Ce te califică să ajungi să lucrezi în Guvern? Ca firma ta să facă, în pandemie, consultanță anti-COVID, iar partenerul tău de afaceri să ia contractele

„O coincidență”, susține Țipțer, în timp ce Nemeș spune că nu s-a ocupat ea de respectiva firmă, deși era acționară. Cel pe care-l indică drept responsabil spune că n-a făcut caietele de sarcini.

Pe 22 ianuarie 2020, la București este înființată firma Strategic Invest Capital. Conform datelor de la ONRC, apărute în Monitorul Oficial, domeniul principal de activitate era, pe atunci, „dezvoltarea (promovarea) imobiliară”.

Fondator este firma Biroul European de Reprezentare SRL, în același timp și administrator. Compania e deținută, în proporție de 90%, de Anișoara-Maria Nemeș. Ea este soția lui Ovidiu Nemeș, fost primar în Sighetu Marmației și copreședinte PNL Maramureș.

Maria Nemeș, actuală angajată SGG, și soțul Ovidiu Nemeș, fost primar la Sighetu Marmației. Foto: Facebook

Ovidiu Nemeș a fost ales edil în Sighet în 2012. Apoi a fost condamnat definitiv la închisoare în mai multe rânduri.

Conform Sighet247, Nemeș a primit un an și 6 luni în dosarul „Avocații” la Curtea de Apel Cluj în 2017;

Apoi, în 2020, DNA informa că a fost condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, definitiv, tot de Curtea de Apel Cluj.

Ovidiu Nemeș, împreună cu alți membri PNL, la o conferință de presă a partidului, la Oradea, în 2014 | Foto: Agerpres

În 2020, în martie, pandemia se întețește și în România. Firma controlată de soția lui Ovidiu Nemeș, Anișoara-Maria Nemeș, începe să facă consultanță pentru achiziții pentru gestionarea pandemiei de COVID.

Din 21 septembrie 2020 și până în 2022, firma cu zero angajați câștigă 43 de contracte de consultanță în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Randamentul pe 2020, ultimul bilanț oferit de companie la Registrul Comerțului, este unul excelent. Dintr-o cifră de afaceri de 128.000 de lei, firma are un profit de 122.000 de lei.

Din luna martie 2022, Anișoara-Maria Nemeș dispare din firmă. Motivul? Ea este numită consilier la Secretariatul General al Guvernului (SGG). Nemeș și-a depus deja declarațiile de avere și de interese pe site-ul Guvernului, aici.

Ce a făcut până atunci? Consultanță pentru mai multe primării unde contractele – a căror documentație a fost făcută de firma controlată de ea – au fost câștigate de un partener de afaceri.

Cine e firma a doua, cea care câștigă licitațiile?

Multi Cleaning System SRL îl are ca administrator și acționar pe Nicolae Țipțer. E o firmă mult mai mare decât prima, cu 40 de angajați și 11 ani vechime. Conform datelor depuse, firma a ieșit pe pierdere în 2020, primul an al pandemiei, minus un milion de lei.

Nicolae Țipțer, afaceristul a cărui firmă a câștigat licitațiile după ce firma partenerei de afaceri făcea consultanță pentru achiziție

La început de 2022, cu toate că starea de urgență tocmai fusese ridicată de o săptămână, începe să câștige contracte mari, de sute de mii de euro, cu anumite primării.

Care primării? Aceleași cărora le făcuse consultanța Strategic Invest Capital SRL.

Coacționari în a treia firmă

Nicolae Țipțer și Maria Nemeș au fost coacționari într-o a treia firmă, pe nume Hospital Mall SRL.

Numită acum la SGG, Nemeș a ieșit din firmă, însă datele din Monitorul Oficial îi arată pe cei doi coacționari ai companiei în 2020.

Ei intră în asociere chiar în septembrie 2020, primind acțiuni în valoare de 8,33% fiecare.

Septembrie 2020 e și data primului caz de achiziții descoperit de redacție, la care participă cei doi parteneri de afaceri.

Achiziția nr. 1 o face Primăria comunei Moldovița, Suceava

Pe 18.09.2020, Strategic Invest Capital SRL, firma de consultanță, câștigă două contracte de valoare identică, 24.300 de lei, cu Primăria comunei Moldovița.

Cele două contracte sunt de consultanță în afaceri și în management și activități conexe.

„Solicităm servicii de consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 (măști, combinezoane protecție și dezinfectanți pentru dotare Liceu Tehnologic Vasile Cocea Moldovița”, se arată în contract.

Contractul e o cumpărare directă și e atribuit fără licitație către Strategic Invest Capital SRL.

Pe 25 martie, Multi Cleaning System SRL, firma lui Țipțer, câștigă licitația cu Primăria Moldovița pentru „achiziție echipamente și materiale necesare gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, comuna Moldovița, cod SMIS 146329”. Preț: 940.460,54 de lei.

În caietul de sarcini al achiziției se specifică negru pe alb: e vorba de POIM și de „creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul unităților de învățământ preuniversitar”. Adică liceu. Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița.

A doua achiziție e a Primăriei comunei Sisești, Maramureș

Pe 6.11.2020, la o lună și jumătate distanță, Strategic Invest, firma de consultanță, câștigă două contracte identice, tot 24.300 de lei, și la Primăria comunei Sisești, în Maramureșul natal al familiei Nemeș.

Cele două se numesc:

Servicii de consultanță în managementul investiției, proiect POIM, axă prioritară 9

Servicii de consultanță privind întocmirea aplicațiilor de finanțare POIM, axa prioritară 9

Același lucru ca la Moldovița. În achizițiile directe se specifică ce va face ofertantul (Strategic Invest) pentru primărie: („Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Servicii”)

(…) – Elab. planului de achiziții al proiectului și stabilirea tipului de procedură aplicabilă pentru fiecare achiziție în parte; – Elab. calendarului cererilor de prefinanțare/rambursare/plata cu asigurarea unui cash-flow optim al proiectului – Asistență și consultanță de specialitate pentru constituirea unității de implementare a proiectului (UIP) – Asistență și consultanță privind elaborarea/obținerea «documentelor-suport», conform cerințelor ghidului solicitantului: ghidul general și ghidul specific; – Elab. planului de informare și publicitate (…) Extras din cerințele către Strategic Invest:

Practic, prin „Asistență și consultanță privind elaborarea documentelor-suport” și „Elaborarea planului de achiziții al proiectului”, Strategic poate face și caietul de sarcini.

„Dacă nu e suficient că ei au făcut caietul de sarcini, dovada supremă este că ambele caiete de sarcini, și cel de la Moldovița, și cel de Sisești, sunt absolut identice”, spune un specialist în achiziții publice consultat de Libertatea.

Pe 15 martie 2022, cu același preț ca la Moldovița, 940.460,54 de lei, Multi Cleaning System SRL, firma lui Țipțer, câștigă și la cealaltă primărie.

Ce conține caietul de sarcini identic?

„E un caz clasic în care documentația este făcută pentru ca doar o firmă să aibă șanse să îndeplinească toate condițiile”, continuă specialistul în achiziții publice, care alege anumite produse din caietul de sarcini ale căror specificații sunt identice cu cele ale produselor Multi Cleaning System SRL.

Și nu numai. Ci și unele folosite de Clean Medical System SRL. O altă firmă de curățenie. Unde acționari sunt, atenție, firma de consultanță (45%) și Anișoara-Maria Nemeș (55%)!

Câteva exemple:

„Mop microfibră 85% poliester – 15% poliamidă, dimensiune 40 X 13 cm, tratat antibacterian cu ioni de argint, rezistent la minimum 300 de spălări”

„Lavetă microfibră 80% poliester – 20% poliamidă, dimensiune 40X40 cm, material tratat microbian cu ioni de argint, rezistentă la minimum 400 de cicluri”

„Dulap (cabină) de igienizare cu ozon, material oțel inoxidabil, pentru dezinfecția și sterilizarea materialelor, uniforme, încălțăminte, echipat cu rafturi, accesorii și generator de ozon cu debit cuprins între 200 și 300 mg/h”

E foarte puțin probabil ca o altă firmă să aibă produse cu același specific. E o schemă întâlnită des în achizițiile publice. Sursă a ziarului Libertatea:

Caietele de sarcini sunt identice și în dreptul beneficiarilor, aceleași numere și la Sisești, și la Moldovița: 1.270 de elevi și 127 de profesori!

Puse față în față, caietele de sarcini ale celor două licitații, împreună cu specificațiile tehnice, sunt identice. Ambele au fost câștigate de aceeași firmă

Ea spune că nu s-a ocupat de firmă

Contactată de ziar, Maria Nemeș a susținut că nu se ocupa personal de firma Strategic Capital Invest.

„Vă pot da numărul asociatului de la acea vreme care se ocupa de firmă, căruia i-am cedat și părțile sociale pentru că nu mă ocupam eu de Strategic”, a scris angajata Guvernului, într-un SMS prin care a răspuns.

Ulterior, întrebată dacă îl cunoaște pe Nicolae Țipțer, aceasta a răspuns afirmativ.

Sunat și el de ziar, asociatul ei a negat că s-ar fi ocupat de caietele de sarcini, variantă contrazisă însă de autoritățile locale.

„Probabil că e o coincidență”

Nicolae Țipțer susține că situația ca asociata lui să fie consultantă, iar el să câștige achizițiile reprezintă „o coincidență”.

„Nu cred că vreodată a făcut cineva vreun contract de genul ăsta. Și cu mai multe primării, nu cred. Ar trebui să știu și eu. Am câștigat și mai multe licitații, dacă vă uitați în SICAP. În primul rând, nu cred că a făcut cineva vreun caiet de sarcini. De obicei, autoritatea contractantă face, nu cineva anume. Cred că sunteți greșit informată, în primul rând. Nu am nicio tangență cu doamna Nemeș, decât că la un moment dat am fost într-o firmă care nu a avut niciun fel de activitate. În ce privește ce insinuați dumneavoastră, nu cred că este cazul, pentru că nu am fost singurii participanți la licitație. Puteți spune și că am participat la alte 200 și ceva de licitații la care am pierdut, nu totdeauna am câștigat. Probabil că e o coincidență. Am câștigat, ce? Mopuri, detergenți, o mașină de spălat? Sincer? Cred că sunt o mie de companii care au aceleași produse ca ale noastre”.

Primăria maramureșeană: „Ei au făcut caietul de sarcini”

Primarul comunei Sisești, Mircea Tentiș, susține însă că firma Strategic Capital Invest, reprezentată de Țipter, le-a făcut caietul de sarcini. „Noi de ce îi plăteam?”, a fost reacția primarului. Politicianul a adăugat că nu cunoaște nimic despre legăturile dintre Nemeș și Țipțer.

„Deci, ei au făcut cererea de finanțare, documentația de atribuire, s-au înțeles cu noi ce cumpărăm. Era vorba de numărul de elevi – numărul de măști calculat în funcție de numărul de elevi”, a spus el.

Întrebat dacă primăria a stabilit specificațiile tehnice, Tentiș a răspuns că acestea au fost elaborate de firma Strategic Capital Invest.

