de presă din 17 iunie 2020, Petrariu a reacționat la acuzațiile lui Ciobănescu, în numele STB, și le-a respins categoric, acuzându-l pe sindicalist că „prezintă informații tendențioase, false, cu scopul de a crea panică în rândul călătorilor”.

Vasile Petrariu îi asigura în comunicat pe cetățeni că viețile nu le sunt puse în pericol, „prin așa-zisele defecte ale vehiculelor”.

„Sunt acuzații grave, cum că unii conducători de vehicul ar fi obligați să iasă în traseu cu mașini defecte, că ITP-ul este «măsluit» etc. Acest domn uită că niciun conducător nu are voie să iasă pe traseu cu mașina defectă și nici să circule cu vehiculul defect, acest lucru fiind sancționat și interzis de instrucțiunile de lucru, chiar sub sancțiunea concedierii”, scria Vasile Petrariu, în comunicatul din 2020.

Acum, Petrariu, aflat în prima linie a grevei STB din ultimele 4 zile, spunea că unul dintre motivele pentru care angajații protestează sunt problemele tehnice ale vehiculelor.

„Avem în momentul de faţă peste 400 de vehicule imobilizate, care nu pot să iasă în traseu, iar cele care ies în traseu, au mari dificultăţi tehnice pentru că avem foarte multe defecte zilnice din cauză că nu avem piese de schimb”, a spus duminică, într-o declarație de presă, citat de Adevărul.

Patru zile de grevă

Duminică, în a patra zi de grevă a angajaților STB, doar un sfert dintre mijloacele de transport în comun de suprafață au circulat, în mare parte tramvaie. Directoruo STB, Adrian Criț i-a chemat azi din nou la negocieri pe lideri de sindicat, dar aceștia au refuzat invitația. Ulterior, sindicaliştii au cerut pentru luni, 24 ianuarie, o întrevedere cu Consiliul de Administraţie al STB.

PARTENERI - GSP.RO Diana, un arbitru de 22 de ani, este victima răzbunării pornografice: „Sunt dezgustată. Am ajuns în centrul unui uragan, unui infern, asaltată de mii de mesaje”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Cadavrul unui bărbat adus la poştă pentru a i se încasa pensia. Irlandezul murise de doar trei ore

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2022. Fecioarele redevin serioase și harnice, cum nu prea au reușit să fie în ultima perioadă

Știrileprotv.ro Cum să adormi în două minute. Tehnica militară care îi ajută pe soldați

Telekomsport Cum a reacţionat Reghecampf când a auzit zvonurile despre presupusul amant al Anamariei Prodan: ”Venea la noi acasă”