Pot provoca accidente grave

Atunci când nu sunt folosite responsabil, acestea pot fi mai periculoase decât trotinetele electrice, deoarece sunt mai grele, ating viteze mai mari și pot provoca accidentări mai grave. Lipsa unor reglementări clare pentru utilizarea acestor biciclete în Olanda a dus la haos în trafic și la numeroase incidente.

Deși autoritățile analizează introducerea unor măsuri la nivel național, mai multe municipalități — printre care și Amsterdam — au decis să acționeze pe cont propriu, impunând interdicții și restricții locale.

„Bicicliștii țipă, fac viraje bruște, uneori merg câte doi pe o bicicletă și depășesc limita de viteză. Există și oameni care circulă normal, dar majoritatea nu”, a declarat Joost Cornelisse pentru postul RTL.

Tânărul, în vârstă de 19 ani, a fost lovit de o bicicletă fat bike în timp ce mergea pe bicicletă. Șase astfel de biciclete au intrat pe contrasens într-o curbă, iar cea care l-a izbit frontal era condusă de un copil de 12 ani. În urma impactului, Joost a suferit fracturi la încheietura mâinii, cot și nas.

Reguli mai stricte

Un sondaj realizat la finalul anului 2025 arată că majoritatea olandezilor cer reguli mai stricte pentru utilizarea bicicletelor fat bike, inclusiv introducerea unei vârste minime.

Aproximativ 64% dintre respondenți spun că se confruntă frecvent cu probleme cauzate de acestea, invocând în special viteza mare, comportamentul antisocial și lipsa de predictibilitate.

Totodată, 96% susțin controale mai riguroase pentru vehiculele ilegale sau modificate, iar 57% sunt favorabili unei interdicții totale.

În acest context, autoritățile locale își adoptă propriile măsuri. La Utrecht se discută posibilitatea interzicerii complete a bicicletelor fat bike în oraș, iar ca prim pas se ia în calcul excluderea lor de pe traseele de-a lungul canalelor și din parcuri, urmând să circule pe carosabil, nu pe pistele pentru biciclete.

La Amsterdam, autoritățile intenționează să interzică bicicletele electrice de tip fat bike în Vondelpark, cel mai mare parc al orașului, din cauza numeroaselor plângeri ale pietonilor.

Limită de viteză pentru bicicletele electrice

Potrivit legislației olandeze, bicicletele electrice — inclusiv cele de tip fat bike — au voie să circule cu maximum 25 km/h. În practică însă, mulți utilizatori ating viteze de 50–60 km/h, vehiculele fiind frecvent modificate pentru performanțe mai mari.

Aceste biciclete sunt foarte populare în rândul copiilor, adolescenților și curierilor. Datele Asociației Olandeze a Vehiculelor arată că, în 2024, 13% din bicicletele vândute în Olanda au fost fat bike-uri, iar 48% au fost biciclete electrice.

Accidentele cu fat bike-uri tind să fie mai grave. Statisticile spitalelor din Olanda indică faptul că persoanele implicate în astfel de incidente au un risc cu 70% mai mare de a necesita tratamente suplimentare față de cei răniți în accidente cu biciclete obișnuite.

Organizația pentru siguranță rutieră VeiligheidNL estimează că aproximativ 5.000 de utilizatori de fat bike ajung anual la camerele de urgență, cele mai multe cazuri implicând copii cu vârste între 12 și 15 ani.

ANWB, organizația olandeză de asistență rutieră, consideră că problema nu ține atât de designul bicicletelor, cât de ușurința cu care pot fi accelerate și utilizate ca mopede, la care se adaugă comportamentul riscant al unor utilizatori.

Bicicliștii mai în vârstă și copiii sunt descurajați

Răspândirea bicicletelor fat bike ilegale și lipsa controalelor îi descurajează pe bicicliștii mai în vârstă și pe copii.

„Din cauza pericolului creat de cei care circulă cu viteză mare, persoanele de peste 55–60 de ani renunță pur și simplu la bicicletă. Aflăm și despre părinți care nu mai au curaj să-și lase copiii să meargă pe bicicletă la școală”, a declarat Floris de Pater, președinta Fietsersbond Amsterdam, citată de The Guardian.

Pe de altă parte, utilizatorii de fat bike nu privesc cu entuziasm restricțiile propuse. Proprietarul de fat bike Sjörd Jonkers a declarat pentru Reuters că o interdicție totală ar fi excesivă și că autoritățile ar trebui să se concentreze pe eliminarea modelelor ilegale, importate sau modificate pentru viteză mare.

„Este absurd. Conduc mașină, motocicletă, am un moped și acum merg pe fat bike. Este cel mai rapid mijloc de deplasare în oraș și ar trebui să fie permis”, a spus Henk Hendrik Wolters, în vârstă de 69 de ani, pentru The Guardian.

El recunoaște însă că adevărata problemă este faptul că li se permite copiilor să conducă vehicule atât de puternice.

„Trec pe roșu, nu semnalizează și nu pot evalua corect traficul”, spune acesta, adăugând că spitalele au ajuns să folosească un termen sumbru pentru acești utilizatori: „potențiali donatori”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE