De asemenea, soțul vedetei, Cosmin Curticăpean a preluat problema de la copii. Laura Cosoi a explicat totul pe conturile de socializare, unde și-a pus fanii în temă cu ceea ce s-a întâmplat în familia ei.

„Nu am mai povestit de mult. Am avut o perioadă agitată. Spun asta legat de fetițele care, pe rând, au luat tot felul de infecții și viruși. Ne luptăm de vreo două luptămâni cu rotavirus. Prima a luat Lara, apoi Cosmin și Vera, Rita spe finalul săptămânii, adică pe la mijlocul săptămânii trecute.

Acum sunt bine, totul în grafic, evident regim, știți cum este. Eu și Aida am scăpat. Vă dați seama ce zile teribile am avut și nopți. O perioadă destul de aglomerată. La un moment dat nu mai știam care și cum Cred că trebuia să-mi fac un grafic. E și greu, dar haios cu copiii”, a povestit Laura Cosoi în mediul online.

La scurt timp după ce fetițele au început să se simtă mai bine, Lara s-a confruntat cu boala „gura-mână-picior” timp de o zi și a avut diferite simptome specifice.

„Treci prin multe experiențe cu copii micuți. Când am zis că am terminat cu toate astea, respirăm ușurați, am terminat cu etapa de schimbat de așternuturi, ce credeți că s-a întâmplat? A făcut Lara gură mână picior.

A fost și ea o zi la creșă și s-a întâmplat. Acum e bine, avut o perioadă mai grea, dar toate trec. Vreau doar să vă spun și vă vorbesc cu mămicile care trec prin tot felul de situații. Știți cum e, cu un copil, doi, trei, patru, cu febră, cu de toate, sunt etape care trec și trebuie să le îmbrățișăm”, a mai spus Laura Cosoi. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au împreună patru fete, iar mezina familiei a venit pe lume în luna iulie a acestui an.

