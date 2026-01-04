Proiectul urmărește înlocuirea vechiului sistem de bolarzi

Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu doar trei zile înainte de Crăciun, iar valoarea estimată a contractului depășește 580.000 de euro, conform documentației tehnice.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul urmărește înlocuirea actualului sistem de bolarzi hidraulici cu acționare manuală, considerat depășit din punct de vedere tehnic și operațional.

ASB precizează că o parte dintre echipamentele existente sunt nefuncționale sau necesită reparații frecvente și costisitoare, fără a mai asigura un control eficient al accesului auto neautorizat în zona pietonală a Centrului Vechi.

Ce prevede contractul

Contractul prevede furnizarea unui sistem integrat, care include nu doar bolarzii retractabili propriu-ziși, ci și soluțiile necesare automatizării și monitorizării accesului.

Printre echipamentele solicitate se numără 24 de bolarzi hidraulici automatizați, cu acționare electrică și pompă integrată, 12 camere pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, 12 camere de supraveghere video cu conectivitate 4G, switch-uri de rețea industriale, panouri de control, precum și senzori acustici pentru detectarea sirenelor vehiculelor de intervenție.

De asemenea, este prevăzut un software de management al bolarziilor, care va funcționa local și va permite controlul centralizat, înregistrarea accesului și integrarea cu alte sisteme de transport inteligente (ITS).

În documentație, ASB justifică această achiziție prin necesitatea modernizării infrastructurii dintr-o zonă cu trafic pietonal intens și cu o importanță turistică majoră.

Siguranța pietonilor și control auto mai strict

Noul sistem ar urma să sporească siguranța pietonilor, să protejeze pavajul din piatră cubică și să asigure un control mai strict al accesului auto, inclusiv pentru vehiculele de aprovizionare sau cele de intervenție.

Conform cerințelor, toate echipamentele și aplicațiile software trebuie să beneficieze de o garanție minimă de trei ani.

Contractul include livrarea, instalarea, testarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului ASB, iar recepția finală va avea loc numai după verificarea funcționării complete a sistemului.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 2 februarie 2026, ora 15:00, conform anunțului publicat în SEAP.

Ce sunt și la ce folosesc bolarzii retractabili

Stâlpii retractabili pentru controlul accesului auto, cunoscuți și sub denumirea de bolarzi, sunt utilizați pentru limitarea sau dirijarea traficului în zone publice sau private, precum delimitarea spațiilor pietonale ori a parcărilor.

Aceștia sunt ușor de operat și pot fi controlați automat, contribuind la un flux de trafic sigur și organizat.

Bolarzii retractabili pot fi operați ușor de la distanță, folosind diverse metode precum telecomanda, smartphone-ul, carduri de proximitate sau selectorul cu cheie.

Mai mult, acești bolarzi retractabili inteligenti pot fi configurați să se activeze automat, deschizându-se sau închizându-se la ore prestabilite, facilitând astfel un control optim al accesului fără a necesita supraveghere constantă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE