Într-un articol de opinie intitulat „«Soldații americani nu staționează aici pe gratis». Protest din cauza tweet-urilor ambasadorului SUA”, jurnalistul economic Kamil Fejfer denunță în publicația Money.pl scandalul diplomatic din jurul lui Tom Rose.

Articolul începe cu o trecere în revistă a schimburilor de replici care au tensionat relațiile între Ambasada Statelor Unite în Polonia și conducerea de la Varșovia.

Cum a început recentul episod de tensiuni diplomatice între Statele Unite și Polonia

Joi, 5 februarie, Tom Rose a anunțat într-un mesaj publicat pe X că Statele Unite întrerup legăturile cu președintele Seimului, Włodzimierz Czarzasty. Seimul este camera inferioară a Parlamentului bicameral al Poloniei.

Potrivit diplomatului american, Czarzasty a devenit un „obstacol serios” în calea „excelentelor relații dintre Statele Unite și prim-ministrul (polonez Donald – n.r.) Tusk” din cauza „insultelor scandaloase și nejustificate” pe care șeful Seimului le-ar fi adresat liderului republican de la Casa Albă Donald Trump.

Tom Rose a reacționat astfel față de anunțul președintelui Seimului cu privire la faptul că nu a susținut nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Czarzasty a oferit și explicații pentru decizia sa de a nu sprijini demersul inițiat de președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, și președintele Knessetului (Parlamentul israelian) Amir Ohana.

Polonia critică deschis politica internațională a administrației Trump

„Lumea este în pragul unei schimbări epocale. Ordinea fundamentată pe dreptul internațional devine treptat, din păcate, un lucru de domeniul trecutului. Superputerile încearcă să împartă lumea în sfere de influență subordonate”, și-a începutul discursul șeful Seimului.

„Construirea unor noi platforme de către Statele Unite, cum ar fi Consiliul pentru Pace, este, în opinia mea, iluzorie. Trebuie să consolidăm Uniunea Europeană, ONU, OMS (Organizația Mondială a Sănătății – n.r.) și să ne consolidăm noi înșine. Aici rezidă securitatea noastră”, a continuat politicianul polonez.

„În opinia mea, președintele Trump destabilizează aceste organizații (…) urmărind o politică tranzacțională în baza forței”, a conchis Czarzasty, apreciind că președintele american „nu merită” Premiul Nobel pentru Pace.

Donald Tusk l-a susținut pe colegul său prin intermediul unui mesaj publicat pe X: „Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții. Cel puțin așa înțelegem noi parteneriatul în Polonia”. Ambasadorul american a insinuat că prim-ministrul polonez i-a trimis probabil mesajul din eroare, întrucât nu el ar trebui să fie destinatarul, ci Włodzimierz Czarzasty.

Clinciuri nepotrivite pentru un ambasador

Ca și cum toată această situație nu ar fi fost de ajuns, ambasadorul Tom Rose a intrat într-un schimb nepotrivit de replici cu un internaut care l-a atenționat că „națiunea poloneză își respectă suveranitatea” și i-a recomandat „să se întoarcă acasă”. În mod inadecvat și neprofesionist pentru statutul său diplomatic, Tom Rose l-a întrebat pe internautul respectiv dacă ar trebui să plece cu tot cu echipamentele și soldații americani staționați în Polonia.

Pe lângă faptul că ambasadorul american dovedește indirect și neintenționat validitatea unora dintre afirmațiile lui Włodzimierz Czarzasty, reacția sa pune și mai mult sub semnul întrebării credibilitatea unuia dintre cei mai mari aliați ai Poloniei, observă jurnalistul Kamil Fejfer.

Soldații americani nu staționează pe gratis în Polonia

Jurnalistul îi subliniază ambasadorului, la rândul lui un fost jurnalist, că soldații americani nu staționează în Polonia doar din bunăvoința Statelor Unite. În primul rând, protejând Polonia și alte țări aliate, ei urmăresc totodată interesele Statelor Unite. În al doilea rând, nu staționează pe gratis.

Ministrul polonez al apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a dezvăluit în septembrie anul trecut, imediat după ce Donald Trump a dat asigurări că nu-și va retrage trupele din Polonia, că fiecare soldat american găzduit costă anual 15.000 de dolari. Armata americană are 10.000 de soldați în Polonia, ceea ce înseamnă o cheltuială anuală de 150 de milioane de dolari – bani care se duc pe combustibil, alimente și altele.

Într-un interviu acordat în septembrie anul trecut revistei Foreign Affairs, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a precizat că Statele Unite reduc din cheltuieli dacă își mențin trupele în străinătate, inclusiv în Polonia.

O parte din sumele investite de Polonia pentru a se apăra cu ajutorul Statelor Unite

După cum a remarcat viceministrul apărării Paweł Zalewski, pe lângă cheltuielile legate de menținerea trupelor, Polonia finanțează, de asemenea, 115 proiecte de infrastructură folosite de soldații americani.

Acest lucru consolidează capacitățile de apărare și de descurajare ale Poloniei, dar este benefic totodată pentru instruirea armatei americane. Până în prezent, Polonia a plătit 2,4 miliarde de zloți (677 de milioane de dolari) pentru implementarea acestor proiecte, iar alte 735 de milioane zloți (207 milioane de dolari) urmează să fie cheltuite în acest an, notează jurnalistul polonez.

Luna trecută, viceministrul apărării Czezary Tomczyk a anunțat alocarea a peste 500 de milioane de dolari pentru extinderea infrastructurii la patru baze militare americane: Drawsko Pomorskie, Powidz, Łask și Wrocław. Banii provin de la contribuabilii polonezi.

În ceea ce privește echipamentele evocate de ambasadorul Tom Rose, jurnalistul Kamil Fejfer îi amintește că nu au fost donate de Statele Unite, ci au fost cumpărate de la Statele Unite, chiar la un preț mare. Există o singură excepție, și anume echipamentul staționat în Powidz pentru brigada blindată americană și care este ținut în așteptare în caz de criză militară.

Contracte mari de armament pentru o cooperare reciproc avantajoasă

În plus, Polonia a plătit deja pentru alte lucruri sau va plăti în viitor. De exemplu, Polonia a plătit 10 miliarde de dolari pentru 100 de elicoptere americane Apache și 1,3 miliarde de dolari în schimbul a sute de rachete aer-aer AIM-120D și 16 unități de ghidare. De asemenea, Polonia a comandat anul trecut 800 de rachete aer-sol JASSM cu o rază de acțiune de aproape 1.000 de kilometri pentru un cost total de 1,7 miliarde de dolari.

În doar câțiva ani, Polonia a investit miliarde de dolari în trupe și echipamente americane. Este o „afacere” bună atât pentru Polonia, cât și pentru Statele Unite, iar ambasadorul Tom Rose ar trebui să înțeleagă acest lucru, conchide jurnalistul economic Tom Rose.

