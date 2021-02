“Cheia” iubirii de… “carte”. Vă prezint, în premieră, casa de oaspeți a Primăriei. E tare, nu? Ce nu știți este că oaspeții, de regulă, erau cazați la pensiunile din oraș. Puțini au fost cei care au trecut pragul casei de oaspeți de pe bulevard. Gura târgului spune că cei mai “fideli” oaspeți sunt de-ai locului. Așa că, am verificat. Rezultatul? Deținătorii de chei sunt: fostul primar Liviu Țâroiu, fostul șofer al primarului Mugurel Minciună, Sergiu Cicu – fost consilier PSD, Nicolae Alexe – fost manager al spitalului și mai sunt, cică, și alții”, a scris Elena Lasconi, pe Facebook.



Aceasta a anunțat și surpriza pe care le-a pregătit-o acestora. „Spre dezamăgirea sus-numiților am schimbat yala. Ghinion, s-a dus și plăcerea asta nevinovată finanțată de câmpulungeni. Sunt sigură că stimabilii o să găsească în altă parte un cuibușor unde să citească… în liniște că nu mă pot gândi la altceva…..”, a precizat Lasconi.

În jargon, folosirea expresiei iubitori de carte cu ghilimele este un apropo legat de băutură, de petreceri.



„O voi da în judecată pe doamna primar”

În replică, fostul primar Liviu Târoiu anunță că o va da în judecată pe Elena Lasconi pentru defăimare.

„E o jignire pe care o voi ataca în instanță. Nu am avut niciodată cheie de la casa de oaspeți, nu m-am cazat niciodată acolo, nu am făcut nicio petrecere. Dar asta face doamnia sa în ultimul timp, să jignească. Voi face o plângere pentru defăimare. Am sunat-o, dar nu mi-a răspuns. Nu a fost niciodată nimic acolo. La acea casă de oaspeți am cazat medici, polițiști care nu aveau unde să se cazeze, o casă pentru interesul local. Păi nu aveam unde să fac petreceri dacă voiam”, a declarat Târoiu, pentru Libertatea.

